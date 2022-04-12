Під нову хвилю японських санкцій потрапили доньки Путіна

На тлі розв'язаної Росією війни в Україні Японія оголосила про запровадження нової хвилі санкцій. Вони стосуються 398 громадян і 28 організацій, повідомляється на сайті японського міністерства закордонних справ (МЗС) у вівторок, 12 квітня.

Так, під обмеження потрапили 385 депутатів Державної думи РФ (нижньої палати парламенту), головнокомандувачі Військово-морського флоту Микола Євменов і Сухопутних військ Олег Салюков. Також санкції запроваджені щодо дружини та дочки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова - Марії Лаврової та Катерини Вінокурової, а також до доньок президента Росії Володимира Путіна Катерини Тихонової та Марії Воронцової.

Серед організацій під санкції, зокрема, потрапили російські фінансові установи "Альфа-банк" і "Сбербанк". Санкції передбачають заморожування активів, обмеження платежів та заборону нових прямих іноземних інвестицій.

8 квітня Японія ввела ембарго на російське вугілля та низку інших російських товарів, зокрема, машинобудівної продукції та горілки. Також Японія видворила вісьмох російських дипломатів.

Дочки Путіна і Лаврова - під санкціями Великобританії і США

24 березня Великобританія запровадила санкції до прийомної доньки Лаврова Поліни Ковальової. За даними британського МЗС, вона володіє в Лондоні нерухомістю на чотири мільйони фунтів стерлінгів. 8 квітня Лондон поширив санкції на доньку Лаврова Вінокурову, а також на дочок Путіна - Тихонову і Воронцову. Їхні активи заморозили, а їм самим заборонили в'їжджати до Великобританії.

6 квітня під санкції США потрапили дві доньки Путіна від першого шлюбу. Вони уникають публічності, тож багато росіян навіть не знають, як вони виглядають. Путін пояснює таку секретність питаннями безпеки.

За даними ЗМІ, запровадження санкцій до дочок Путіна обговорює Європейський Союз.