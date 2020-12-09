США і Великобританія запроваджують санкції проти оточення Кадирова

Великобританія запроваджує санкції стосовно 11 політиків, чиновників та інших осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини в Росії, Венесуелі, Гамбії та Пакистані. Відповідну заяву в міжнародний День прав людини, що відзначається в четвер, 10 грудня, опублікувала пресслужба МЗС Сполученого Королівства.

Як наголошується в пресрелізі британського зовнішньополітичного відомства, в Росії під санкції, включаючи заборону на поїздки і замороження активів, потрапили троє осіб і спеціальний підрозділ швидкого реагування "Терек". Всі вони, на думку британської влади, відповідальні "за тортури та інші порушення прав людини щодо ЛГБТ в Чечні". Йдеться про голову парламенту Чечні Магомеда Даудова, заступника голови МВС Чечні Апті Алаудінова і колишнього начальника поліції чеченського міста Аргун Аюбе Катаєва.

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Ці санкції посилають чіткий сигнал порушникам прав людини про те, що Великобританія притягне їх до відповідальності. Великобританія виступатиме на захист демократії, прав людини і верховенства права в світі, заявив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.

Санкції США проти тренера коней Кадирова

Своєю чергою, Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США в рамках "списку Магнітського" запровадило санкції відносно російського футбольного клубу "Ахмат" і фонду імені Ахмата Кадирова, йдеться 10 грудня на сайті міністерства.

Крім того, до списку санкцій включені бійцівський клуб "Ахмат", компанія Absolute Championship Akhmat, що організує бої, а також компанії "Чеченські мінеральні води" і "МегаСтройІнвест", які належать фонду Ахмата Кадирова. Список також поповнили пов'язані з Рамзаном Кадировим заступник керівника "Росгвардії" щодо Чечні Данило Мартинов, віцепрем'єр Чечні Вахіт Усман і росіянин Зіяд Сабсабі. Крім того, до санкційних списків потрапили Тимур Дугазаев, який живе в ФРН та якого деякі ЗМІ називають "представником Рамзана Кадирова в Німеччині", а також громадянин ОАЕ Сатіш Сімара - тренер коней Кадирова.

Сам глава Чечні Рамзан Кадиров був включений до американського "списку Магнітського" в 2017 році.