 США оголосили нагороду за інформацію про ″кухаря Путіна″ та фабрики тролів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2022

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Новини

США оголосили нагороду за інформацію про "кухаря Путіна" та фабрики тролів

У США нагородять 10 мільйонами доларів того, хто надасть інформацію, що дозволить виявити іноземне втручання в американські вибори. Насамперед ідеться про росіянина Євгена Пригожина та пов'язані з ним компанії.

Євген Пригожин (зліва) подає їжу Володимиру Путіну (в центрі) у ресторані (архівне фото)

Євген Пригожин (зліва) подає їжу Володимиру Путіну (в центрі) у ресторані (архівне фото)

Державний департамент США оголосив 28 липня в рамках програми "Винагорода за правосуддя" нагороду за інформацію про іноземне втручання в американські вибори.

Винагороду в сумі до 10 мільйонів доларів призначать за дані, що дозволять ідентифікувати або встановити місцеперебування іноземних фізичних чи юридичних осіб, які брали участь у втручанні у вибори, а також за інформацію, яка дозволить запобігти такому майбутньому втручанню.

Серед людей, інформацією про яких цікавиться зовнішньополітичне відомство США, - російський бізнесмен Євген Пригожин, якого ЗМІ називають "кухарем Путіна". Також у Держдепі цікавляться організацією "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), яку пов'язують з Пригожиним і називають "фабрикою тролів".

Втручання у вибори в США

За даними Держдепу, "Агентство інтернет-досліджень" - це російська організація, яка займається операціями з втручання у політичні процеси та вибори. "Починаючи з 2014 року, IRA почала операції з втручання в політичну систему США, включно з президентськими виборами 2016 року, маючи на меті посіяти розбрат", - йдеться на сайті відомства.

Влітку 2016 року представники організації почали просувати в соціальних мережах чутки про нібито підтасовування результатів виборів Демократичною партією. Їм також закидали підробку документів, організацію мітингів на підтримку республіканця Дональда Трампа та підбурювання етнічних меншин не брати участь у виборах.

Організація діяла через кілька інших російських компаній та спонсорувалася через підконтрольні Пригожину "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", "Конкорд кейтеринг". Крім Пригожина, у списку Держдепу ще 12 людей, імовірно пов'язаних з IRA. Деякі з них також перебувають у розшуку Федерального бюро розслідувань.

Пригожина пов'язують також із  приватною військовою компанією Вагнера, найманці якої, за свідченнями з багатьох джерел, воювали, в тому числі на Донбасі з 2014 року та продовжують воювати в Україні після розв'язання Росією повномасштабної війни.

Пригожину заборонено мати активи в Європейському Союзі та ШСполучених Штатах, оскільки він перебуває у їхніх санкційних списках.

Дивитись відео 02:49

Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)

DW.COM

США посилили санкції проти росіян через втручання в вибори

Міністерство фінансів США посилило санкції проти підприємств та осіб, пов'язаних із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним. Їх обвинувачують у спробі вплинути на результати виборів у США у 2018 році.  

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