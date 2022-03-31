 Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва

У війні Росії проти України беруть участь і чеченці. Як прихильники глави Чечні Кадирова, що воюють у лавах збройних сил РФ, так і ті, хто підтримує Україну. Що спонукало їх так вчинити?

Мечеть Ар-Рахма в Києві, 2019 рік

В Україні живе чимало мусульман

Скільки чеченських бійців на чолі з Рамзаном Кадировим зараз воюють в Україні на боці РФ, невідомо. Відомо, що навіть у Чечні їх знають як жорстоких та нещадних захисники інтересів Кадирова. Їхня присутність в Україні багатьом нагадує про дві чеченські війни - середини 1990-х і початку 2000-х років. Сам голова Чечні Кадиров, який вважається одним із найвірніших прихильників Володимира Путіна в РФ, заявив у своєму Telegram-каналі, що "відправив своїх людей у ​​гарячі точки в Україні".

Однак не всі військові аналітики впевнені, що його бравурні пости в соцмережах відображають реальну картину того, що відбувається з кадировцями в Україні. Глава Чечні сповідує суфізм - один із напрямків ісламу, який широко вкоренився в республіці. Він намагається представити війну в Україні як "джихад" та закликає чеченців брати участь у ньому. Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі 4 березня.

Вірні главі Чечні Рамзану Кадирову військові в Грозному

Вірні главі Чечні Рамзану Кадирову військові в Грозному

Чеченці, які воюють за Україну

Інша група чеченців воює в Україні проти РФ. "Любі українці, будь ласка, не ставтеся до цих людей (які воюють на боці Росії. - Ред.) як до чеченців", - закликає в поширеному в соцмережах відео чеченський політик Адам Осмаєв, який живе у вигнанні. Кадировців він називає "зрадниками" та "маріонетками Росії". "Справжні чеченці стоять на вашому боці. Вони, як і ви, проливають свою кров. І роблять це вже протягом восьми років", - каже він у відеоролику, стоячи на тлі трьох озброєних чоловіків, які приховують обличчя під масками.

Читайте також: Як добровольці зі зброєю в руках захищають Київ

Осмаєв командує добровольчим батальйоном імені Джохара Дудаєва. Відомо, що бійці цього батальйону з 2014 року воювали на Донбасі проти проросійських сепаратистів. Другий добровольчий батальйон чеченців - імені шейха Мансура - також брав участь у боях на Донбасі, його командир Муслім Чеберлоєвський. Ким є чеченські добровольці з цих батальйонів і скільки їх, також невідомо. Вважають, що більшість із них залишила Чечню після другої чеченської війни та у зв'язку з переслідуваннями з боку Кадирова.

Чеченський політик в екзилі і боєць на боці України Адам Осмаєв

Чеченський політик в екзилі і боєць на боці України Адам Осмаєв

Командир батальйону шейха Мансура називає війну Росії в Україні частиною затяжного конфлікту. В інтерв'ю радіо "Вільна Європа" він заявив: "Ми з 2014 року боремося в Україні за те, аби перемогти спільного ворога". У 2013 році українська влада за президента Януковича звинуватила Осмаєва в спробі організувати замах на президента РФ Путіна і взяла чеченця під варту.

Осмаєв усі звинувачення на свою адресу відкинув. За рік після звільнення він вирушив на Донбас воювати проти проросійських сепаратистів. Як російські, так і західні ЗМІ повідомляли про нібито наявні зв'язки між батальйоном шейха Мансура та "Ісламською державою".

За що воюють чеченці в Україні

Лідер чеченців в екзилі Ахмед Закаєв закликав у поширеному в соцмережах відео всіх чеченців, які живуть за кордоном, воювати на боці України. Після російського вторгнення в Україну командири двох чеченських батальйонів, як і тисячі інших іноземних добровольців, заявили про готовність захищати Україну. Однією з причин вони називають те, що Чечня теж пережила подібні події. Сьогодні Чеченська республіка - суб'єкт Російської Федерації з переважно мусульманським населенням, чиї відносини з Москвою дуже складні та часто пов'язані з насильством.

Після розпаду СРСР Чечня прагнула здобути незалежність, але Росія цього не хотіла. Перша війна у Чечні розпочалася 1994 року, коли РФ ввела туди війська, аби запобігти відділенню республіки. У серпні 1996 року у Хасавюрті було підписано мирний договір. У серпні 1999 року після атаки басаєвців (Шаміль Басаєв - один із борців за незалежність Чечні) на Дагестан спалахнула друга чеченська війна, яка тривала 10 років. У перші роки цієї війни влада в Росії вже належала Володимиру Путіну. У квітні 2000 року завершилася активна фаза другої чеченської війни. Путін призначив Ахмада Кадирова - батька Рамзана Кадирова главою Чечні.

Російські танки в Грозному, 2000 рік

Багато чеченців порівнюють дії Путіна в Чечні з його війною проти України

У 2004 році Ахмада Кадирова було вбито ісламістами внаслідок теракту. А у 2007 році республіку очолив його син Рамзан. За Рамзана Кадирова в Чечні погіршилася ситуація з правами людини. Критики Кадирова, незалежні журналісти, правозахисники зазнали переслідувань. Самого Кадирова підозрювали в організації вбивств його опонентів та критиків за кордоном. "Можна з упевненістю сказати, що більшість чеченців, які опинилися за кордоном, покинули Чечню не під час війни, а після того, як до влади прийшов Кадиров", - вказує Марат Ільясов з Університету Вітаутаса Магнуса в Литві.

За оцінкою багатьох чеченців, Путін зараз робить в Україні те, що зробив у Чечні. "Спроба Москви поставити незалежну Україну під свій контроль викликає у багатьох чеченців спогади про той час, коли вони виборювали свою незалежність і виступали проти російської колоніальної машини", - каже Альберт Бінінашвілі, професор політології в Університеті Болоньї. Путін хоче розширити вплив Росії до колишніх кордонів СРСР, але при цьому не повертаючись до радянської системи, наголошує Бінінашвілі.

На думку Марата Ільясова, багато чеченців "розглядають війну в Україні як продовження війни в Чечні". "Тобто вони хочуть допомогти перемогти зло - зробити те, чого їм не вдалося на рідній землі", - вважає Ільясов. І додає, що є й інша мотивація: "Це свого роду моральні зобов'язання допомагати тим, хто перебуває у подібній ситуації, та бути солідарними з ними".

Не лише чеченці, а й татари

Чеченці - не єдині мусульмани, які воюють за Україну. Голова Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов - татарин. Він запостив у соцмережах своє фото у військовій формі поряд із бійцями української тероборони у Києві. В іншому відео він закликав мусульман показати солідарність із Україною.

На боці Києва воюють і кримські татари. Після анексії Криму Росією у 2014 році багато татар виступають проти влади РФ. Деякі з них, що залишили півострів, воюють зі зброєю в руках у лавах Збройних сил України. В одному з відео, поширеному українськими ЗМІ, Айдер Рустемов, визнаний Україною головою Духовного управління мусульман Криму, закликав українських мусульман захищати свою країну. Натомість російських мусульман він закликав засудити агресію РФ.

Дивитись відео 04:41

"Війна в Україні - загроза для всієї Європи": чому іноземці їдуть воювати за Україну (08.03.2022)

Реклама

Докладно

Мечеть Ар-Рахма в Києві, 2019 рік

Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва

У війні Росії проти України беруть участь і чеченці. Вони воюють як на боці Росії, так і на боці України.  

Німеччина не платитиме за російський газ рублями

Берлін: ФРН оплачуватиме російський газ у євро чи доларах

Всупереч вимогам Путіна, німецькі компанії, як і раніше, здійснюватимуть платежі в євро, кажуть у Берліні.  