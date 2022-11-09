Нове озброєння від ФРН: ракети для IRIS-T і 30 бронемашин
Степан Смишляєв
2 год. тому
Також Берлін передав Києву розвідувальні дрони та засоби для боротьби з БпЛА. ФРН вже готує нову партію ракет для системи ППО.
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Німеччина направила Україні чергову партію військової допомоги, яка включає ракети для системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T SLM, вказано в оновленому у середу, 9 листопада, переліку наданої зброї на сайті німецького уряду.
Кількість переданих ракети в переліку не зазначена. Однак вказано, що Україна також отримала 30 бронемашин Dingo, 18 розвідувальних дронів, п'ять великовантажних напівпричепів М1070 Oshkosh, чотири датчики та глушники проти дронів та автонавантажувач.
Також на сайті уряду вказано, що до передачі готується нова партія ракет для IRIS-T SLM, 42 броньовані машини розмінування, чотири мобільні захищені системи розмінування, три мобільні, дистанційно керовані захищені системи розмінування, п'ять мобільних розвідувальних комплексів.
IRIS-T вже демонструє свою ефективність
Україна отримала від Німеччини першу систему IRIS-Tблизько місяця назад - міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про передачу 11 жовтня. Цей комплекс є найсучаснішою системою протиповітряної оборони ФРН - його поки не має у своєму розпорядженні навіть Бундесвер.