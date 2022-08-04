У США бачать намір РФ сфабрикувати докази загибелі полонених в Оленівці

Офіційні особи США вважають, що Росія намагається сфабрикувати докази щодо удару по колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених. Про це американський чиновник, знайомий з висновками розвідувальних служб, повідомив агентству Associated Press 3 серпня на умовах анонімності.

За його словами, розвідники встановили, що РФ намагається створити враження, ніби відповідальність за атаку несе українська сторона.

Загибель полонених в Оленівці

29 липня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив, що російська армія атакувала з артилерії колонію в Оленівці. Там утримувалась частина українських військовослужбовців, вивезених у полон з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

У псевдоутворенні "ДНР" в обстрілі звинуватили українську сторону, яка нібито вразила тюрму з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Унаслідок удару загинули понад 50 українських військових, ще понад 70 отримали поранення. При цьому жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий не постраждав.

Головне управління розвідки міністерства оборони України згодом заявило, що вибух на території колонії здійснили бійці приватної військової компанії "Вагнер" без погодження з міноборони РФ. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередні висновки міжнародних експертів, яких залучила українська сторона, свідчать, що полонені загинули внаслідок застосування росіянами термобаричної зброї.

Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), як до гарантів домовленостей щодо захисників "Азовсталі", які утримувалися в Оленівці. Домовленості передбачали, що їм збережуть життя та згодом обміняють. ООН і Червоний Хрест висловили готовність розслідувати масове вбивство полонених. В ніч на 31 липня міністерство оборони РФ заявило, що офіційно запросило експертів обох організацій для розслідування удару. Інформації про те, що вони отримали доступ досі немає. 3 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація готує групу експертів для розслідування загибелі полонених в Оленівці.