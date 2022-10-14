У Білорусі ввели режим підвищеної терористичної небезпеки

У Білорусі запровадили режим підвищеної терористичної небезпеки, заявив Олександр Лукашенко у п'ятницю, 14 жовтня, у кулуарах саміту СНД в Астані.

"У зв'язку з загостренням (на західних кордонах. – Ред.) введено режим такої підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури з розгортанням союзного (з РФ. – Ред.) угруповання військ, основу якого складає армія Білорусі, яка доповнюється вже частинами Російської Федерації", - наводить слова Лукашенка агентство ТАСС.

Раніше в п'ятницю міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю газеті "Известия" заявив, що в країні запроваджено режим контртерористичної операції (КТО), який наділяє силові структури широкими повноваженнями, включно з затриманням для встановлення особи, забороною на пересування, встановленням прослуховування, контролем за будь-якими комунікаціями та безперешкодним доступом у будь-які приміщення. Як пояснив Макей, є інформація про те, що "окремі суміжні держави" планують "провокації, пов'язані чи не із захопленням окремих ділянок території Білорусі". Заяву Макея спростував спочатку КДБ Білорусі, а потім Лукашенко.

Можливість вступу Білорусі у війну проти України

Масштабні військові заходи на території Білорусі на цьому тижні привернули увагу України та Заходу, які вважають, що те, що відбувається в Білорусі, може бути ознакою готовності Лукашенка надати свою армію для підтримки Росії в її війні проти України, зазначає агентство Reuters.

10 жовтня Лукашенко розпорядився розмістити білоруські підрозділи разом із російськими вздовж кордону з Україною у відповідь на, як було заявлено, "явну загрозу Білорусі з боку Києва та її союзників на Заході".