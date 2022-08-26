СБУ задокументувала воєнні злочини Кадирова в Україні

В Україні зібрали докази вчинення воєнних злочинів Кадировим та двома його поплічниками в Україні. Серед звинувачень - розв'язування та ведення агресивної війни, утримування цивільних.

Служба безпеки України у п'ятницю, 26 серпня, заявила про документування доказів воєнних злочинів з боку голови Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова та його поплічників Данііла Мартинова і Хусейна Межидова.

"У лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, Кадирова підозрюють за трьома статтями кримінального кодексу України - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437), вчинення умисних дій з метою зміни меж території України (ч. 3 ст. 110) та виправдання, визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 3 ст.436-2).

Кадирову загрожує довічне в Україні

У разі доведення провини Кадирову може загрожувати довічне ув'язнення.

Крім того, підозри оголосили Даніілу Мартинову - заступнику начальника управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці. Як стверджує СБУ, 5 березня він особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату на Київщині, де у заручниках утримували майже 500 людей. Також, за даними СБУ, Мартинов наказав замінувати підходи до будівлі, а сам інтернат перетворити у вогневу позицію окупантів.

Читайте також: Гаага: про що домовилися учасники конференції щодо воєнних злочинів в Україні

Водночас у порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням підозрюють командира тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Південь" нацгвардії РФ Межидова.

У заручниках "кадирівця" були майже 200 гостомельців

За даними спецслужби, за його наказом у період з 25 лютого по 13 березня захопили в заручники та утримували у підвалах багатоповерхівок майже дві сотні мешканців Гостомеля.

"Серед потерпілих жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, "ховали" тут же, поблизу будинку", - стверджують у Службі безпеки.

Обох поплічників Кадирова звинувачують в утримуванні цивільних, порушенні правил поводження з цивільним населенням, використанні їх як "живого щита", Межидову також закидають пограбування цивільних.

Читайте також: Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва