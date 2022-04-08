 Японія запровадила ембарго на російське вугілля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Японія запровадила ембарго на російське вугілля

Також Японія заборонила імпорт інших російських товарів, зокрема, машинобудівної продукції та горілки.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

На тлі розв'язаної Росією війни в Україні Японія оголосила про запровадження ембарго на постачання вугілля з РФ та про видворення восьми російських дипломатів.

"Ми заборонимо імпорт російського вугілля", - заявив у п'ятницю, 8 квітня, прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда. Причиною рішення він назвав звинувачення у бік Росії в здійсненні в Україні воєнних злочинів.

В 2021 році поставки з Росії склали близько 11 відсотків імпортованого Японією вугілля. За словами Кісіди, його використовували в різних сферах, включно з енергетикою та виробництвом цементу. Кокретних строків відмови прем'єр не назвав і зазначив, що Токіо шукатиме альтернативних постачальників енергоносіїв, аби знизити залежність від російського імпорту.

Також Японія заборонила імпорт інших російських товарів, зокрема, машинобудівної продукції та горілки.

В свою чергу представниця японського міністерства закордонних справ повідомила: "За результатами всебічної оцінки запросили випровадження восьми дипломатів посольства РФ у Японії та співробітників апарату торгового представництва РФ". Російському послу заявили, що вбивство мирних жителів є "тяжким порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином", додала вона.

Ембарго ЄС на російське вугілля

У перші дні квітня з'явилась велика кількість фотографій та інших свідчень масових вбивств мирних жителів у Бучі та інших передмістях Києва, раніше окупованих російськими військами, що вторглися до України. Москва каже, що це фейки, маніпуляції та провокації України й Заходу.

8 квітня Європейський Союз оголосив про запровадження ембарго на імпорт російського вугілля та низку інших санкцій. Це вже п'ята хвиля санкцій ЄС до Росії за війну в Україні .

Дивитись відео 04:51

Чи можуть санкції Заходу переконати Росію припинити війну? (13.03.2022)

Реклама

Докладно

Розбита російська військова техніка в Тростянці

Дмитро Живицький: Сумській області потрібна стіна з Росією

Про наслідки вторгення РФ для Сумської області DW поговорила з керівником Сумської ОДА-ВЦА Дмитром Живицьким.  

Уряд ФРН гальмує у питанні запровадження ембарго на експорт енергоносіїв з РФ

Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі

Цього тижня ЄС планує запровадити п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану нею війну проти України.  