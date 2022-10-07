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Володимир ЗеленськийФото: Ukrainian Presidency/Handout/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Указ Зеленського: Курильські острови - окуповані РФ у Японії

Віолетта Чайковська
31 хв. тому

Президент України закликав світ до аналогічних рішень: визнати Північні території Японії її невід'ємною частиною, яка продовжує перебувати під окупацією РФ.

https://www.dw.com/uk/ukaz-zelenskogo-kurilski-ostrovi-okupovana-rosieu-teritoria-aponii/a-63375799

Президент України Володимир Зеленський підписав у п'ятницю, 7 жовтня, указ, згідно з яким "Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації".

Раніше цього дня Верховна Рада України заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій - вони продовжують перебувати під окупацією Росії.

У постанові зазначається: відповідно до двосторонніх договорів між Японією та Росією, зокрема від 1855 року, Північні території Японії визнані Росією невід'ємною частиною японської території; у 1945 році СРСР незаконно окупував Північні території Японії без будь-яких правових підстав і до 1949 року насильницьки депортував всіх японських громадян із зазначених територій; у 1956 році Радянський Союз погодився після нормалізації двосторонніх відносин з Японією та укладення мирного договору передати їй острови Хабомаї та Шикотан.

Верховна Рада закликала міжнародні організації та національні парламенти іноземних держав вжити всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії, і рекомендувала Зеленському звернутися до глав іноземних держав із пропозицією створення міжнародної ініціативи з деокупації тимчасово окупованих РФ територій суверенних держав.

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Зеленський закликає світ визнати Курильські острови окупованими 

У своєму указі Зеленський послався на постанову Верховної Ради. У традиційному вечірньому відеозверненні він назвав ці рішення "історичними, справедливими та юридично бездоганними".

"Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою (...) Війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу - реальне звільнення всього, що колись було захоплено й перебуває нині під контролем Кремля. Нічого не має залишитися загарбникам", - заявив він і закликав "усіх у світі ухвалити аналогічні рішення".

Спірний статус Курильських островів

Після Другої світової війни Курильські острови були захоплені Радянським Союзом і досі лишаються під контролем Росії. Японія заявляє про свої претензії на чотири острови Курильського архіпелагу - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і острівну групу Хабомай. Ці острови, які мають важливе стратегічне розташування, Японія називає їх своїми "Північними територіями" і хоче повернути. 

У березні на тлі західних санкцій через війну в Україні, до яких приєдналася Японія, РФ скасувала безвізовий режим для японців, які їдуть на Курильські острови, вийшла з переговорів з мирного договору з Японією та внесла країну до переліку "недружніх".

У квітні Японія вперше за майже 20 років застосувала до Курильських островів словосполучення "незаконно окупована" територія. Росія у відповідь на претензії Японії заявила про прискорення освоєння Курил.

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Указ Зеленського: Курильські острови - окуповані РФ у Японії

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