Японія запровадила ембарго на російське вугілля

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Також Японія заборонила імпорт інших російських товарів, зокрема, машинобудівної продукції та горілки.
На тлі розв'язаної Росією війни в Україні Японія оголосила про запровадження ембарго на постачання вугілля з РФ та про видворення восьми російських дипломатів.
"Ми заборонимо імпорт російського вугілля", - заявив у п'ятницю, 8 квітня, прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда. Причиною рішення він назвав звинувачення у бік Росії в здійсненні в Україні воєнних злочинів.
В 2021 році поставки з Росії склали близько 11 відсотків імпортованого Японією вугілля. За словами Кісіди, його використовували в різних сферах, включно з енергетикою та виробництвом цементу. Кокретних строків відмови прем'єр не назвав і зазначив, що Токіо шукатиме альтернативних постачальників енергоносіїв, аби знизити залежність від російського імпорту.
Також Японія заборонила імпорт інших російських товарів, зокрема, машинобудівної продукції та горілки.
В свою чергу представниця японського міністерства закордонних справ повідомила: "За результатами всебічної оцінки запросили випровадження восьми дипломатів посольства РФ у Японії та співробітників апарату торгового представництва РФ". Російському послу заявили, що вбивство мирних жителів є "тяжким порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином", додала вона.
У перші дні квітня з'явилась велика кількість фотографій та інших свідчень масових вбивств мирних жителів у Бучі та інших передмістях Києва, раніше окупованих російськими військами, що вторглися до України. Москва каже, що це фейки, маніпуляції та провокації України й Заходу.
8 квітня Європейський Союз оголосив про запровадження ембарго на імпорт російського вугілля та низку інших санкцій. Це вже п'ята хвиля санкцій ЄС до Росії за війну в Україні .