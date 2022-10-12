Україна отримала IRIS-T з ФРН і ще 4 HIMARS від США - Київ

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив отримання від ФРН озброєння IRIS-T, а також ще чотирьох систем HIMARS від США.

Прибуття в Україну озброєння з Німеччини - системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T підтвердив український міністр оборони Олексій Резніков у ніч на середу, 12 жовтня. За його словами, очікується ще прибуття американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.

"В Україні почалася нова ера ППО. IRIS-Ts із Німеччини вже тут. Американські NASAMS наближаються. Це лише початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наш народ", - написав він Twitter.

Резніков висловив подяку німецькій колезі Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) за її "партнерство та потужну відданість підтримці України".

Напередодні німецьке видання Spiegel повідомило, що в Україну прибула перша з чотирьох обіцяних урядом Німеччини систем IRIS-T. Наземна система насамперед призначена для захисту цивільного населення від повітряних атак. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), вона може бути використана для захисту великих міст від ударів.

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Ще чотири HIMARS від США

Міністр оборони України Олексій Резніков також повідомив, що до України прибули ще чотири системи HIMARS у рамках військової допомоги США. "Чотири додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули!" - написав він у Twitter. Резніков подякував президенту США Джо Байдену, главі Пентагону Ллойду Остіну та американському народу. "Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів", зазначив він і додав, що це відмінні новини перед зустріччю Рамштайн-6.

Як повідомлялося, 28 вересня у США анонсували новий пакет допомоги Україні, включаючи ще 18 HIMARS, на які однак може піти кілька років. Нову партію реактивних систем замовлятимуть у виробника. Попередні 16 систем HIMARS Україні передали напряму з американських військових запасів.