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Ексгумація тіл загиблих в Лимані під час окупації РФ
Ексгумація тіл загиблих в Лимані під час окупації РФФото: PAVLO KYRYLENKO/REUTERS
ПолітикаУкраїна

У Лимані вже ексгумували тіла 152 цивільних та 35 військових

Анастасія Шепелева
2 год. тому

За словами пресофіцерки поліції Донеччині, в деокупованому Лимані вже знайшли тіла 35 військових та 152 цивільних мешканців. Однак, цифра не остаточна - слідчим лишилося опрацювати близько 40 могил.

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У деокупованому Лимані Донецької області ексгумували тіла 152 цивільних та 35 військових, повідомила пресофіцерка поліції Донеччини Олександра Гаврилко під час брифінгу в медіацентрі "Україна" у понеділок, 17 жовтня.

За її словами, це дані, отримані як з місць масових поховань, так і з окремих могил. "Ми отримуємо інформацію про поховання в дворах людей, на городах. Там, де може бути захоронена як одна людина, так і від двох до десяти людей", - зазначила Гаврилко.

За її даними, наразі в Лимані виявили 43 групових поховання. Слідчі-криміналісти вже закінчили роботу в місці поховання військових, де ексгумували 34 тіла. Ще одного загиблого військовослужбовця, як розповіла пресофіцерка, виявили в окремій могилі.

Наразі слідчі опрацьовують локації, де поховано цивільних. За добу ексгумують від 10 до 15 тіл. За словами Гаврилко, експертам залишилося опрацювати близько 40 могил, де, імовірно, захоронено мирних мешканців.

Більшість цивільних загинули через бойові дії

Як розповіла пресофіцерка, більшість цивільних загинули внаслідок мінно-вибухових травм, втім, слідчі також виявили тіла з ознаками насильницької смерті - внаслідок вогнепальних поранень.

"Є випадок, коли люди повідомили, що в місці попереднього базування російських військових знайдено тіло чоловіка. Всюди територія була замінована і попередньо була інформація, що й тіло цивільного заміновано. Його направили до моргу, будуть оглядати, попередньо - він був розстріляний", - розповіла Гаврилко. Вона уточнила, що точна цифра загиблих насильницькою смертю буде відома після закінчення експертизи.

Гаврилко також додала, що частину ексгумованих тіл неможливо ідентифікувати. Щоб встановити особу, слідчі проводять порівняльну експертизу біологічних матеріалів загиблих із ДНК родичів, які звернулися до правоохоронців. "Наразі 88 зразків відправили на експертизу і процес триває", - зазначила поліцейська. 

Збройні сили України звільнили Лиман від російських окупаційних військ 1 жовтня. Вже наступного дня президент України Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку міста. 7 жовтня у Лимані почали процес ексгумації тіл загиблих під час російської окупації, який триває і досі.

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