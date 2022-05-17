"Хезболла" втратила більшість в парламенті Лівану

Згідно з офіційними результатами парламентських виборів у Лівані , опублікованими у вівторок, 17 травня, союзна Ірану партія "Хезболла" та її союзники втратили більшість у парламенті Лівану, повідомляє агенція dpa.
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Коаліція на чолі з "Хезболлою" здобула 61 місце у парламенті країни, який складається з 128 депутатів. Це на 10 місць менше від останнього голосування чотири роки тому.
Найбільшим переможцем цих виборів виявилася націоналістична партія "Християнські ліванські сили" на чолі з Саміром Геаджеа, одним із найсуворіших критиків "Хезболли". Партія, яку підтримують США та Саудівська Аравія, зараз має найбільший блок у парламенті з 19 місцями, замінивши головних християнських союзників "Хезболли" з "Вільного патріотичного руху", заснованого президентом Мішелем Ауном. Тепер рух має 17 місць, що на три місця менше, ніж у попередньому голосуванні.
Також хороший результат має є лідер народу друзів Валід Жумблат, чия група отримала всі вісім місць, на які вони претендували. Незважаючи на невдачу, "Хезболла" та її головний шиїтський союзник, група "Амаль" спікера парламенту Набіха Беррі, зберегли 27 місць, виділених шиїтам.
Вибори в кризові часи
Багато хто звинувачує в тяжкій кризі в країні сформовані партії, які десятиліттями були при владі. Понад два роки Ліван потерпає від найгіршої економічної та фінансової кризи в своїй історії. За даними ООН, близько трьох чвертей людей у Лівані зараз живуть за межею бідності. Багато домогосподарств отримують електроенергію лише кілька годин на добу.
Останнім часом посилилися побоювання, що через війну в Україні, яка є однією з найбільших експортерів зернових, у Лівані може виникнути дефіцит хліба.
Політична система у Лівані тримається на крихкій рівновазі між представниками різних конфесій. Згідно з конституцією, президентом завжди є християнин, головою уряду - суніт, а очільником парламенту - шиїт. Водночас критики скаржаться, що політики в Лівані приймають найважливіші рішення поза парламентом.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Паніка в Бейруті
Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Вибухи відчули далеко від епіцентру
Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Жителі Кіпру теж відчули вибухи
Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Десятки загиблих, тисячі поранених
Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Тонни аміачної селітри
За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Наввипередки з часом за порятунок людських життів
Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Люди розшукують одне одного
Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Зона лиха і триденний траур
Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.
Автор: Дарко Яневич