Зеленський - G7: На кордоні Білорусі потрібні спостерігачі

На зустрічі президента України з лідерами Великої сімки також ішлося про протиповітряну оборону, цінову "стелю" для нафти й газу з РФ, і пошук шляхів для відновлення України за рахунок коштів з Росії.

Щоб уникнути ескалації з боку Білорусі та зняти припущення щодо будь-якої загрози з боку України, на кордоні двох країн слід розмістити незалежних спостерігачів, заявив український президент Володимир Зеленський під час віртуальної зустрічі з лідерами Великої сімки у вівторок, 11 жовтня.

"Може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні "Групи семи" підтримати цю нашу ініціативу", - сказав він.

Зеленський наголосив, що територія Білорусі вже використовується Росією для ударів по Україні, а останні заяви офіційного Мінська свідчать, що РФ намагається прямо втягнути Білорусь у війну. "Україна не планувала й не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить лише відновлення нашої територіальної цілісності", - запевнив Зеленський.

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Захист від 2400 "Шахідів"

Президент наголосив: останні дні засвідчили, що Україні негайно необхідний "повітряний щит", який допоможе захиститися від російських ракет та іранський дронів, які РФ використовує для атак на країну. "Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем протиповітряної оборони, ключовий елемент російського терору - ракетні удари - перестане працювати", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 11 жовтня - ще 28. До того ж, за його словами, практично щогодини знищуються іранські безпілотники. "Одних тільки "Шахідів" Росія замовила в Ірану 2400, за даними нашої розвідки", - заявив президент.

Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за прискорення передачі системи протиповітряної оборони Iris-T, а також президенту США Джо Байдену - за рішення надати Україні сучасні протиповітряні та протиракетні системи, зауваживши, що такі системи середнього й дальнього радіусу дії "дадуть змогу створити ешелоновану систему оборони".

"Пане Президенте Франції! Пане Прем’єр-міністре Італії! Ми дуже очікуємо постачання систем SAMP/T. І, якщо це можливо, вони потрібні вже найближчими місяцями", - сказав Зеленський, попросивши інших лідерів G7 фінансово допомогти "створити повітряний щит для України".

Цінова "стеля" для нафти і газу з РФ

Зеленський зауважив що останні дії Росії - проведення псевдореферендумів, нові спроби анексії територій України, масовані ракетні удари - необхідно не лише засудити, але й покарати. "Росія має бути повністю ізольована й покарана. Покарана і політично, і санкційно", - наголосив він.

Оскільки Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність не лише України, а й Європейського Союзу - відповідь має бути симетричною і бити по енергетичному сектору країни-агресора: "Треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою й газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти й газу з Росії - нуль прибутку для держави-терориста". На думку Зеленського, такі кроки можуть наблизити мир, адже вони спонукають РФ задуматися про невигідність війни.

Ніяких переговорів з "керівником терору"

Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін своїми діями в Україні остаточно відкинув усі можливості для діалогу, а тому перемовини з ним неможливі. "Ми всі у світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії, який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України, або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав змоги завдяки терору впливати на ключові рішення", - наголосив він.

Президент України також закликав лідерів G7 спільно працювати над гарантіями безпеки для України, передбаченими рекомендаціями групи з міжнародних безпекових гарантій.

Відновлення України за рахунок Росії

За підсумками зустрічі лідери G7 засудили нові спроби анексії РФ і наголосили, що "невибіркові атаки", які Росія здійснила в останні дні на цивільне населення є воєнним злочином. "Ми притягнемо до відповідальності президента Путіна та інших відповідальних за них", - ідеться в заяві лідерів. Вони запевнили, що й надалі застосовуватимуть санкції до РФ, фізичних і юридичних осіб в Росії та за її межами, які підтримують незаконні спроби зміни статусу українських територій.

"Ми знову закликаємо білоруську владу припинити сприяти російській загарбницькій війні, дозволяючи російським збройним силам використовувати територію Білорусі та надаючи підтримку російським військовим", - наголошується в заяві.

Лідери G7 запевнили, що й надалі надаватимуть фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову допомогу Україні "стільки, скільки буде потрібно", та додали, що допоможуть країні підготуватися до зими. "Ми продовжуватимемо координувати зусилля для задоволення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці", - зауважується в їхній заяві.

Вони також зазначили, що "справедливий мир" для України має передбачати не лише повагу до її територіальної цілісності та суверенітету, забезпечення обороноздатності країни в майбутньому та притягнення до відповідальності винних у злочинах, але й "забезпечення відновлення та реконструкції України, включаючи пошук шляхів для цього за рахунок коштів з Росії".