Росія відповідальна за вбивство українських полонених в Оленівці - ISW

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених під час вибуху в колонії окупованої Оленівки на Донеччині несуть російські сили. Про це йдеться в щоденному звіті організації, оприлюдненому в ніч на вівторок, 2 серпня.

В ISW наголошують, що, попри заяви представників Росії про те, що удар по в'язниці нанесли українські підрозділи за допомогою американських високоточних ракет HIMARS, жодних слідів того, що атаку здійснили саме цією системою, немає. "Якби Україна використала щось інше, ніж HIMARS, для нанесення удару, атака майже напевно залишила би супутні пошкодження навколо об'єкта, включаючи кратери та інші пошкоджені будівлі", - йдеться у звіті.

Вибух міг бути здійснений зсередини

Аналітики зауважують, що супутникові та інші зображення з місця показують, що атака пошкодила лише одну будівлю, не зруйнувавши її стін, а поблизу не залишилося жодних воронок від снарядів. "Це дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в'язниці було результатом або високоточного удару, або закладеного всередині запального чи вибухового пристрою", - йдеться у зведенні.

Враховуючи оцінки США про те, що HIMARS не використовувалися в атаці, ISW вважає, що за цей напад на українських військовополонених у порушення Женевських конвенцій відповідальність несе Росія.

Напередодні генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередні висновки міжнародних експертів, яких залучила українська сторона, свідчать про те, що полонені загинули в Оленівці внаслідок застосування РФ термобаричної зброї. За його словами, експерти переконані, що ракетного обстрілу Оленівки не було.

Розслідування масового вбивства в Оленівці

Після атаки на в'язницю 29 липня Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), як до гарантів домовленостей щодо захисників "Азовсталі", які утримувалися в Оленівці. Домовленості передбачали, що їм збережуть життя та згодом обміняють.

ООН і Червоний Хрест висловили готовність розслідувати масове вбивство полонених в Оленівці. Станом на 30 липня у МКЧХ заявляли, що не отримали від Росії дозволу відвідати Оленівку. В ніч на 31 липня міністерство оборони РФ заявило, що офіційно запросило експертів обох організацій для розслідування удару. Інформації про те, що вони отримали доступ досі немає.