Резолюція ПАРЄ: Для суду над керівництвом РФ потрібен спецтрибунал

Кожен, хто причетний до злочинів проти людяності, скоєних під час війни в Україні, та до можливого геноциду українців, буде притягнутий до відповідальності згідно з міжнародним правом. Така сама доля повинна спіткати і керівництво Російської Федерації за скоєння злочинів проти миру. Про це йдеться у резолюції "Агресія Російської Федерації проти України: забезпечення відповідальності за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та інші міжнародні злочини", ухваленій одноголосно у четвер, 28 квітня, під час весняної сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Повідомлення про звірства російських військових продовжують надходити"

Війна, розв'язана Росією проти України, ведеться з жорсткістю, яка є безпрецедентною в Європі з часів Другої світової війни. "Використання важкого озброєння в густонаселених районах спричинило тисячі людських жертв, також продовжують надходити нові повідомлення про звірства проти мирного населення, включаючи страти і сексуальне насильство, імовірно скоєні російськими військовими на підконтрольних їм територіях", - йдеться в резолюції.

ПАРЄ закликає зробити все можливе для того, щоб винні у цих тяжких злочинах не уникнули покарання. Для цього країни-члени Ради Європи повинні підтримати прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) у "розслідуванні та судовому переслідуванні підозрюваних у військових злочинах, злочинах проти людяності та можливому геноциді". Асамблея просить національні уряди надавати у розпорядження слідства "будь-які наявні у них докази, включаючи розвіддані з відкритих джерел, супутникові знімки та перехоплену комунікацію".

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Спеціальний трибунал із особливими повноваженнями

Для того, щоб можлива причетність політичного та військового керівництва Росії до скоєння злочинів проти миру була доведена, ПАРЄ закликає "групу країн-однодумців" і міжнародні організації "терміново створити спеціальний міжнародний трибунал" з мандатом на розслідування та судове переслідування винних. Цей суд "повинен мати повноваження на видачу міжнародного ордера на арешт, не обмеженого імунітетом глави держави або уряду".

ПАРЄ звернулася з проханням до прокурора МКС "оперативно завершити розслідування найбільш кричущих злочинів", скоєних у ході війни, розв'язаної Росією, "винести обвинувальні вироки та видати ордер на арешт ймовірних злочинців". Депутати Асамблеї також попросили Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розглядати справи, підставою для яких стала агресія Росії проти України, у пріоритетному порядку.