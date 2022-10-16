Бербок: ППО для України важливіша за танки

Підтримка протиповітряної оборони України наразі є важливішою, ніж постачання країні танків, вважає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Ми саме на початку цього тижня побачили, наскільки важливим є протиповітряний захист. На щастя, половина ракетних ударів, спрямованих на Київ, змогли перехопити, зокрема й завдяки нашим постачанням зброї", - заявила Бербок в неділю, 16 жовтня в інтерв'ю телеканалу Phoenix.
Саме тому, за її словами, "зараз є подальша підтримка у сфері протиповітряного захисту". 12 жовтня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T. Ще три такі системи Берлін обіцяє поставити Києву наступного року, оскільки їх ще виробляють.