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Верховна Рада УкраїниФото: Volodymyr Tarasov/Avalon//Photoshot/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Заява Ради: Чеченська республіка Ічкерія - окупована РФ

Аліна Коломієць
2 год. тому

Народні депутати заявляють, що це рішення "підкреслить підтримку з боку України прагнення чеченського народу до незалежності".

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Верховна Рада України ухвалила у вівторок, 18 жовтня, заяву "про визнання Чеченської республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією внаслідок збройної агресії, вчиненої на порушення статуту Організації Об'єднаних Націй". За відповідну постанову проголосували 287 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Серед ініціаторів постанови був, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У ній український парламент "засуджує міжнародні злочини, скоєні РФ під час першої (1994-1996) та другої (1999-2009) війн проти Чеченської республіки Ічкерія, політику геноциду чеченського народу".

Рада також закликала держави-члени ООН і міжнародні організації забезпечити розслідування злочинів, вчинених в Ічкерії.

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Мотивація рішення

У пояснювальній записці йдеться, що прийняття постанови підкреслить підтримку з боку України прагнення чеченського народу до незалежності, засудження геноциду сприятиме відновленню історичної справедливості, а заклик до проведення незалежного розслідування - до покарання винних.

Депутати зазначають, що Чеченська Республіка Ічкерія та чеченський народ, керуючись правом на вихід зі складу СРСР, закріпленим у його Конституції, обрали самостійний шлях розвитку без протекторату РФ і проголосили незалежність. Росія ж, усупереч закріпленому в Статуті ООН принципу рівноправності та самовизначення народів, "вдалася до насильницького захоплення територій, розпочавши військове вторгнення, яке мало назву "операція з наведення конституційного ладу".

"Внаслідок першого військового вторгнення на територію Чеченської Республіки Ічкерія загинули тисячі представників чеченського народу (...) Після поразки у першій чеченській війні, Росія не зрадила власним імперіалістичним "амбіціям" та 1999 року розпочала нове вторгнення до Чечні, якому дала назву "контртерористична операція", - йдеться в пояснювальній записці.

"Під час другої чеченської війни російські війська брали в заручники школярів у Беслані, внаслідок чого загинули понад 300 представників чеченського народу, вдавалися до масованого бомбардування та штурму міст. Вчиняючи терор, залякування та насильства, Росія взяла у заручники весь чеченський народ, наслідком чого стало встановлення підконтрольній Москві адміністрації", - пишуть ініціатори постанови.

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Указ Зеленського: Курильські острови - окупована Росією територія Японії

7 жовтня Рада вирішила направити до міжнародної спільноти звернення щодо Північних територій Японії та рекомендувала президенту України Володимиру Зеленському звернутися до глав іноземних держав із пропозицією створення міжнародної ініціативи з деокупації тимчасово окупованих РФ територій суверенних держав.

Ввечері того ж дня Зеленський підписав указ, згідно з яким "Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації".

У своєму відеозверненні він назвав ці рішення "історичними, справедливими і юридично бездоганними" та закликав "усіх у світі ухвалити аналогічні рішення".

Сама Японія у квітні вперше за майже 20 років застосувала словосполучення "незаконно окупована" територія до Курильських островів. Вони після Другої світової війни були захоплені Радянським Союзом і досі лишаються під контролем Росії. Японія називає їх своїми "Північними територіями" і хоче повернути. 

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