Україна припиняє експорт електроенергії через удари РФ

Через атаки РФ постраждав весь ланцюг постачання електроенергії в Україні і тепер необхідно стабілізувати енергосистему. Припинення експорту також відобразиться на енергобезпеці Європи, наголошують в міненерго.

Російські ракетні удари в понеділок, 10 жовтня, вразили теплову генерацію і електричні підстанції, що змушує Україну припинити експорт електроенергії з 11 жовтня задля стабілізації власної енергосистеми, повідомило міністерство енергетики України.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, виникло понад 30 пожеж. Частково порушено електропостачання в столиці та 15 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Сумській та Тернопільській, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Цинізм полягає в тому, що було завдано ударів по всьому ланцюгу постачання - це і системи розподілу електроенергії, і генерація. Мета ворога - ускладнити можливість перепідключення постачання електроенергії з інших джерел”, - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетичну систему України за увесь період війни.

Посилення енергетичного тиску на ЄС

Українська електроенергія, яка експортувалася до країн Європейського Союзу та Молдови, допомагала Європі підтримувати стабільність енергосистеми. "Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - наголосив Галущенко.

В середині березня Україна і Молдова синхронізували свої електромережі з європейською. Відтоді Україна щодня експортує від 400 до 700 мегават електроенергії до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови, також обговорювалася можливість експорту до Німеччини.