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IRIS-TФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Німеччина передала Україні першу систему ППО Iris-T - ЗМІ

Віолетта Чайковська
3 год. тому

За даними німецького видання Spiegel, наступні три зенітно-ракетні комплекси Iris-T ФРН передать українським Збройним силам уже в 2023 році. Їх ще виготовляють.

https://www.dw.com/uk/nimeccina-peredala-ukraini-persu-sistemu-protipovitranoi-oboroni-irist/a-63407433

Німеччина передала Україні у вівторок, 11 жовтня, першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони Iris-T. За даними німецького видання Spiegel, передача відбулась на польсько-українському кордоні.

Цей комплекс є найсучаснішою системою протиповітряної оборони ФРН - його поки не має у своєму розпорядженні навіть Бундесвер (німецькі збройні сили. - Ред.). Він був розроблений німецькою оборонною компанією Diehl Defence. 

Зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM складається з пускової установки на військовій вантажівці з місцем для розміщення восьми ракет, радіолокаційної машини та командної машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів. Таким чином, їхня дальність дії більша, ніж у зенітних ракет, які запускаються з плеча, наприклад Stinger, які Німеччина також постачає до України.

Наземна система в першу чергу призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), вона може бути використана для захисту великих міст від ударів.

Наступні три такі комплекси Німеччина планує поставити Україні вже в 2023 році. Їх ще виготовляють.

Всього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Німеччина надала українським збройним силам озброєння на понад 730 мільйонів євро. 

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