До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими

Військовослужбовці РФ, що прибувають до Білоусі, увійдуть до складу регіональної групи військ. Розгортання угруповання обумовлене загостренням ситуації на західних кордонах Союзної держави, заявили в Мінську.

До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу регіонального угруповання військ, повідомило міністерство оборони країни у суботу, 15 жовтня.

Скільки саме російських солдатів прибули до Білорусі, у військовому відомстві не уточнили. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко раніше доручив міноборони країни підготуватися до розміщення в Білорусі "не однієї тисячі" російських військових. 14 жовтня в Білорусі запровадили режим підвищеної терористичної небезпеки.

10 жовтня Лукашенко повідомив про створення разом із Росією спільного контингенту військ "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави". Він також вчергове звинуватив Україну у підготовці до нападу на Білорусь, що неодноразово категорично спростовували у Києві.

Москва і Мінськ проти незалежних спостерігачів на кордоні

У відповідь на звинувачення Лукашенка президент України Володимир Зеленський під час віртуальної зустрічі з лідерами Великої сімки 11 жовтня запропонував розмістити на кордоні двох країн незалежних спостерігачів, щоб уникнути ескалації з боку Білорусі та зняти припущення щодо будь-якої загрози з боку України.

12 жовтня інформаційна агенція "РИА Новости" повідомила з посланням на неназване джерело, що в Москві таких спостерігачів розглядатимуть як "законні військові цілі", адже це зробить країни G7 "стороною конфлікту". Цю тезу пізніше повторив і міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. "Я згоден тут із оцінкою, яка прозвучала з російської сторони. Якщо будуть направлені відповідні представники західних країн на кордон Білорусі та України, то це означає фактично залучення цих третіх країн до українського конфлікту", - завив він.

Примарна загроза

Росія вже використовувала Білорусь як плацдарм для нападу на Україну на самому початку війни і нині завдає з її території ракетних ударів по Україні. В Україні та на Заході не виключають, що те, що відбувається в Білорусі, може бути ознакою готовності Лукашенка надати свою армію для підтримки Росії в її війні проти України.

В той же час окремі західні експерти зазначають, що вступ Білорусі у війну проти України на боці Росії є малоймовірним, оскільки це може підірвати владу Лукашенка. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також наразі не бачить причин для занепокоєння. "Лукашенко продовжує продавати Росії останні крихти суверенітету. Заява про розміщення російського контингенту у Білорусі під надуманими приводами - формалізація окупації", - написав він у Twitter 10 жовтня. За словами Подоляка, Україна готова до будь-яких загроз з боку сусіда, однак "про повторне вторгнення з РБ поки що не йдеться".

Відволікти українські підрозділи

Створення російсько-білоруського угруповання військ змушує Україну тримати частину солдатів на кордоні з Білоруссю замість того, щоб задіяти їх у Донбасі та на південному фронті.

Серед білоруської опозиції курсує інформація про те, що на території Білорусі в найближчі місяці може бути розміщено 120 тисяч російських солдатів, а чисельність білоруської армії збільшена з 45 тисяч до ста тисяч військовослужбовців. Офіційних підтверджень цієї інформації немає.