Зеленський: Росія пішла на поклон у Тегеран

237-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події вівторка, 18 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 жовтня.

На цій сторінці DW розповідала про події вівторка, 18 жовтня (час київський).

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США продовжать вживати "практичних" і "агресивних" кроків, щоб ускладнити Ірану продаж безпілотників і ракет Росії, Вашингтон має низку інструментів для притягнення до відповідальності як Москви, так і Тегерану, заявив у вівторок представник пресслужби Держдепартаменту США Ведант Патель. Він не навів подробиць таких кроків, але зазначив, що Вашингтон уже застосував санкції та експортний контроль у відповідь на співпрацю двох країн. Патель додав, що світ повинен розглядати як "глибоку загрозу" поглиблення альянсу між Росією та Іраном.

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Російські війська протягом 18 жовтня завдали удари у понад 10 українських регіонах, зокрема по Житомирщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжю, Миколаївщині, містам південної України та Донбасу. "Сьогодні продовжилася битва за нормальне життя для наших людей. Були нові російські атаки проти нашої енергосистеми. Частину дронів і ракет вдалося збити", - наголосив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

Він подякував зенітно-ракетним підрозділам, зокрема 138-й Дніпровської бригади за збиття чотирьох ракет типу "Калібр", і Херсонській бригаді - за збиття російського штурмовика Су-25. Також президент підкреслив важливу роль, яку відіграє допомога партнерів у захисті українського неба. "Наприклад, дуже добре показала себе німецька IRIS-T - це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту", - наголосив президент.

На його переконання, те, що Росія звернулася по дрони і ракети для обстрілів України до Ірану - є визнанням Кремлем "свого військово-політичного банкрутства". "Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклон у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони й ракети", - вважає президент.

Зеленський додав, що це не допоможе РФ у стратегічному вимірі, а лише додатково доведе, що Росія - "на траєкторії свого програшу й намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось".

Також президент повідомив, що у вівторок провів нараду з опрацювання у структурах ООН проекту резолюції щодо створення механізму, "який забезпечить компенсацію за рахунок російських активів усієї шкоди за цю війну". "Поступово рухаємось і за цим напрямком. Держава-терорист неминуче заплатить за все, що наробила", - наголосив він.

++22.20++

Голова воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив про високий ризик від російських ракет та дронів-камікадзе, які летять в напрямку міста.

++21.59++

Президент Росії Володимир Путін має потрапити не до в'язниці, а "до пекла", і жодна нація в Європі "не може спокійно спати вночі", поки при владі він і його режим, сказав в інтерв'ю DW міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Він додав, що європейцям варто турбуватися не лише про безпеку і навколишнє середовище, але є про "непередбачуваність Путіна", адже він намагається нагнати страху не лише на Україну, але й на Європу. Рейнсалу також висловив переконання, що західна спільнота ще недостатньо зробила для допомоги Україні, адже українці "оплачують ціну кров'ю".

Комісія ООН: РФ відповідальна за більшість воєнних злочинів в Україні

++21.30++

Російські збройні сили відповідають за переважну більшість виявлених в Україні під час повномасштабного вторгнення воєнних злочинів, йдеться у доповіді Комісії ООН із розслідування порушень в Україні. Так, відповідно до релізу, опублікованого на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, незалежна міжнародна комісія ООН з кінця лютого та березня 2022 року проводила розслідування військових подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях України. Зокрема, комісія задокументувала випадки невибіркових нападів, під час яких у населених районах, які зазнали ударів з боку російських збройних сил, застосовувалася зброя вибухової дії. Комісія також встановила, що російські збройні сили нападали на цивільних осіб, які намагалися втекти. Комісія також задокументувала випадки сумарних страт, незаконного тримання під вартою, тортур, жорстокого поводження, зґвалтування та інших форм сексуального насильства, вчинених у окупованих місцях російськими збройними силами.

Ексгумація тіл у Лимані - на вбитих сліди тортур To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Також зазначається, що російські збройні сили відповідають за переважну більшість виявлених порушень, включно з воєнними злочинами. Водночас, як встановлено слідчими, у деяких випадках порушення міжнародного гуманітарного права чинили українські сили, включно з двома інцидентами, які кваліфікуються як воєнні злочини.

++21.10++

Командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, генерал армії Сергій Суровікін не виключає "ухвалення непростих рішень" на херсонському напрямку, де, за його словами, для РФ склалася "дуже непроста" військово-тактична ситуація, повідомляє "Інтерфакс". У цьому зв'язку він пообіцяв, що російська армія забезпечить безпечний виїзд населення з Херсону за "програмою переселення", оголошеною раніше російською владою.

Чи направить Білорусь свої війська в Україну? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++21.02++

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін запевняє, що регіональне угруповання спільно з російськими військами, яке нині розгортається на білоруській території, носить винятково оборонний характер. "Ми ні на кого не збираємося нападати. Ще раз наголошую: завдання цього угрупування суто оборонне, і всі заходи, що проводяться зараз, спрямовані на адекватне реагування на те, що відбувається поблизу наших кордонів", - зазначив міністр, цитує БелТА. Як відомо, у Києві не виключають повторного нападу армії РФ на північ України з білоруської території, як це вже відбулося у лютому. Перед тим Білорусь теж запевняла Україну, що жодної загрози з її території для України не надходить.

++20.40++

Прем'єрка Великобританії Ліз Трасс обговорила з президентом Франції Еммануелем Макроном питання подальшої підтримки України, а також поглиблення двосторонніх відносин, повідомив речник британського уряду у вівторок. "Вони погодилися, що Сполучене Королівство та Франція продовжуватимуть тісно співпрацювати з союзниками на підтримку України та координувати нашу відповідь на російську агресію", - повідомив речник у вівторок ввечері за результатами переговорів двох лідерів, цитує Reuters.

++20.30++

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вітає заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про постачання найближчим часом Україні системи протиповітряної оборони проти дронів, про що просила Україна. "Я вітаю заяву Єнса Столтенберга про те, що НАТО планує найближчими днями поставити в Україну системи ППО проти дронів. Це саме те, що ми обговорювали і просили. Для України це означає більше врятованих життів і краще захищену енергетичну інфраструктуру. Дякую, НАТО", - написав Кулеба у Twitter.

++20.00++

Польща має намір підписати рамкову угоду щодо закупівлі у Південної Кореї 288 реактивних систем залпового вогню K239 Chunmoo, повідомило у вівторок польське міністерство оборони. У заяві відомства зазначається, що ці системи можуть використовувати як балістичні ракети з дальністю польоту до 290 кілометрів, так і керовані ракети з дальністю польоту до 80 кілометрів.

++19.50++

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського Союзу на майбутньому формальному засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 20-21 жовтня у Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело у Брюсселі.

НАТО поставить Україні антидронові системи найближчими днями

++19.20++

НАТО поставить Україні у найближчі дні системи протиповітряної оборони для захисту від безпілотників, заявив у вівторок генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час конференції Berlin Foreign Policy Forum у Берліні, організованої Форумом імені Кербера (Körber-Stiftung). "Найважливішою річчю, яку ми можемо виконати те, що союзники обіцяли, прискорити і поставити ще більше систем протиповітряної оборони", - сказав Столтенберг, коментуючи останні інтенсивні напади РФ на об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема, й за допомогою дронів іранського виробництва. "НАТО у найближчі дні поставить антидронові системи, щоб боротися з особливою загрозою від дронів, включаючи іранські", - додав генсек.

++19.05++

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Огірцеве Харківської області, Білогорівка Луганської області та Новокалинове та Мар'їнка Донецької області. Про це у вечірньому зведенні у вівторок повідомив генеральний штаб ЗСУ. Протягом поточної доби російські сили завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині.

За інформацією українських військових, під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.

Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув'язнених. Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", більше половини складають ув'язнені, зазначають у генштабі.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет.

++18.50++

Кількість загиблих внаслідок падіння російського бомбардувальника Су-34 на будинок у місті Єйськ Красноярського краю РФ зросла до 15 осіб, серед загиблих - троє дітей. У лікарні ввечері у вівторок помер ще один постраждалий, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на місцеву владу. Ще понад 40 осіб отримали травми.

++18.40++

На тлі російської військової агресії проти України Литва продовжує оснащувати власні збройні сили. Міноборони країни повідомило у вівторок про плани закупити у США 300 тактичних позашляховиків типу JLTV, що виробляються корпорацією Oshkosh. Перші поставки цих автомобілів мають надійти до Литви уже наступного року. Про вартість угоди не повідомляється, зазначає dpa.

Київ відновлює енергопостачання населення

++18.03++

У Києві відновили постачання електроенергії 83 тисячам сімей, що залишилися без світла після ранкового обстрілу об'єкта критичної інфраструктури російськими окупантами, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

++17.48++

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який Німеччина нещодавно передала Україні, уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні, повідомили у міноборони України.

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108 жінок повернулися з російського полону в Україну To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++17.40++

Українська влада не побачила готовності Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) зробити все можливе для захисту українців, які перебувають у полоні у російських окупантів, вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він, зокрема, наголосив, що у Києві усвідомлюють, що головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція Росії. "Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників", - наголосив він. Єрмак нагадав, що МКЧХ не приєднався до української делегації напередодні під час поїздки до контактної лінії в Запорізькій області, де відбувся масштабний обмін полоненими. "На жаль, Червоний Хрест не просто терпить порушення росіянами всіх норм міжнародного права, а й робить це мовчки", - зауважив чиновник.

++17.17++

Японія допомагатиме Україні з відновленням енергетичної інфраструктури, йдеться у повідомленні міністерства енергетики України. Зазначається, що міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, під час якої окрему увагу було приділено готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об'єктів критичної інфраструктури України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання та устаткування. "Відповідні енергетичні проєкти будуть здійснюватися у співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA)", - розповіли в міненерго.

Іран обіцяє Росії більше зброї - Reuters

++16.59++

Іран пообіцяв Росії продовжувати постачати озброєння, зокрема, дрони та ракети класу "земля - земля", повідомляє у вівторок агентство Reuters з посиланням на власні джерела в Ірані. Відповідної домовленості сторони досягли ще 6 жовтня, коли перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер та інші представники Тегерана провели в Москві переговори з представниками російського уряду про постачання озброєнь, повідомили Reuters чотири іранські чиновники, знайомі з ходом переговорів.

++16.48++

Російські атаки на українські об'єкти інфраструктури залишили без електропостачання понад 1100 населених пунктів країни, повідомив у вівторок пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий. "Наразі залишаються знеструмленими 1162 населених пункти у Дніпропетровській, Кіровоградській, Житомирській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській областях", - повідомив він під час брифінгу.

++16.29++

Житловий сектор звільнених українськими військами Лиману та Святогірська Донецької області зруйновано більш ніж на 90 відсотків. Про це в ефірі національного телемарафону у вівторок заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. За його словами, влада здійснює евакуацію жителів Донбасу, оскільки з російського боку не припиняються обстріли по всій території області.

БМП Marder Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

++16.05++

До Греції в рамках кругових постачань озброєнь прибула перша німецька бронетехніка. Генеральний штаб Греції повідомив у вівторок про прибуття перших шести БМП Marder 1A3, які було доставлено напередодні, 17 жовтня. Загалом Греція повинна отримати від ФРН 40 БМП Marder. Афіни, своєю чергою, мають поставити Україні 40 МБП-1 радянського виробництва, які Греція свого часу отримала з запасів колишньої НДР. Коли відбудеться ця поставка, поки що невідомо, зазначає агенція dpa.

++15.54++

Україна відправить офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Сьогодні Україна відправить офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

++15.45++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що вносить на розгляд президента України Володимира Зеленського пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном. "З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей і страждань, заподіяних нашому народу, а також у зв'язку з появою повідомлень про можливе продовження постачання Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента України пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна". Міністр наголосив, що "дії Ірану - це підлість і брехня, яку ми не терпітимемо". "Адже всі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну зі сторін. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин із Україною", - зазначив Кулеба.

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Атака РФ по Києву у вівторок: вже троє загиблих

++15.30++

Кількість загиблих внаслідок російської атаки у вівторок на об'єкт критичної інфраструктура Києва зросла до трьох осіб, повідомив мер міста Віталій Кличко. Усі загиблі - співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури.

++15.20++

Парламент Естонії оголосив російський режим терористичним

Парламент Естонії Рійгікогу ухвалив заяву, в якій засудив незаконну анексію території України та оголосив російський режим терористичним.

Жорстко засудивши військові дії РФ проти України та незаконну анексію захопленої території, естонський парламент запевнив, що Таллінн ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення фальшивих референдумів. "Шляхом правопорушення ніколи неможливо досягти правди. Путінський режим, який погрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою для миру як у Європі, так і в усьому світі", - цитується заява у повідомленні пресслужби Рійгікогу.

Володимир Путін, голова російського терористичного режиму, як вважає парламент Естонії Фото: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Парламент балтійської країни оголосив російський режим терористичним, а Російську Федерацію - державою, яка підтримує тероризм, "діям якого необхідно спільно дати відсіч", та закликав міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації. Рійгікогу вважає за необхідне визнати терористичними організаціями збройні формування, створені Росією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, та приватну військову компанію Вагнера.

++15.06++

Україна до кінця року отримає нові транші макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), коментуючи надання 2 мільярдів євро допомоги Україні. "Сьогодні ми надаємо Україні 2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Ще більше буде надано до кінця року. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми обговоримо, як забезпечити стабільну фінансову підтримку зі світовими партнерами на конференції Rebuild Ukraine", - написала фон дер Ляєн у Twitter у вівторок.

Натомість президент України Володимир Зеленський подякував ЄК за виділення макрофінансової підтримки Україні. "Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС - €2 млрд. Дякую Європейській комісії і президентці Урсулі фон дер Ляєн за підтримку", - написав Зеленський у Twitter.

++14.46++

Під артилерійський обстріл з боку армії РФ потрапила Юнаківська громада Сумського району, внаслідок чого двоє людей загинули, одна була травмована, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++14.29++

Міжнародний комітет Червоного Хреста має публічно оголосити, хто йому не дає відвідати українських полонених, заявив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, депутат від провладної фракції "Слуга народу" Денис Маслов на брифінгу.

Він зауважив, що Червоний Хрест "уникає говорити про те, що дозвіл на перевірку умов утримання українських військовополонених та цивільних заручників не дає РФ". За його словами, в організації наголошують на готовності направити представників до місць утримання українських полонених, проте не мають на це дозволу. "Ми знаємо, що такий дозвіл не надає Росія. Це пряме порушення норм міжнародного гуманітарного права. Проте у МКЧХ і досі уникають розмов, хто саме не надає такий дозвіл", - сказав нардеп.

++14.14++

СБУ: Посадовці "Антонова" не зберегли "Мрію"

Слідство встановило, що службові особи державного підприємства "Антонов", попри застереження влади, не вжили належних заходів для збереження літака АН-225 "Мрія", повідомляє Служба безпеки України. "Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища", - йдеться у повідомленні. Додаткові деталі справи вивчаються, проводяться експертизи, після яких будуть прийняті подальші процесуальні рішення.

Крім того, під час розслідування колишнього генерального директора підприємства викрили на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку, зокрема, свого близького родича. Ексдиректору повідомили про підозру.

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++14.00++

Заява Верховної Ради: Чеченська республіка Ічкерія - окупована РФ

Верховна Рада України ухвалила заяву "про визнання Чеченської республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією внаслідок збройної агресії, вчиненої на порушення статуту Організації Об'єднаних Націй". Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, за проголосували 287 парламентарів.

Фото: Irina Yakovleva/TASS/imago images

Серед ініціаторів постанови був, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У ній український парламент "засуджує міжнародні злочини, скоєні РФ під час першої (1994-1996) та другої (1999-2009) війн проти Чеченської республіки Ічкерія, політику геноциду чеченського народу".

Рада також закликала держави-члени ООН і міжнародні організації забезпечити розслідування злочинів, вчинених в Ічкерії, та притягнення винних до відповідальності.

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++13.48++

Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон, згідно з яким умовою прийняття до громадянства України буде складання іспитів з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Також, за його словами, парламент восьмий раз від початку війни збільшив військові видатки - на 387 мільярдів гривень.

Крім того, Рада Рада прийняла в цілому закон щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Згідно з ним, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

++13.33++

Україна отримала два мільярди євро макрофінансової допомоги від ЄС

Сьогодні Україна отримала перші два мільярди євро в межах виняткової програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу розміром п'ять мільярдів євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фінансування спрямоване на підтримку економічної стабільності. "Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах", - написав він у Telegram.

З початку року Україна отримала від Євросоюзу 4,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Шмигаль додав, що продовжується робота над новими фінансовими програмами на наступний рік.

++13.24++

ЄС може відновити Україну, не ризикуючи кредитним рейтингом

За оцінкою рейтингової агенції Scope, Європейський Союз може фінансувати відновлення зруйнованої війною України, не ризикуючи втратити свій кредитний рейтинг. "ЄС може витратити сотні мільярдів євро, щоб упоратися з історичним завданням відновлення України, не ставлячи під загрозу свій рейтинг AAA", - йдеться у дослідженні.

Фото: Wolfgang Filser/Zoonar/picture alliance

На думку експертів, допомога Євросоюзу Україні найближчими десятиліттями може перевищити 100 мільярдів євро, а можливо, її обсяги навіть зростуть до 350 мільярдів євро. Тим самим Україна, якій після війни буде необхідно відновлювати інфраструктуру, може стати найбільшим боржником ЄС. Якщо країні дадуть 350 мільярдів євро, їй доведеться виплачувати Брюсселю щорічно близько 10 мільярдів протягом чотирьох десятиліть.

Читайте детальніше: ЄС може відновити Україну, не ризикуючи кредитним рейтингом

++13.20++

Робоча група з питань реалізації Україною санкційної політики рекомендувала подати на розгляд уряду проєкт міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо запровадження санкцій до створеного Росією "акціонерного товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".

Також група рекомендувала подати на розгляд Кабінету міністрів України пропозиції міністерства молоді та спорту щодо запровадження санкцій до керівників молодіжних організацій РФ, які "мають відвертий військово-пропагандистський характер діяльності". До нього включені 33 особи. В разі схвалення урядом, санкції має затвердити Рада національної безпеки та оборони і ввести в дію президент Володимир Зеленський.

Крім того, міністерство економіки повідомляє, що Україна наполягатиме на включенні до наступного санкційного пакету Європейського Союзу ембарго на добрива з РФ.

++13.03++

Київська міська прокуратура повідомляє, що внаслідок атаки РФ на українську столицю вранці загинули двоє людей. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

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Вночі під обстріл російської армії потрапило Курахове Донецької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, четверо були поранені. Пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Мер міста Роман Падун уточнив, що під ракетний удар потрапила Курахівська теплова електростанція.

++12.24++

Південнокорейський автовиробник Hyundai розглядає можливість продажу заводу в Росії, повідомила місцева газета Dong-a Ilbo з посиланням на обізнане джерело. За даними видання, корпорація нещодавно представила керівництву аналіз ситуації та перспектив розвитку в РФ. Звіт включав перерахування наслідків від продажу російського заводу. Він розташований поблизу Санкт-Петербурга. На рік там випускали близько 200 тисяч автомобілів на рік, що становить чотири відсотки від глобальних виробничих потужностей компанії.

++12.10++

У Києві вранішніми обстрілами пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури.

У багатьох будинках на лівому березі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання.

Мер міста Віталій Кличко просить киян максимально економити електроенергію: не вмикати потужні електроприлади - кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо.

++11.57++

З-під завалів атакованого будинку в Києві дістали тіло п'ятої жертви

З-під завалів будинку в центрі Києва, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Таким чином, кількість жертв зросла до п'яти. "Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", - написав Кличко у Telegram.

++11.46++

РФ за тиждень зруйнувала 30 відсотків електростанцій в Україні

З 10 жовтня ударами РФ в Україні зруйновані 30 відсотків електростанцій. Про це повідомив президент України Володимир зеленський у Twitter.

++11.22++

На розгляд президента України Володимира Зеленського направлять петицію про повну заборону громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, оскільки вона набрала 25 тисяч голосів.

"Просимо Вас заборонити громадянам РФ здійснювати на території України будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру, та культури загалом. Заборонити трансляцію будь-якого телевізійного та кіноконтенту (фільмів, серіалів, документальних фільмів) у ефірах українських телеканалів за участі громадян РФ або створеного на території РФ. Обмежити поширення, розповсюдження, продаж продуктів російської культури (літературних творів, вистав, художніх робіт тощо) на території України", - йдеться в петиції.

++11.01++

Масований удар РФ: постраждали два підприємства "ДТЕК Енерго", є загиблий

Внаслідок вранішніх масованих ударів повторно постраждали два енергетичні підприємства компанії "ДТЕК Енерго".

За попередньою інформацією, сім людей зазнали поранень. Один поранений помер в автомобілі швидкої допомоги від отриманих важких травм.

Серйозних пошкоджень зазнало енергетичне обладнання, повідомили в компанії.

Читайте також: Окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС

++10.44++

Удар по Житомиру: Місто без світла і води, є поранені

Після удару по Житомиру місто залишилося без світла та води, повідомив мер Сергій Сухомлин.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є двоє поранених.

"Електропостачання в лікарнях Житомира відновлено. Світло поступово з'являється у різних районах міста. Станції першого та другого підйомів водоканалу вже теж працюють. Воду поки що зможемо подати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів. Відновлювальні роботи тривають", - написав він у Facebook.

++10.39++

ЄС розглядає можливість оплати Starlink для України

Європейський Союз обговорює можливість фінансування інтернет-послуг супутникової системи Starlink для України, повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю Politico.

Ілон Маск Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP/Getty Images

За його словами, ця тема стала предметом дискусії на зустрічі 27 міністрів закордонних справ Євросоюзу 17 жовтня. Її підняв верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. "Деякі країни також приєдналися", - сказав міністр, не уточнивши, про які саме держави йдеться.

Таку ж можливість розглядають і в міністерстві оборони США. Хоча Ілон Маск заявив 17 жовтня, що SpaceX відкликала своє прохання до Пентагону перебрати на себе витрати, там не впевнені, що йому можна довіряти, тому шукають альтернативні способи зберегти роботу Starlink в Україні.

Читайте докладніше: ЄС розглядає можливість платити Маску за Starlink для України

++10.18++

Державна дума РФ розгляне сьогодні на засіданні поправки, схвалені комітетом з оборони, які дозволяють мобілізувати на війну в Україні громадян з не знятими чи непогашеними судимостями за важкі злочини. Мобілізувати судимих ​​за тяжкі злочини в Росії забороняється з 1997 року, коли був ухвалений закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в РФ". Авторами нової ініціативи стали голова комітету, який був заступником міністра оборони Сергія Шойгу Андрій Картаполов і його перший заступник Андрій Красов.

++10.07++

Вночі російська армія атакувала Миколаївщину дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. П'ять з них збили, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Після нічного масованого ракетного обстрілу Миколаєва зенітно-ракетними системи С-300 місто залишилося без світла, але вранці електропостачання відновили.

Нічним ударом по території Ольшанської громади пошкодили критичну інфраструктуру. Постраждалих немає.

++09.56++

Окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС

Ще двох працівників Запорізької атомної електростанції викрали окупанти. Як повідомляє національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", 17 жовтня затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку. Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.

"Звертаємось до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі та усієї світової спільноти докласти усіх зусиль та задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов'язків", - ідеться у повідомленні компанії.

++09.48++

США пообіцяли Ірану санкції за постачання безпілотників РФ

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що є "всебічні докази" застосування Росією іранської зброї проти цивільних цілей в Україні.

Поліцейські збирають іранський дрон у Києві 17 жовтня Фото: Vadim Sarakhan/REUTERS

США продовжать "енергійно" імплементувати санкції щодо російсько-іранської торгівлі озброєннями, сказала вона на брифінгу ввечері 17 жовтня.

У свою чергу в Державному департаменті США наголосили, що Іран порушує резолюцію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, постачаючи безпілотники Росії.

В американському зовнішньополітичному відомстві попередили, що технології, які використовуються під час виробництва іранських дронів, можуть потрапити під санкції США.

Читайте детальніше: США пообіцяли Ірану санкції за постачання безпілотників Росії

++09.29++

Вночі російська армія атакувала Запоріжжя. Внаслідок авіаційного удару з дрона іранського виробництва Shahed виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, постраждалих немає.

++09.20++

Київ знову під ударом: є влучання на лівому березі

Вибух на Лівому березі в Києві, про який першим офіційно повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пролунав у Деснянському районі. "Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - написав у соцмережах мер міста Віталій Кличко.

Вибухи також лунали у Броварах Київської області. Як повідомив мер міста Ігор Сапожко, це була робота протиповітряної оборони.

++09.14++

Київ знову потрапив під удар. "Попередньо три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", - повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

По всій Україні оголошена повітряна тривога. Відомо про влучання в Житомирі, Харкові, Дніпрі.

++08.48++

Під удар РФ потрапили Харків, Дніпро, Житомир

Під час оголошеної по всій території України повітряної тривоги під удар потрапили не тільки Дніпро та Харків, але й Житомир. "Попередньо, два прильоти в об'єкт енергозабезпечення", - написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

++08.28++

По всій території України оголошена повітряна тривога.

Під удар потрапило Дніпро. "Два прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює Державна служба з надзвичайних ситуацій", - повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Також під ударом опинився Харків. "У місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста", - повідомив мер Ігор Терехов.

++08.02++

Міністр оборони Олексій Резніков подякував ввечері 17 жовтня у Twitter Італії "за надання нового пакета військової допомоги Україні, який допоможе значно підвищити обороноздатність". Що саме до нього увійшло, міністр не уточнив.

++07.44++

Російські війська обстріляли вночі Миколаїв ракетами С-300.

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, одна з них влучила у двоповерховий будинок. Під завалами виявили тіло чоловіка. Рятувально-пошукові роботи продовжуються.

Крім того, ударом знищений квітковий ринок у місті. Там ніхто не постраждав.

++07.34++

За минулу добу Збройні сили України відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Берестове на Харківщині та Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське, Мар'їнка на Донеччині. Як повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб ЗСУ, Росія не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби армія РФ завдала 10 ракетних і 58 авіаційних ударів, здійснила до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, росіяни задіяли 43 безпілотники іранського виробництва Shahed-136, 38 з яких збили українські військові. Внаслідок обстрілів постраждали понад 35 населених пунктів України.

Українська авіація протягом минулої доби вразила 18 районів зосередження озброєння та військової техніки РФ, опорний пункт і три позиції зенітних ракетних комплексів. Протиповітряна оборона збила три крилаті ракети. Ракетні війська та артилерія вразили російський пункт управління, район зосередження сили та техніки, два об'єкти протиповітряної оборони та артилерії, а також склад боєприпасів.

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++07.20++

У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи, повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у соцмережах близько сьомої ранку. Ніяких подробиць поки офіційно не розголошували.