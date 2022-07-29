США оголосили нагороду за інформацію про "кухаря Путіна" та фабрики тролів

Державний департамент США оголосив 28 липня в рамках програми "Винагорода за правосуддя" нагороду за інформацію про іноземне втручання в американські вибори.

Винагороду в сумі до 10 мільйонів доларів призначать за дані, що дозволять ідентифікувати або встановити місцеперебування іноземних фізичних чи юридичних осіб, які брали участь у втручанні у вибори, а також за інформацію, яка дозволить запобігти такому майбутньому втручанню.

Серед людей, інформацією про яких цікавиться зовнішньополітичне відомство США, - російський бізнесмен Євген Пригожин, якого ЗМІ називають "кухарем Путіна". Також у Держдепі цікавляться організацією "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), яку пов'язують з Пригожиним і називають "фабрикою тролів".

Втручання у вибори в США

За даними Держдепу, "Агентство інтернет-досліджень" - це російська організація, яка займається операціями з втручання у політичні процеси та вибори. "Починаючи з 2014 року, IRA почала операції з втручання в політичну систему США, включно з президентськими виборами 2016 року, маючи на меті посіяти розбрат", - йдеться на сайті відомства.

Влітку 2016 року представники організації почали просувати в соціальних мережах чутки про нібито підтасовування результатів виборів Демократичною партією. Їм також закидали підробку документів, організацію мітингів на підтримку республіканця Дональда Трампа та підбурювання етнічних меншин не брати участь у виборах.

Організація діяла через кілька інших російських компаній та спонсорувалася через підконтрольні Пригожину "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", "Конкорд кейтеринг". Крім Пригожина, у списку Держдепу ще 12 людей, імовірно пов'язаних з IRA. Деякі з них також перебувають у розшуку Федерального бюро розслідувань.

Пригожина пов'язують також із приватною військовою компанією Вагнера, найманці якої, за свідченнями з багатьох джерел, воювали, в тому числі на Донбасі з 2014 року та продовжують воювати в Україні після розв'язання Росією повномасштабної війни.

Пригожину заборонено мати активи в Європейському Союзі та ШСполучених Штатах, оскільки він перебуває у їхніх санкційних списках.