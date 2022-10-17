Падіння Су-34 в російському Єйську: є загиблі

Російський бомбардувальник Су-34 впав у дворі багатоквартирного житлового будинку в російському місті Єйськ, яке розташовано неподалік від кордону з Україною у Красноярському краї. "При наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав аварії літак Су-34", - повідомили в міністерстві оборони РФ, цитує "Інтерфакс".

За словами пілотів, які катапультувалися, причиною аварії літака стало займання одного з двигунів при зльоті. "На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака", - додали військові. Водночас опозиційні російські ЗМІ повідомляють, що після падіння вибухнув боєкомплект літака.

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Постраждали понад 20 людей

В головному управлінні міністерства надзвичайних ситуацій Краснодарського краю Росії повідомили, що після вибуху літака почалася пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Площа загоряння склала 2000 квадратних метрів. "Обрушено перекриття з дев'ятого по п'ятий поверхи. Вогнем охоплено під'їзд повністю, пошкоджено тією чи іншою мірою близько 45 квартир", - сказали в службі, пише "Інтерфакс".

Внаслідок вибуху і пожежі загинули щонайменше четверо людей, кілька людей вважаються зниклими без вісті. Отримала травми ще 21 людина. Восьмеро поранених перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих - троє дітей віком від 8 до 10 років, зазначає агенція ТАСС.

Близько 350 мешканців постраждалого будинку, за даними російського телеграм-каналу "112", евакуйовано до найближчого готелю та дитячого табору.

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