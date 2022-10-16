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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що питання постачань систем ППО для України наразі актуальніше, ніж отримання сучасних танків.Фото: INA FASSBENDER/AFP
КонфліктиНімеччина

Бербок: ППО для України важливіша за танки

Степан Смишляєв
1 год. тому

Нещодавні російські масовані ракетні удари по Україні підтвердили актуальність отримання нею систем ППО від союзників, вважають в Берліні.

https://www.dw.com/uk/berbok-postacanna-sistem-ppo-dla-ukraini-vazlivise-za-tanki/a-63456347

Підтримка протиповітряної оборони України наразі є важливішою, ніж постачання країні танків, вважає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Ми саме на початку цього тижня побачили, наскільки важливим є протиповітряний захист. На щастя, половина ракетних ударів, спрямованих на Київ, змогли перехопити, зокрема й завдяки нашим постачанням зброї", - заявила Бербок в неділю, 16 жовтня в інтерв'ю телеканалу Phoenix.

Саме тому, за її словами, "зараз є подальша підтримка у сфері протиповітряного захисту". 12 жовтня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T. Ще три такі системи Берлін обіцяє поставити Києву наступного року, оскільки їх ще виробляють.

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Стосовно танків Бербок нагадала, що Німеччина бере участь у так званих "кругових постачаннях", надаючи іншим країнам сучасну техніку в обмін на передані ними Україні танки радянського виробництва.

Також вона відзначила, що українська армія завдяки успіхам на фронті захопила значну кількість російських трофейних танків.

Дискусія з Німеччиною про танки

Питання постачання Україні сучасних танків вже кілька місяців обговорюється з західними країнами. Особливо активно українські чиновники закликають до цього Німеччину. Однак німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) систематично відхиляє такі прохання, наголошуючи, що його країна "не ухвалюватиме одноосібних рішень".

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Однак таку позицію поділяють не всі німецькі політики. До передачі танків закликали, зокрема, деякі члени правлячої коаліції ФРН, а на початку жовтня голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила, що під час візиту в Україну планує оцінити потребу ЗСУ в сучасних західних танках. Неофіційно представники федерального уряду заявляють, що відмова постачати західні танки -  "не вічна позиція".

Посолка ФРН в Україні про німецькі танки і шантаж Путіна

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