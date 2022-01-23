ЄС закликав припинити переслідування правозахисників у Чечні

Євросоюз висловлює занепокоєння у зв'язку з "достовірними повідомленнями про постійні порушення прав людини в Чечні". Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків, яку було оприлюднено у суботу, 22 січня.

Як уточнюється в документі, занепокоєння у Брюсселі викликають "бездіяльність федеральної влади в Москві та безкарність осіб, відповідальних за протиправні дії щодо чеченських правозахисників та їхніх родичів".

Викрадення Зареми Мусаєвої

У заяві ЄС згадується нещодавнє викрадення Зареми Мусаєвої, матері колишнього адвоката "Комітету проти катувань" Абубакара Янгулбаєва та російського опозиційного блогера Ібрагіма Янгулбаєва. 20 січня невідомі чоловіки, які представилися поліцейськими з Чечні, увірвалися до квартири батьків Янгулбаєвих у Нижньому Новгороді. Вони пред'явили постанову про їх привід як свідків у справі про шахрайство. Батько Сайді Янгулбаєв, колишній чеченський суддя, показав службове посвідчення, тоді невідомі забрали Зарему Мусаєву, побивши її разом із чоловіком, зазначають у "Комітеті проти катувань". Пізніше стало відомо, що жінку доправили до Грозного.

Зарема Мусаєва

Погроза Кадирова

Наступного дня глава Чечні Рамзан Кадиров публічно пригрозив родині Янгулбаєвих, стверджуючи, що примусове вивезення Зареми Мусаєвої до Чечні не порушує закони РФ. Членів сім'ї колишнього судді "чекає місце або у в'язниці, або під землею", йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Кадирова. Після цих погроз Сайді Янгулбаєв з донькою покинув Росію, повідомляє "Комітет проти катувань".

Масові викрадення

Наприкінці грудня син Мусаєвої Абубакар Янгулбаєв заявляв про викрадення в Чечні своїх 37 родичів. Про викрадення рідних також повідомили інші правозахисники та критики Кадирова. Російські ЗМІ повідомляли про 60 зниклих людей у Чечні.

ЄС закликала російську владу звільнити Мусаєву, а також припинити переслідування правозахисників та членів їхніх сімей. "Усі випадки позасудових страт, катувань та інших серйозних порушень прав людини, скоєних протягом останніх років, мають бути розслідувані в швидкий та ефективний спосіб, а винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - також наголошується у заяві.