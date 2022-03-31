Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва

Скільки чеченських бійців на чолі з Рамзаном Кадировим зараз воюють в Україні на боці РФ, невідомо. Відомо, що навіть у Чечні їх знають як жорстоких та нещадних захисники інтересів Кадирова. Їхня присутність в Україні багатьом нагадує про дві чеченські війни - середини 1990-х і початку 2000-х років. Сам голова Чечні Кадиров, який вважається одним із найвірніших прихильників Володимира Путіна в РФ, заявив у своєму Telegram-каналі, що "відправив своїх людей у ​​гарячі точки в Україні".

Однак не всі військові аналітики впевнені, що його бравурні пости в соцмережах відображають реальну картину того, що відбувається з кадировцями в Україні. Глава Чечні сповідує суфізм - один із напрямків ісламу, який широко вкоренився в республіці. Він намагається представити війну в Україні як "джихад" та закликає чеченців брати участь у ньому. Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі 4 березня.

Вірні главі Чечні Рамзану Кадирову військові в Грозному

Чеченці, які воюють за Україну

Інша група чеченців воює в Україні проти РФ. "Любі українці, будь ласка, не ставтеся до цих людей (які воюють на боці Росії. - Ред.) як до чеченців", - закликає в поширеному в соцмережах відео чеченський політик Адам Осмаєв, який живе у вигнанні. Кадировців він називає "зрадниками" та "маріонетками Росії". "Справжні чеченці стоять на вашому боці. Вони, як і ви, проливають свою кров. І роблять це вже протягом восьми років", - каже він у відеоролику, стоячи на тлі трьох озброєних чоловіків, які приховують обличчя під масками.

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Осмаєв командує добровольчим батальйоном імені Джохара Дудаєва. Відомо, що бійці цього батальйону з 2014 року воювали на Донбасі проти проросійських сепаратистів. Другий добровольчий батальйон чеченців - імені шейха Мансура - також брав участь у боях на Донбасі, його командир Муслім Чеберлоєвський. Ким є чеченські добровольці з цих батальйонів і скільки їх, також невідомо. Вважають, що більшість із них залишила Чечню після другої чеченської війни та у зв'язку з переслідуваннями з боку Кадирова.

Чеченський політик в екзилі і боєць на боці України Адам Осмаєв

Командир батальйону шейха Мансура називає війну Росії в Україні частиною затяжного конфлікту. В інтерв'ю радіо "Вільна Європа" він заявив: "Ми з 2014 року боремося в Україні за те, аби перемогти спільного ворога". У 2013 році українська влада за президента Януковича звинуватила Осмаєва в спробі організувати замах на президента РФ Путіна і взяла чеченця під варту.

Осмаєв усі звинувачення на свою адресу відкинув. За рік після звільнення він вирушив на Донбас воювати проти проросійських сепаратистів. Як російські, так і західні ЗМІ повідомляли про нібито наявні зв'язки між батальйоном шейха Мансура та "Ісламською державою".

За що воюють чеченці в Україні

Лідер чеченців в екзилі Ахмед Закаєв закликав у поширеному в соцмережах відео всіх чеченців, які живуть за кордоном, воювати на боці України. Після російського вторгнення в Україну командири двох чеченських батальйонів, як і тисячі інших іноземних добровольців, заявили про готовність захищати Україну. Однією з причин вони називають те, що Чечня теж пережила подібні події. Сьогодні Чеченська республіка - суб'єкт Російської Федерації з переважно мусульманським населенням, чиї відносини з Москвою дуже складні та часто пов'язані з насильством.

Після розпаду СРСР Чечня прагнула здобути незалежність, але Росія цього не хотіла. Перша війна у Чечні розпочалася 1994 року, коли РФ ввела туди війська, аби запобігти відділенню республіки. У серпні 1996 року у Хасавюрті було підписано мирний договір. У серпні 1999 року після атаки басаєвців (Шаміль Басаєв - один із борців за незалежність Чечні) на Дагестан спалахнула друга чеченська війна, яка тривала 10 років. У перші роки цієї війни влада в Росії вже належала Володимиру Путіну. У квітні 2000 року завершилася активна фаза другої чеченської війни. Путін призначив Ахмада Кадирова - батька Рамзана Кадирова главою Чечні.

Багато чеченців порівнюють дії Путіна в Чечні з його війною проти України

У 2004 році Ахмада Кадирова було вбито ісламістами внаслідок теракту. А у 2007 році республіку очолив його син Рамзан. За Рамзана Кадирова в Чечні погіршилася ситуація з правами людини. Критики Кадирова, незалежні журналісти, правозахисники зазнали переслідувань. Самого Кадирова підозрювали в організації вбивств його опонентів та критиків за кордоном. "Можна з упевненістю сказати, що більшість чеченців, які опинилися за кордоном, покинули Чечню не під час війни, а після того, як до влади прийшов Кадиров", - вказує Марат Ільясов з Університету Вітаутаса Магнуса в Литві.

За оцінкою багатьох чеченців, Путін зараз робить в Україні те, що зробив у Чечні. "Спроба Москви поставити незалежну Україну під свій контроль викликає у багатьох чеченців спогади про той час, коли вони виборювали свою незалежність і виступали проти російської колоніальної машини", - каже Альберт Бінінашвілі, професор політології в Університеті Болоньї. Путін хоче розширити вплив Росії до колишніх кордонів СРСР, але при цьому не повертаючись до радянської системи, наголошує Бінінашвілі.

На думку Марата Ільясова, багато чеченців "розглядають війну в Україні як продовження війни в Чечні". "Тобто вони хочуть допомогти перемогти зло - зробити те, чого їм не вдалося на рідній землі", - вважає Ільясов. І додає, що є й інша мотивація: "Це свого роду моральні зобов'язання допомагати тим, хто перебуває у подібній ситуації, та бути солідарними з ними".

Не лише чеченці, а й татари

Чеченці - не єдині мусульмани, які воюють за Україну. Голова Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов - татарин. Він запостив у соцмережах своє фото у військовій формі поряд із бійцями української тероборони у Києві. В іншому відео він закликав мусульман показати солідарність із Україною.

На боці Києва воюють і кримські татари. Після анексії Криму Росією у 2014 році багато татар виступають проти влади РФ. Деякі з них, що залишили півострів, воюють зі зброєю в руках у лавах Збройних сил України. В одному з відео, поширеному українськими ЗМІ, Айдер Рустемов, визнаний Україною головою Духовного управління мусульман Криму, закликав українських мусульман захищати свою країну. Натомість російських мусульман він закликав засудити агресію РФ.