"Хезболла" втратила більшість в парламенті Лівану

Згідно з офіційними результатами парламентських виборів у Лівані , опублікованими у вівторок, 17 травня, союзна Ірану партія "Хезболла" та її союзники втратили більшість у парламенті Лівану, повідомляє агенція dpa.

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Коаліція на чолі з "Хезболлою" здобула 61 місце у парламенті країни, який складається з 128 депутатів. Це на 10 місць менше від останнього голосування чотири роки тому.

Найбільшим переможцем цих виборів виявилася націоналістична партія "Християнські ліванські сили" на чолі з Саміром Геаджеа, одним із найсуворіших критиків "Хезболли". Партія, яку підтримують США та Саудівська Аравія, зараз має найбільший блок у парламенті з 19 місцями, замінивши головних християнських союзників "Хезболли" з "Вільного патріотичного руху", заснованого президентом Мішелем Ауном. Тепер рух має 17 місць, що на три місця менше, ніж у попередньому голосуванні.

Також хороший результат має є лідер народу друзів Валід Жумблат, чия група отримала всі вісім місць, на які вони претендували. Незважаючи на невдачу, "Хезболла" та її головний шиїтський союзник, група "Амаль" спікера парламенту Набіха Беррі, зберегли 27 місць, виділених шиїтам.

Вибори в кризові часи

Багато хто звинувачує в тяжкій кризі в країні сформовані партії, які десятиліттями були при владі. Понад два роки Ліван потерпає від найгіршої економічної та фінансової кризи в своїй історії. За даними ООН, близько трьох чвертей людей у ​​Лівані зараз живуть за межею бідності. Багато домогосподарств отримують електроенергію лише кілька годин на добу.

Останнім часом посилилися побоювання, що через війну в Україні, яка є однією з найбільших експортерів зернових, у Лівані може виникнути дефіцит хліба.

Політична система у Лівані тримається на крихкій рівновазі між представниками різних конфесій. Згідно з конституцією, президентом завжди є християнин, головою уряду - суніт, а очільником парламенту - шиїт. Водночас критики скаржаться, що політики в Лівані приймають найважливіші рішення поза парламентом.