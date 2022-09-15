У ЄС вимагають санкцій за фільтраційні табори РФ

Європейський парламент проголосував за запровадження санкцій проти всіх відповідальних за депортацію громадян України до РФ і примусове всиновлення українських дітей, а також проти організаторів фільтраційних таборів. Про це сказано в ухваленій у Страсбурзі у четвер, 15 вересня, резолюції.

У ній законодавчий орган Євросоюзу закликає Єврокомісію та країни ЄС сприяти створенню спеціального трибуналу у справі про злочини Росії щодо громадян України.

Євродепутати визнають, що шляхом депортації та насильницьких усиновлень Росія "відверто прагне змінити демографічний склад України". За даними Києва, з 24 лютого 2022 року не менше мільйона громадян України було депортовано до РФ. Як стверджують у Європарламенті, ця кількість постійно зростає і, за деякою інформацією, може становити до 2,5 мільйона осіб.

"Путін та його режим крадуть українських дітей, - заявив під час дебатів один із авторів резолюції депутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс. - Вони прагнуть знищити українську ідентичність та українську націю".

Читайте також: Вивезені з російської окупації діти: депортовані чи евакуйовані?

Європейська система захисту дітей

Європарламент форсує створення Євросоюзом "Пакета захисту дітей". Цей механізм має забезпечити дітям і молодим людям, які рятуються від війни в Україні, термінову допомогу, довгострокову реабілітаційну підтримку та сприяти возз'єднанню сімей.

"Ми йтимемо слідами цих дітей і не зупинимося, поки вони не повернуться", - пообіцяла євродепутат від Чехії Мікаела Шойдрова.

Жителі Дебальцевого перед евакуацією до Росії Фото: Alexei Alexandrov/AP/dpa/picture alliance

Згідно з повідомленнями Києва від 3 вересня, понад 200 тисяч дітей було насильно вивезено до Росії для усиновлення. "Російська влада навмисно розлучає українських дітей з батьками, викрадає їх із дитячих будинків, інших закладів, лікарень", - йдеться у резолюції Європарламенту. Ці дії мають систематичний і масовий характер і містять злочинне знищення документів депортованих, пояснюється далі у тексті.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також задокументувало свідчення про розлучення дітей із їхніми сім'ями, коли дорослі, які їх супроводжують, не пройшли "фільтрацію".

Читайте також: Евакуація з Маріуполя в Росію: як відбувається фільтрація

ЄС має допомагати українцям виїхати з Росії

Єврокомісії та країнам ЄС слід спільно з українською владою, міжнародними організаціями та громадянським суспільством створити механізми документування фактів примусового переміщення українців та ретельного збору всієї інформації про них, вирішили євродепутати. Також необхідно підтримувати активістів та НКО, які на місцях дбають про депортованих українців та сприяють їхньому безпечному поверненню на батьківщину.

Європарламентарі вирішили, що держави ЄС мають видавати тимчасові проїзні документи громадянам України, які опинилися в Росії без посвідчення особи, а також надати їм можливість отримати тимчасовий притулок у Євросоюзі.

Київ закликали ратифікувати Римський статут

Україну Європарламент закликав ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, щоб полегшити судове переслідування відповідальних за воєнні злочини та злочини проти людяності, включно з депортацією.

Міжнародні організації, як Міжнародний комітет Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та з прав людини мають отримати безборонний доступ до фільтраційних таборів та інших місць, де перебувають громадяни України після насильницького переселення до Росії та на окуповані території, наголошується в тексті резолюції.

Засідання Європарламенту в Стратсбурзі Фото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance

"Оскільки Росія ігнорує гуманітарні принципи та міжнародне гуманітарне право, ми не отримуємо необхідної інформації і не знаємо, що насправді відбувається з військовополоненими та депортованими, - зазначив під час дебатів депутат від Ірландії Баррі Ендрюс. - Незалежні міжнародні організації мають отримати до них доступ, нам потрібно почути їхні свідчення".

Вимоги Європарламенту до Росії

У резолюції перераховуються численні заклики до Москви: припинити насильницьке вивезення дітей та дорослих з України до Росії та на тимчасово окуповані території, зупинити всиновлення дітей, переміщених з території України, скасувати закони, які полегшують таке всиновлення.

Європарламент вимагає, щоб РФ негайно надала інформацію про імена, місце перебування та стан усіх затриманих та депортованих українців, а також забезпечила міжнародним організаціям, таким як УВКПЛ та ЮНІСЕФ, доступ до всіх депортованих українських дітей.

Далі Москву закликають надати всім насильно переміщеним українцям можливість повернутися на батьківщину та припинити спроби русифікації та позбавлення українців національної ідентичності, включно з вилученням у них паспортів України.

Порушення статті про запобігання геноциду

"Насильницьке переселення та депортація українських дітей до РФ та на окуповані нею території, а також їхнє насильницьке всиновлення російськими сім'ями - це порушення українського та міжнародного права, зокрема статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, - наголошується в резолюції Європарламенту. - Особи, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності, а також можливий геноцид або наміри геноциду, урядовці та командувачі повинні бути притягнуті до відповідальності".

ОБСЄ та ООН вважають масову депортацію українських громадян до РФ одним із найсерйозніших порушень міжнародного гуманітарного права, скоєних Росією під час агресивної війни проти України.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило факти "фільтрації", що призвело до численних порушень прав людини щодо українців. Громадян України піддають допитам, особистим оглядам, іноді з оголенням і тортурами, жінки в таких умовах наражаються на ризик сексуального насильства.

"Російська влада часто конфіскує українські паспорти і змушує українців до підписання угод про перебування в РФ, - вказують у Європарламенті. - Громадян України, які не пройшли процес "фільтрації", направляють до російських СІЗО та колоній суворого режиму. Їм загрожують тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, тортури та жорстоке поводження, або зникнення".

Будівля Європарламенту в Стратсбурзі. 10 березня 2022 року Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Крім того, "фільтрація" містить також масовий незаконний збір інформації, який надає російській владі величезний масив персональних даних українських громадян, у тому числі біометричних. Це явне порушення права на недоторканність приватного життя, що загрожує переслідуванням у майбутньому, констатують євродепутати.

"Новий ГУЛАГ"

Парламентарі провели історичні паралелі між злочинами Росії в Україні та злочинами на окупованих СРСР територіях. Масові депортації, здійснені радянським режимом та всією системою таборів ГУЛАГу, - це злочини проти людяності, констатував Європарламент.

"Методи, які так добре відомі всім нам, сусідам Росії, протягом багатьох поколінь, тепер застосовуються в Україні", - сказала одна з авторів резолюції депутат від Польщі Анна Фотига.

Щоб запобігти повторенню цих злочинів, парламентарі закликали до ретельної історико-правової оцінки та відкритого публічного обговорення радянських злочинів, насамперед у самій Росії. "Спотворений наратив про Другу світову війну лежить в основі кремлівської пропаганди, яка виправдовує сьогодні агресивну війну Росії проти України", - констатується в одному з положень резолюції.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну ЄС вживає небачені обмежувальні заходи проти країни-агресора, зазначила єврокомісар Еліза Феррейра. Стосовно Росії запроваджено найбільший пакет санкцій за всю історію Євросоюзу. Внаслідок економічних санкцій у РФ зараз "найгірша рецесія з 1990-х років", вважає вона. Крім того, ЄС скасував спрощений візовий режим для громадян Росії та співпрацює з партнерами в усьому світі, аби протидіяти російській дезінформації та ізолювати Москву на міжнародних платформах.

Читайте також: Втеча від війни і фільтраційні табори. Як живуть депортовані до РФ українці



