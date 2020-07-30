 США вводять санкції проти пов′язаних з РФ та Пригожиним громадян та фірм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2020

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Новини

США вводять санкції проти пов'язаних з РФ та Пригожиним громадян та фірм

Обмежувальні заходи запроваджені проти людей та компаній, що пов'язані з діяльністю Євгена Пригожина, сприяють діяльності ФСБ або беруть участь в ухиленні від санкцій.

США розширюють санкції проти Росії

США розширюють санкції проти Росії

США запровадили санкції проти сімох громадян Росії та одного громадянина Фінляндії, а також семи компаній, що базуються в РФ та Фінляндії. Про це в середу, 23 вересня, повідомило міністерство фінансів США. Обмежувальні заходи вводяться за діяльність у кіберпросторі проти громадян РФ: Бориса Гайковича, Олени Іванової, Євгена Ходотова, Надії Кучімової, Олександра Кузіна та Владислава Заніна. До списку також потрапив громадянин Фінляндії Нікіта Ковалевський та Дмитро Ситий, громадянство якого не зазначено.

До списку санкцій вносяться пов'язані з цими людьми компанії, зареєстровані в Росії, ЦАР або в Фінляндії: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, "М-Финанс", "НПП ПТ Океанос", Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.

Міністерство фінансів США зазначило, що ці особи та компанії беруть "безпосередню участь у просуванні операцій" в інтересах російського бізнесмена Євгена Пригожина в ЦАР, "сприяють діяльності ФСБ або беруть участь у діяльності із ухилення від санкцій".

"Пригожин пов'язаний із гірничодобувними, охоронними та логістичними компаніями у ЦАР, а його операції в ЦАР, як повідомляється, координує міністерство закордонних справ Російської Федерації та міністерство оборони", - наголошується у заяві. Міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив, що Вашингтон "продовжить боротися з можливостями Пригожина здійснювати свої операції у світі".

Хто такий Євген Пригожин

Євгена Пригожина пов'язують з приватною військовою компанією (ПВК) Вагнера, найманці якої, за свідченнями з багатьох джерел, воювали, зокрема, на Сході України, у Сирії, Центрально-Африканській республіці та в Судані.

У вересні 2019 року міністерство фінансів США наклало санкції на чотири компанії і сімох фізичних осіб, які, за даними Вашингтона, мають відношення до Євгена Пригожина і намагалися вплинути на результати проміжних виборів в США у 2018 році.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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