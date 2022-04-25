Росія у відповідь на претензії Японії прискорить освоєння Курил

Росія у відповідь на заяву Японії про незаконну російську окупацію Курил проведе промислове та туристичне освоєння цих островів, заявив уповноважений представник президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв у понеділок, 25 квітня.

За словами Трутнєва, спочатку Росія "намагатиметься запустити там круїзні судна", а потім почне "будувати нові інвестиційні проєкти" і "далі жити і працювати виходячи з того, що це, поза всяким сумнівом, територія РФ", передає агенція ТАСС. Reuters тим часом зазначає, що ця заява, вірогідно, ще більше ускладнить відносини між Росією та Японією, яка лише днями повернула до "Синьої книги дипломатії" формулювання про російську окупацію Курильських островів Росією.

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Згідно з повідомленнями ЗМІ, Росія ще у серпні 2021 року посилила військову присутність на Курильських островах. На тлі посилення позиції Токіо щодо Курил та приєднання Японії до західних санкцій проти Москви через війну в Україні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав Японію недружньою країною, додавши, що в цих умовах дуже важко говорити про продовження переговорів з Токіо щодо мирного договору.

Після Другої світової війни Курильські острови були захоплені Радянським Союзом, і вони досі залишаються під контролем Росії. Японія заявляє про свої претензії на чотири острови Курильського архіпелагу - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і острівну групу Хабомай. Ці острови, які мають важливе стратегічне розташування, Японія називає своїми "північними територіями" і хоче повернути їх.