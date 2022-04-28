 Гнів, шок та повна підтримка України у ПАРЄ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.04.2022

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Європа

Гнів, шок та повна підтримка України у ПАРЄ

ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал для розслідування злочинів, скоєних керівництвом РФ, а також використати конфісковане майно російських олігархів для потреб українських біженців.

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), (архівне фото)

Нинішня сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка відкрилася в Страсбурзі в понеділок, 25 квітня, стала першою за останні 24 роки, яка проходить без хоча б формальної участі делегації Держдуми РФ. 16 березня статутні органи Ради Європи (РЄ) ухвалили рішення виключити Росію зі складу організації через воєнне вторгнення в Україну. Наслідки російської агресії і те, яким чином країни РЄ можуть допомогти Україні продовжувати боротися за своє існування, стали ключовою темою всього пленарного засідання ПАРЄ. Під час дебатів депутати Асамблеї не стримували емоцій.

Терміново заснувати спеціальний міжнародний кримінальний трибунал

"Агресія Російської Федерації, що триває проти України, сама по собі є актом безпрецедентної тяжкості, а її далекосяжні наслідки відчуваються в усьому світі", - йдеться в резолюції ПАРЄ, за яку депутати проголосували майже одноголосно. Країни-члени Ради Європи мають демонструвати єдність та рішучість у підтримці України і при цьому чинити максимальний тиск на владу Росії, щоб змусити Москву припинити війну проти української держави. Депутати ПАРЄ переконані, що дії міжнародної спільноти у відповідь на агресію Кремля "визначать майбутнє європейської історії".

Країни-члени РЄ повинні збільшити допомогу для підтримки зусиль України щодо "захисту її території, включаючи повітряний простір", а також надавати всіляке сприяння українським громадянам, які рятуються від наслідків війни.

Зняття прапора Росії перед будівлею Ради Європи у Страсбурзі, 16 березня 2022

Зняття прапора Росії перед будівлею Ради Європи у Страсбурзі, 16 березня 2022

В асамблеї "занепокоєні зростаючим числом свідчень звірств, скоєних російськими збройними силами в контексті агресивної війни в Україні, часто націлених на найуразливіші верстви населення". Тому ПАРЄ закликала країни-члени РЄ використовувати за можливістю свою юрисдикцію для розслідування ймовірних порушень прав людини, гуманітарного права та інших міжнародних злочинів, скоєних на території України. Крім цього, депутати закликають "терміново заснувати спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та судового переслідування злочинів проти миру, скоєних політичним та військовим керівництвом Російської Федерації".

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 "Ми вражені жорстокістю російської армії"

"Коли ми прокинулися вранці 24 лютого, це був уже інший світ, інша Європа. Але я все ще не можу в це повірити", - так почав свій виступ на дебатах, котрі передували голосуванню, автор доповіді, яка лягла в основу резолюції, німецький депутат від групи соціалістів Франк Швабе (Frank Schwabe). Він зазначив, що сьогодні всі країни-члени РЄ мають бути солідарними з Україною, а "всі наші думки та емоції мають бути з українцями". Швабе наголосив, що хоча дискусія в ПАРЄ не може бути присвячена питанням постачання зброї, оскільки РЄ займається правами людини, але все ж у резолюції міститься заклик збільшити допомогу Україні для захисту її повітряного простору.

Кладовище у Бучі та тіла вбитих людей перед похованням

Кладовище у Бучі та тіла вбитих людей перед похованням

Французький депутат від групи лібералів Жак Мер зазначив, що за час війни національні уряди європейських країн та ЄС "заново себе винайшли" та "розширили свої ліміти, наприклад, у плані військової допомоги Україні. І хоча РЄ теж "не була бездіяльна", зокрема, оперативно запустивши процедуру виключення Росії зі складу організації, але "насправді Страсбург все ще занадто бюрократичний." Мер пояснив свою критику тим, що Рада Європи відмовляється відновлювати діяльність свого офісу в Києві, поки не буде ухвалено План дій щодо України, а Комісар з прав людини РЄ "не може приїхати до України, бо умови її мандату цього не дозволяють".

Багато хто з обуренням і болем відзначав жахливі злочини проти жінок і дітей, скоєні російськими солдатами в українських містах і селах. "Ми були вражені ступенем руйнувань та жорстокості російської армії. І ще більшим був шок від того, що ми побачили вторгнення та війну, розв'язану членом Ради Безпеки ООН", - сказав французький депутат Жак Ле Ней ("Група лібералів та демократів за Європу"), який закликав своїх колег "чинити весь можливий тиск на Росію, аби змусити її припинити війну".

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"У російських нафті та газі багато української крові"

Частина депутатів зі складу української делегації особисто прибула на сесію ПАРЄ. Представник України від групи консерваторів Олексій Гончаренко розповів у своєму виступі про те, що він та його колеги з делегації, перебуваючи у мирному Страсбурзі, продовжують здригатися від звуків літаків, бо приймають їх за звуки російських ракет.

"Нам потрібні реальні санкції проти Росії. Припиніть купувати російські нафту і газ, у них багато української крові!", - звернувся до зали політик. Він також закликав надати Україні зброю та підтримати її на "європейському шляху". "Якщо ми достатньо хороші для того, щоб вмирати за європейські цінності, то може, ми хороші і для того, щоб стати частиною європейської політичної сім'ї?" - запитав Гончаренко. Він закликав європейських депутатів "не повчати" Україну, а допомагати їй, ставши з нею "пліч-о-пліч". "Інакше Путін піде далі, і вже ви прийматимете звук літака за звук російських ракети, - застеріг український депутат.

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Капітали російських олігархів мають піти на потреби України

Відразу після голосування за резолюцію про агресію Росії ПАРЄ розпочала обговорення доповіді про можливі способи використання заморожених активів. Один із пунктів ухваленої з цього приводу резолюції був присвячений капіталам російських олігархів, заморожених у рамках міжнародних санкцій. До таких активів ПАРЄ рекомендує застосувати принцип "соціального повторного використання для потреб українських біженців та жертв російських бомбардувань".

Щодо російських олігархів, які підпадають під адресні санкції за їхню причетність до війни РФ проти України, то резолюція закликає "негайно виявити і заморозити якомога більше" активів, що належать їм, а також використовувати об'єкти підсанкційної нерухомості, зокрема, будинки та квартири, для прийому українських біженців. Крім того, у резолюції наголошується, що Росія буде зобов'язана відшкодувати збитки, завдані розв'язаною Кремлем війною, і активи олігархів стануть "способом часткового погашення фінансового боргу РФ перед Україною".

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.

  • Гавронщина, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.

  • Бузова, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.

  • Бузова, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.

  • Бородянка, 9 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.

  • Бороднянка, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.

  • Бородянка, 8 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.

    Автор: Микола Пермяков


 

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Докладно

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи

Гнів, шок та повна підтримка України у ПАРЄ

ПАРЄ закликала створити трибунал з розслідування злочинів РФ в Україні.  

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