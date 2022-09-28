Німеччина планує передати Україні першу ППО Iris-T у жовтні

Україна вже в жовтні може отримати перший німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомила посолка ФРН Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) в інтерв'ю, оприлюдненому на сайті видання "Європейська правда" у середу, 28 вересня.

"Чекати доводиться через те, що ці системи ще виробляються. Перша система, сподіваюся, буде в жовтні. І якщо спершу ми думали передати один комплекс IRIS-T, то потім вирішили додати ще три, і їх теж зараз виробляють", - розповіла вона.

Очікується, що друга система надійде до кінця цього року, решта - на початку наступного. Пані посол наголосила, що політичної затримки з цього питання немає, "рішення про це точно і чітко прийняте".

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Діалог щодо німецьких "Леопардів" для України

Щодо надання Україні сучасних бойових танків Leopard, Фельдгузен зазначила, що Німеччина потребує більше часу, "щоби переконатися в тому, що їх треба передати". Це, за її словами, пов'язане з політикою ФРН щодо непостачання летальної зброї іншим країнам після Другої світової війни. Єдиний виняток був у випадку з курдами, зазначила посолка.

"Часом мені здається, що ми, німці, ще не повністю усвідомили, що ми відійшли від політики непостачання зброї. Тому вам треба продовжувати цей діалог. Я розумію розчарування українців, але все одно треба далі з нами про це говорити", - сказала вона.

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Посолка: ФРН не впливає на те, як Україна застосовує отриману зброю

Пані посол наголосила, що Німеччина надає Україні озброєння у значних обсягах, зокрема танки Gepard та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. "Я не військовий експерт, але я не бачу різниці між "Гепардом", або "Марсом", або самохідною артилерійською установкою Panzerhaubitze 2000 - і танками. Чесно. Тому ми будемо про це продовжувати діалог", - сказала вона.

"Коли ми передаємо Україні зброю, то виходимо з того, що вона вже не під нашим контролем. Ми не можемо впливати на те, як буде застосовуватися ця зброя", - відповіла Фельдгузен на запитання, щодо наявності чи відсутності заборони з боку ФРН на використання німецької зброї для ударів по території РФ.

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