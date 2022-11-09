  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Система протиповітряної оборони IRIS-T SLM
Німеччина передала Україні ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLMФото: Jörg Carstensen/picture alliance
КонфліктиНімеччина

Нове озброєння від ФРН: ракети для IRIS-T і 30 бронемашин

Степан Смишляєв
2 год. тому

Також Берлін передав Києву розвідувальні дрони та засоби для боротьби з БпЛА. ФРН вже готує нову партію ракет для системи ППО.

https://p.dw.com/p/4JI31

Німеччина направила Україні чергову партію військової допомоги, яка включає ракети для системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T SLM, вказано в оновленому у середу, 9 листопада, переліку наданої зброї на сайті німецького уряду.

Кількість переданих ракети в переліку не зазначена. Однак вказано, що Україна також отримала 30 бронемашин Dingo, 18 розвідувальних дронів, п'ять великовантажних напівпричепів М1070 Oshkosh, чотири датчики та глушники проти дронів та автонавантажувач.

Також на сайті уряду вказано, що до передачі готується нова партія ракет для IRIS-T SLM, 42 броньовані машини розмінування, чотири мобільні захищені системи розмінування, три мобільні, дистанційно керовані захищені системи розмінування, п'ять мобільних розвідувальних комплексів.

IRIS-T вже демонструє свою ефективність

Україна отримала від Німеччини першу систему IRIS-Tблизько місяця назад - міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про передачу 11 жовтня. Цей комплекс є найсучаснішою системою протиповітряної оборони ФРН - його поки не має у своєму розпорядженні навіть Бундесвер.

Президент Володимир Зеленський відзначав ефективність роботи цієї системи ППО вже 18 жовтня, під час чергових масованих ударів Росії по українській інфраструктурі.

Ще три системи IRIS-T Берлін обіцяє поставити Києву у 2023 році, оскільки їх ще виробляють.

Читайте також: Що може система ППО IRIS-T, яку отримала Україна?

Як Європа може захиститися від повітряних ударів

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.bundesregierung.de
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ukraine-Konflikt, von Artillerie beschädigte Brücke in Cherson

Генсек НАТО привітав "обнадійливі" новини з Херсона

Конфлікти49 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Берлінський мур, історія

Берлінський мур: археологія проти забуття

Берлінський мур: археологія проти забуття

Історія7 год. тому
Антисемітизм: чому так складно його подолати

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Суспільство13 год. тому13:13 хв.
Компанія "Укрнафта" перейшла під повний контроль держави

Відчуження підприємств - воєнний комунізм чи виправдана дія?

Відчуження підприємств - воєнний комунізм чи виправдана дія?

Політика8 листопада 2022 р.
external

Бої за Авдіївку: як ЗСУ відбивають атаки "вагнерівців"

Бої за Авдіївку: як ЗСУ відбивають атаки "вагнерівців"

Конфлікти8 листопада 2022 р.03:43 хв.
Унаслідок бомбардування армією РФ драмтеатру в Маріуполі, за даними AP, могли загинути до 600 людей

Правник-міжнародник з ФРН: "Путін - не єдиний підозрюваний"

Правник-міжнародник з ФРН: "Путін - не єдиний підозрюваний"

Конфлікти8 листопада 2022 р.
Установка з виробництва багатоатомних спиртів на заводі хімічної компанії Covestro у Дормагені

Промислове зростання у ФРН уповільнилось, але не зупинилось

Промислове зростання у ФРН уповільнилось, але не зупинилось

Економіка8 листопада 2022 р.
На головну сторінку