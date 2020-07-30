США вводять санкції проти пов'язаних з РФ та Пригожиним громадян та фірм

США запровадили санкції проти сімох громадян Росії та одного громадянина Фінляндії, а також семи компаній, що базуються в РФ та Фінляндії. Про це в середу, 23 вересня, повідомило міністерство фінансів США. Обмежувальні заходи вводяться за діяльність у кіберпросторі проти громадян РФ: Бориса Гайковича, Олени Іванової, Євгена Ходотова, Надії Кучімової, Олександра Кузіна та Владислава Заніна. До списку також потрапив громадянин Фінляндії Нікіта Ковалевський та Дмитро Ситий, громадянство якого не зазначено.

До списку санкцій вносяться пов'язані з цими людьми компанії, зареєстровані в Росії, ЦАР або в Фінляндії: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, "М-Финанс", "НПП ПТ Океанос", Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.

Міністерство фінансів США зазначило, що ці особи та компанії беруть "безпосередню участь у просуванні операцій" в інтересах російського бізнесмена Євгена Пригожина в ЦАР, "сприяють діяльності ФСБ або беруть участь у діяльності із ухилення від санкцій".

"Пригожин пов'язаний із гірничодобувними, охоронними та логістичними компаніями у ЦАР, а його операції в ЦАР, як повідомляється, координує міністерство закордонних справ Російської Федерації та міністерство оборони", - наголошується у заяві. Міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив, що Вашингтон "продовжить боротися з можливостями Пригожина здійснювати свої операції у світі".

Хто такий Євген Пригожин

Євгена Пригожина пов'язують з приватною військовою компанією (ПВК) Вагнера, найманці якої, за свідченнями з багатьох джерел, воювали, зокрема, на Сході України, у Сирії, Центрально-Африканській республіці та в Судані.

У вересні 2019 року міністерство фінансів США наклало санкції на чотири компанії і сімох фізичних осіб, які, за даними Вашингтона, мають відношення до Євгена Пригожина і намагалися вплинути на результати проміжних виборів в США у 2018 році.