В Лівані проходять перші вибори після вибуху в порті Бейрута

В Лівані у неділю, 15 травня, розпочались парламентські вибори - перші в цій країні з часів катастрофічного вибуху в порту Бейрута, внаслідок якого 4 серпня 2020 року загинули понад 190 людей та ще близько 6000 були поранені. Майже чотири мільйони виборців обирають 128 членів Палати депутатів. Перші попередні підсумки голосування очікуються ввечері.

Ліван уже понад два роки переживає найглибшу у своїй історії економічну та фінансову кризу. За даними ООН, приблизно три чверті населення живуть нижче рівня бідності. Багато домогосподарств отримують електроенергію лише кілька годин на добу. Останнім часом посилилися побоювання, що через війну в Україні, яка є однією з найбільших експортерів зернових, у Лівані може виникне дефіцит хліба.

Шанси на зміни невеликі

Представники союзної Ірану партії "Хезболла", судячи з усього, лише закріплять свої позиції, прогнозують оглядачі. Поки незрозуміло, як відіб'ється на результатах виборів відхід впливового у Лівані сунітського політика - колишнього прем'єр-міністра Саада аль-Харірі, який у січні неочікувано відмовився висувати свою кандидатуру.

У нинішніх виборах у Лівані беруть участь більше кандидатів від опозицій, ніж раніше. Багато з них прийшли у політику на тлі масових політичних протестів 2019 року.

Політична система у Лівані тримається на крихкій рівновазі між представниками різних конфесій. Згідно з конституцією, президентом завжди є християнин, головою уряду - суніт, а очільником парламенту - шиїт. Водночас критики скаржаться, що політики в Лівані приймають найважливіші рішення поза парламентом.