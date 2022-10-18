  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Україна днями отримає системи ППО для боротьби з дронами.Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP
КонфліктиУкраїна

НАТО надасть Україні засоби боротьби з дронами - Столтенберг

Степан Смишляєв
10 хв. тому

Альянс має виконати свою обіцянку: поставити ще більше систем протиповітряної оборони Україні, зауважив генсек НАТО. Він додав, що жодна нація не повинна підтримувати війну Москву проти Києва.

https://p.dw.com/p/4IMwM

Найближчими днями Україна отримає від Організації Північноатлантичного договору (НАТО) системи протиповітряної оборони для захисту від безпілотників. "Найважливішою річчю, яку ми можемо зробити, це виконати те, що союзники обіцяли, прискорити і поставити ще більше систем протиповітряної оборони", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 18 жовтня, під час конференції Berlin Foreign Policy Forum в Берліні, пише Reuters.

Він уточнив, що засоби, які надасть НАТО, будуть призначені в тому числі і для боротьби з іранськими безпілотниками, за допомогою яких Росія руйнує критичну інфраструктуру України. "Жодна нація не повинна підтримувати незаконну війну Росії проти України", - наголосив Столтенберг.

Читайте також: США пообіцяли Ірану санкції за постачання безпілотників Росії

Саме те, що просила Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав обіцянку генсека НАТО щодо постачання нових систем ППО. "Це саме те, про що ми говорили і просили. Для України це означає більше врятованих життів і кращий захист енергетичної інфраструктури. Дякую, НАТО", - написав він у Twitter.

Читайте також: Надання зброї РФ робить Іран співучасником воєнних злочинів в Україні - МЗС

Як повідомив у вівторок президент України Володимир Зеленський, внаслідок ударів Росії, починаючи з 10 жовтня, було зруйновано 30 відсотків українських електростанцій. Станом на середину дня 18 жовтня понад 1100 населених пунктів України були без енергопостачання через пошкоджені російськими ударами об'єкти критичної інфраструктури.

Дрони-камікадзе Shahed-136: що відомо і як з ними боротися

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Масове поховання у Лимані

РФ відповідальна за більшість воєнних злочинів - комісія ООН

Конфлікти
8 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Російські "зелені чоловічки" захоплюють Крим, березень 2014 року.

"Ми вісім років робили вигляд, що ця війна не є війною"

"Ми вісім років робили вигляд, що ця війна не є війною"

Конфлікти
14 год. тому
Святкування відключення АЕС Гронде в 2021 році

Атомна енергетика в Німеччині - від любові до ненависті

Атомна енергетика в Німеччині - від любові до ненависті

Економіка
3 год. тому
16 фото
Жінки демонструють за право на аборти

У Польщі судять активістку за пособництво в аборті

У Польщі судять активістку за пособництво в аборті

Суспільство
8 год. тому
Томас Гальдеванг, Мартіна Розенберґ, Бруно Каль

Що знали спецслужби ФРН про війну в Україні

Що знали спецслужби ФРН про війну в Україні

Політика
10 год. тому
Іранські дрони

Чим небезпечні для України іранські дрони і як їх збивають

Чим небезпечні для України іранські дрони і як їх збивають

Політика
17 жовтня 2022 р.
Фолькер Тюрк

Новий комісар ООН з прав людини - хто він?

Новий комісар ООН з прав людини - хто він?

Політика
17 жовтня 2022 р.
На головну сторінку