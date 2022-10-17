  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Пожежа після падіння літака у дворі житлового будинку в російському місті Єйськ
Пожежа почалася після падіння військового літака у дворі житлового будинку в російському місті Єйськ.Фото: TASS/dpa/picture alliance
КатастрофиРосійська Федерація

Падіння Су-34 в російському Єйську: є загиблі

Степан Смишляєв
1 год. тому

Літак впав у дворі житлового будинку, почалася пожежа, яка охопила цілий під'їзд.

https://p.dw.com/p/4IIdc

Російський бомбардувальник Су-34 впав у дворі багатоквартирного житлового будинку в російському місті Єйськ, яке розташовано неподалік від кордону з Україною у Красноярському краї. "При наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав аварії літак Су-34", - повідомили в міністерстві оборони РФ, цитує "Інтерфакс".

За словами пілотів, які катапультувалися, причиною аварії літака стало займання одного з двигунів при зльоті. "На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака", - додали військові. Водночас опозиційні російські ЗМІ повідомляють, що після падіння вибухнув боєкомплект літака.

Читайте також: У Росії впав військовий літак Іл-76, є загиблі

Постраждали понад 20 людей

В головному управлінні міністерства надзвичайних ситуацій Краснодарського краю Росії повідомили, що після вибуху літака почалася пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Площа загоряння склала 2000 квадратних метрів. "Обрушено перекриття з дев'ятого по п'ятий поверхи. Вогнем охоплено під'їзд повністю, пошкоджено тією чи іншою мірою близько 45 квартир", - сказали в службі, пише "Інтерфакс".

Внаслідок вибуху і пожежі загинули щонайменше четверо людей, кілька людей вважаються зниклими без вісті. Отримала травми ще 21 людина. Восьмеро поранених перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих - троє дітей віком від 8 до 10 років, зазначає агенція ТАСС.

Близько 350 мешканців постраждалого будинку, за даними російського телеграм-каналу "112", евакуйовано до найближчого готелю та дитячого табору.

Читайте також: На полігоні в Бєлгородській області РФ вбито 11 осіб

Російський десантник про "бардак" в армії РФ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український військовий під час обміну полоненими

До України в рамках обміну полоненими повернулися 108 жінок

Конфлікти
2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Іранські дрони

Чим небезпечні для України іранські дрони і як їх збивають

Чим небезпечні для України іранські дрони і як їх збивають

Політика
4 год. тому
Фолькер Тюрк

Новий комісар ООН з прав людини - хто він?

Новий комісар ООН з прав людини - хто він?

Політика
5 год. тому
Протести вчителів у Будапешті 5 жовтня 2022 року

Угорщина: повстання в учительских

Угорщина: повстання в учительских

Політика
5 год. тому
Тегеран, 8 жовтня, протести в Ірані

Протести в Ірані: суспільство вимагає змін

Протести в Ірані: суспільство вимагає змін

Політика
9 год. тому
USA | SpaceX | Kennedy Space Center | Start Falcon 9

Як працює Starlink і чому він викликає суперечки

Як працює Starlink і чому він викликає суперечки

Економіка
14 год. тому
Київ у День захисників і захисниць України

Свято під звуки сирен

Свято під звуки сирен

Конфлікти
14 жовтня 2022 р.
На головну сторінку