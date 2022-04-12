Росія примусово депортувала пів мільйона українців - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що понад 500 тисяч українців примусово переміщені до Росії. Про це він повідомив у середу, 13 квітня, звертаючись онлайн до естонського парламенту.

"Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти, вибачте мені, взяли собі за мету вивезти весь Таллінн, третину всіх ваших громадян", - сказав він. Депортованих українців, за словами Зеленського, позбавляють документів, телефонів, намагаються перевезти у віддалені регіони Росії і перешкодити поверненню в Україну. "Дітей розлучають з батьками і хочуть направити на незаконне усиновлення в російські родини", - заявив він.

Намагання Росії захопити всю Україну, за словами Зеленського, після восьми років війни на Донбасі повернуло в реальність Європи масові депортації, фільтраційні табори, послідовне намагання знищити усіх, хто підтримує національну ідею. "Російські держані пропагандисти, керуючись відповідними "темниками", відкрито обговорюють можливість захопити усі сусідні країни Європи. Вони говорять про це системно, привчають російську аудиторію до того, що війна проти сусідів - це нібито норма", - наголосив він.

При цьому Зеленський зауважив, що усі міжнародні інституції, які мають підтримувати мир, - Організація Об'єднаних Націй, Організація з безпеки та співробітництва в Європі та інші - не здатні зупинити російську агресію. "Хоча саме для цього і створювалися регіональні альянси", - зазначив він.

Зеленський закликав Естонію знайти такі інструменти тиску на РФ у рамках Європейського Союзу, які допомогли би припинити депортацію та повернути людей додому. "Євросоюз не має права бути спонсором депортації. Євросоюз не має права бути спонсором війни. Потрібно ще більш серйозно поставитись до санкційної політики проти Росії", - зауважив президент України. Зокрема, він вкотре наголосив на необхідності повного блокування російських банків і ембарго на російську нафту на рівні всього ЄС. При цьому Зеленський подякував Естонії за відмову від російських енергоносіїв.

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Примусове переселення українців до РФ

Напередодні The Independent повідомило про переселення Росією майже 100 тисяч українців за тисячі кілометрів від дому. Посилаючись на укази президента РФ Володимира Путіна в своєму розпорядженні, видання видання написало про переселення з зони бойових дій 95 739 жителів на відстань понад 8,8 тисяч кілометрів від їхнього дому. Зокрема, 11 398 осіб відправили до Сибіру, 7 218 осіб - на Далекий Схід, 7 023 особи - на Північний Кавказ, решту - в Чечню, Інгушетію та Дагестан. Жителів Маріуполя змушували підписати "свідчення" про начебто обстріл міста українськими військами, додало видання.

Тим часом уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмили Денісова ще наприкінці березня заявила, що з початку війни Росія примусово вивезла понад 400 тисяч українців на свою територію. За її словами, людей забирали у різні місця, "в тому числі у депресивні регіони РФ, наприклад, на Сахалін".

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