НАТО надасть Україні засоби боротьби з дронами - Столтенберг

Альянс має виконати свою обіцянку: поставити ще більше систем протиповітряної оборони Україні, зауважив генсек НАТО. Він додав, що жодна нація не повинна підтримувати війну Москву проти Києва.

Найближчими днями Україна отримає від Організації Північноатлантичного договору (НАТО) системи протиповітряної оборони для захисту від безпілотників. "Найважливішою річчю, яку ми можемо зробити, це виконати те, що союзники обіцяли, прискорити і поставити ще більше систем протиповітряної оборони", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 18 жовтня, під час конференції Berlin Foreign Policy Forum в Берліні, пише Reuters.

Він уточнив, що засоби, які надасть НАТО, будуть призначені в тому числі і для боротьби з іранськими безпілотниками, за допомогою яких Росія руйнує критичну інфраструктуру України. "Жодна нація не повинна підтримувати незаконну війну Росії проти України", - наголосив Столтенберг.

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Саме те, що просила Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав обіцянку генсека НАТО щодо постачання нових систем ППО. "Це саме те, про що ми говорили і просили. Для України це означає більше врятованих життів і кращий захист енергетичної інфраструктури. Дякую, НАТО", - написав він у Twitter.

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Як повідомив у вівторок президент України Володимир Зеленський, внаслідок ударів Росії, починаючи з 10 жовтня, було зруйновано 30 відсотків українських електростанцій. Станом на середину дня 18 жовтня понад 1100 населених пунктів України були без енергопостачання через пошкоджені російськими ударами об'єкти критичної інфраструктури.