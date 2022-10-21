Американська диво-зброя проти іранських "мопедів"?

Як лише не збивають українці іранські безпілотники "Шахед" (або також "Шахід") - і з переносних зенітних комплексів, і звичайними автоматами. Те, що створює проблеми для класичних систем протиповітряної оборони, робить дрони водночас вразливими прицільної стрільби з землі: летять вони дуже низько, їх чути здалека через гучний двигун, через який їх в народі прозвали "мопедами". Протягом місяця в Україні було збито 233 "Шахеди", повідомив 19 жовтня президент Володимир Зеленський. За даними, які навів днем раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, збивають 85 відсотків запущених росіянами "Шахед - 136". Враховуючи, що за даними української розвідки, Росія закупила в Ірану вже більше двох тисяч дронів-камікадзе, навіть 15 відсотків, що влучають у житлову забудову та критичну інфраструктуру, це чималі жертви серед мирного населення та руйнування.

Надсучасний "Вампір"

Вперше поставку Україні зброї, яка може стати в нагоді у боротьбі з іранськими дронами, Пентагон анонсував ще 24 серпня. Однак тоді на установку "Вампір" у довгому переліку обіцяної зброї на загальну суму у три мільярди доларів мало хто звернув увагу - на той момент ще не було ударів іранськими "мопедами" по містах України. "Вампіри" принципово відрізняються від засобів боротьби з дронами, які вже надають західні союзники. Адже досі Україні передавали засоби електронної боротьби - схожі зовні на гранатомети установки, якими нейтралізуються звичайні радіокеровані дрони. Натомість іранські дрони-камікадзе так не приземлиш - вони летять на задану ціль "всліпу" - без зв'язку з оператором - орієнтуючись лише на задану за супутниковими координатами ціль.

Зенітна установка "Vampire" від американської компанії L3Harris Фото: l3harris.com

Саме на такі цілі зорієнтована установка "Vampire" (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) від американської компанії L3Harris. Ця установка є значно легшою і мобільнішою за конвенційні системи ППО. Вона може встановлюватися на звичайний цивільний пікап. "Встановлення може вкластися приблизно у дві години і може бути здійснене двома людьми у польових умовах", - зазначено на сайті виробника. У компанії зазначають, що установка може бути задіяна для ураження "як повітряних, так і наземних цілей, які зазвичай перебувають поза зоною досяжності легко озброєних підрозділів та сил спеціальних операцій". Установка може здійснювати постріл одночасно кількома ракетами, що важливо, адже часто росіяни запускають декілька дронів, розраховуючи, що не всі з них бійці ЗСУ зможуть одразу збити.

Легка, мобільна, з лазерним наведенням

Інші переваги, на які вказує L3Harris - висока точність і відносна дешевизна ракет, порівняно з ракетами з автоматичним наведенням. Снаряди типу APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) або їхні аналоги не потребують фіксації цілі перед пуском, а керуються напівактивною лазерною системою наведення, яка активується під час запуску. "Vampire - це саме те, що треба. Ця зброя буде ефективною, бо була розроблена саме для боротьби з бойовими безпілотниками. Один постріл з ПЗРК "Стінгер" коштує півтори сотні тисяч доларів. Було би нераціонально стріляти цими ракетами по безпілотниках, що коштують 20 тисяч доларів ", - зазначив у розмові з DW військовий аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан.

Руїни будинку у Києві, розбомбленого іранським дроном Фото: Oleksii Chumachenko/ZUMA/IMAGO

Водночас, експерт застерігає від завищених очікувань, адже йдеться про нову зброю, яка ще не була випробувана у бойових умовах. "Це експериментальна зброя. Її ще немає навіть на озброєнні в армії США", - додав Кансіан. Прототип "Вампіра" був представлений лише півроку тому на провідному оборонному конгресі США - Special Operations Forces Industry Conference. Фактично навіть на складах виробника цієї зброї ще немає.

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Коли ж очікувати "вампірів" в Україні?

У компанії L3Harris не відповіли на запит DW про те, коли і в якій кількості можуть поставити установки для боротьби з дронами до України. Наприкінці видання Business Insider повідомляло з посиланням на речника компанії-виробника, що з моменту підписання контракту на виробництво "вампірів" піде близько дев'яти місяців. Оформлення замовлення від Пентагону очікувалося на початку вересня. Таким чином, надсучасна американська зброя проти "шахідів" надійде до України не раніше початку літа 2023 року. Кількість установок, які будуть поставлені Україні, не розкривається.

Росія називає іранські дрони "Герань-2". ЗСУ кажуть, що збивають 85 відсотків цих безпілотників Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance

Що можна зробити прямо зараз

Водночас, навіть коли Україна отримає нарешті "вампіри", кажуть експерти, вони зможуть захистити лише відносно невеликі частини території України. "Попри те, що в нас зараз непоганий відсоток збиття "Шахід-136", нам нагально потрібні такі речі як великокаліберні кулемети типу "Вулкано" плюс засоби виявлення (радари, візуальні системи) чи системи типу Centurion C-RAM, в яких є і радар і система ураження разом", - зазначив у коментарі DW Микола Бєлєсков, експерт Національного інституту стратегічних досліджень у Києві. За його словами, надання цих видів озброєння підсилило би і розвантажило наявні в Україні ЗРК середньої дальності, які вже застосовуються для збиття іранських дронів.

Микола Бєлєсков наголошує, що крім засобів для боротьби з дронами, Україна продовжує відчувати гострий дефіцит більших засобів ППО. "Системи типу IRIS-T чи NASAMS в великій кількості нам треба багато і на вчора", - каже експерт, констатуючи, що країни НАТО не мають наразі суттєвих вільних обсягів засобів протиповітряної оборони такого типу, які могли би у достатній кількості бути поставлені Україні.