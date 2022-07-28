Військовий експерт: В Оленівці могли застосувати термобаричний заряд

Запитань про те, що саме сталося у колонії в розташованій на непідконтрольній Києву території Донеччини Оленівці, де 29 липня 2022 року загинули понад 50 українських військовополонених, менше не стає.

Київ заявив, що російська армія атакувала колонію в окупованій Оленівці, де утримувалися українські полонені. У Москві звинувачують Збройні сили України в ударі, нібито здійсненому поставленими зі США реактивними системами залпового вогню HIMARS.

Незалежні експерти не можуть потрапити на місце події, хоча російське міноборони заявило, що допустить туди фахівців з Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН для проведення об'єктивного розслідування того, що сталося. Однак у МКЧХ повідомили, що доступу до Оленівки у його співробітників досі немає.

Про те, що можна зрозуміти з наявної нині інформації, йшлося у прем'єрному випуску програми "DW Новини Шоу" з Олександром Плющовим та Тетяною Фельгенгауер. На запитання колумністів DW відповів український військовий експерт Олег Жданов.

DW: Російська сторона опублікувала різні відео, зокрема з убитими та пораненими в Оленівці, фото з місця трагедії. Крім того, в мережі вже виклали супутникові знімки колонії, зроблені комерційною компанією Maxar Technologies. Скажіть, будь ласка, яких висновків можна дійти, маючи цю візуальну інформацію?

Олег Жданов: У мене дуже великі сумніви щодо версії з обстрілом. Як офіцер-артилерист скажу: після вибухів чорного диму не може бути. Під час пострілу - так, але самі вибухи зазвичай супроводжуються виділенням диму білого кольору. Це перше.

Олег Жданов

Друге. Під час вибуху спостерігається розліт уламків. І ця хмара мала б мати вигляд як під час фугасного вибуху. Тут більше схоже на внутрішні вибухи в будівлі, ніж на зовнішні, що проникають через покрівлю.

Ну, і найголовніше: на фотографіях та відео зсередини видно, що всі ліжка стоять на своїх місцях. І тіла лежать там, де стоять ліжка. При фугасному вибуху ліжка та тіла мало б розкидати по всіх кутах будівлі. Мало б вибити вікна, зірвати дах і, якби було кілька вибухів, можливо, були б руйнування і самої будівлі, тріщини у стінах. І вся закопчена стіна, яку нам показують на відео, мала бути побита сотнями уламків, які утворюються в результаті фугасного вибуху. Але штукатурка на стіні абсолютно ціла.

Радник президента України Михайло Подоляк написав у своєму Twitter, що російська сторона могла підірвати всередині будівлі термобаричні заряди. У чому проявляється їхня дія, і чи бачимо ми ознаки цього впливу зараз, виходячи з інформації, яка нам вже відома?

В принципі, так. Термобаричний боєприпас дає об'ємний вибух і випалює при цьому кисень. Тому основний вид травми, яку людина отримує, це розрив внутрішніх органів, спричинений впливом ударної хвилі. Крім того, на місці вибуху виникає сильна пожежа, відсутній кисень для дихання. Такий ефект створює термобаричний боєприпас, який в народі називають "вакуумний".

Припустимо, експерти Червоного Хреста та ООН рано чи пізно потраплять на місце трагедії. Через таку кількість часу, коли тіла забрали, якісь уламки ракет принесли, чи можна достовірно на місці дійти якихось висновків, зрозуміти, що сталося?

Думаю, так. Якщо фахівці досвідчені, особливо, якщо туди допустять експертів-криміналістів, то вони, наприклад, можуть взяти нагар зі стін та визначити тип вибухової речовини, яка там застосовувалася. Це найголовніше, тому що допоможе визначити, який тип вибуху був і які боєприпаси застосовувалися. Адже начинка у різних боєприпасів є різною, і виробництво тротилу різне.

Єдине "але". Я вважаю, що Червоний Хрест може провести таке розслідування. Тому що Україна має позитивний досвід, коли експерти МКЧХ розслідували трагедію під Іловайськом і довели, що наших поранених добивали після того, як вони були позбавлені можливості захищатися на полі бою. Маю на увазі розстріл наших військ у так званому "зеленому коридорі" у 2014 році.

А ось в експертах ООН я дуже сумніваюся. Особливо через позицію самого генерального секретаря ООН та його дружби з Путіним.

Читайте також: Росія відповідальна за вбивство українських полонених в Оленівці - ISW