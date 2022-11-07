В Україну прибули ЗРК NASAMS і Aspide - Резніков

Протиповітряну оборону України посилять зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Ці системи Україні передали Норвегія, Іспанія та США.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну західних систем протиповітряної оборони (ППО) NASAMS і Aspide. Про це він написав у соціальній мережі Twitter у понеділок, 7 листопада.

"Ця зброя значно посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми й надалі будемо збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам - Норвегії, Іспанії та США", - написав Резніков.

На початку листопада у Пентагоні повідомили, що США зобов'язалися відправити в Україну вісім систем NASAMS. Дві з цих систем мали прибути до України протягом кількох тижнів, а інші - згодом. Також у Пентагоні запевнили, що проводять вишкіл майбутніх українських операторів цих систем.

Так само на початку минулого тижня стало відомо про рішення уряду Іспанії передати Україні Aspide та ракети до неї, а також чотири системи ППО HAWK. Надання Україні систем HAWK оголосили й у Вашингтоні. Раніше Київ повідомляв, що отримав перші батареї новітнього німецького зенітно-ракетного (ЗРК) комплексу Iris-T.

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Нагадаємо, у жовтні Росія перейшла до тактики терору мирного населення України, постійно обстрілюючи цивільні об'єкти критичної інфраструктури, насамперед енергетичної. Для цього РФ застосовує передовсім дозвукові крилаті ракети, а також придбані в Ірані дрони-камікадзе. Внаслідок численних ударів по енергомережі мільйони українців змушені миритися з частими відключеннями електроенергії.

Натомість тактико-технічні характеристики західних ЗРК дозволяють їм без проблем збивати дозвукові крилаті ракети, а тим більше дрони, що летять на невеликій висоті та на досить низькій швидкості.

Також у Києві повідомляли, що Росія та Іран домовилися про передачу РФ іранських балістичних ракет малої й середньої дальності для обстрілів української території, що значно збільшує потребу України в посиленні ППО.

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