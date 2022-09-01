МКЧХ так і не отримав доступу до постраждалих в Оленівці

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста змогли відвідати лише декілька сотень військовополонених "по обидва боки". Ще до тисяч людей організація не має доступу, каже гендиректор МКЧХ Роберт Мардіні.

За місяць, що минув з моменту удару по колонії в Оленівці, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) так і не отримав доступу до постраждалих. Про це у четвер, 1 вересня, заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні, який зараз перебуває в Україні.

"Попри активні конфіденційні перемовини, нам не надали доступу до військовополонених, які постраждали від нападу на Оленівську колонію, і ми також не маємо гарантій безпеки, необхідних для здійснення цього відвідування. Ми докладаємо великих зусиль, щоби це змінити", - заявив він.

Наразі, за його словами, представники Червоного Хреста змогли відвідати лише декілька сотень військовополонених "по обидва боки". Проте, як підкреслив Мардіні, у МКЧХ є інформація про ще тисячі осіб, до яких організація не має доступу. Це стосується, зокрема, і цивільних, які перебувають в полоні, зазначив він.

"Ми продовжимо вимагати доступу до всіх військовополонених, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями та мандатом за Женевськими конвенціями", - зазначив він.

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Обмежені можливості

Коментуючи закиди про роль Червоного Хреста в Україні, зокрема, під час виводу військовослужбовців полку "Азов" з території "Азовсталі", Мардіні зазначив: "МКЧХ як гуманітарна організація не в змозі примусити до дії уряди чи збройні сили. Ми не маємо зброї. Ми не політики". Окрім того, Червоний Хрест не може гарантувати і безпеку військовополонених, додав він.

Водночас Мардіні зазначив: МКЧХ щодня продовжує домагатися доступу до них, проте зберігатиме конфіденційність щодо цього процесу. Не розголошує організація і деталі щодо утримання тих військовополонених, яких їм вдалося відвідати. "МКЧХ не може розкривати у публічному просторі те, що ми побачили в місцях, де утримуються полонені. Мета наших візитів - озвучити тим, хто утримує полонених, будь-які застереження, які у нас виникають задля того, щоби покращити умови утримання. Тому ця робота має залишатися конфіденційною", - каже Мардіні. В іншому випадку Червоний Хрест може взагалі не отримати жодного доступу до полонених, пояснив він.

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Інформація для рідних

Напередодні Мардіні зустрівся з родичами військовополонених, які вже декілька місяців не мають даних про своїх рідних, і запевнив їх, що МКЧХ буде й далі добиватися доступу та інформації про них.

Наразі з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, представникам МКЧХ вдалося передати інформацію про рідних понад трьом тисячам сімей.

"Доступ до військовополонених означає, що ми можемо контролювати та вимагати покращення умов їхнього утримання та поводження з ними. Він дозволяє їм залишатися на зв'язку зі своїми родичами. Наприклад, нещодавно ми сприяли перевезенню понад тисячі листів полонених військовослужбовців з Росії до України, де їх передадуть їхнім сім'ям", - сказав Мардіні.