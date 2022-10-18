  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Кадри з місця пожежі в Єйську
Кадри з місця пожежі в ЄйськуФото: Kooperativ Telegram Channel/AP/dpa/picture alliance
КатастрофиРосійська Федерація

Падіння Су-34 в Єйську в РФ: кількість загиблих різко зросла

Аліна Коломієць
5 год. тому

Внаслідок аварії винищувача-бомбардувальника в Єйську загинули 13 осіб, з яких троє - діти. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу про порушення правил польотів і підготовки до них.

https://p.dw.com/p/4IJYo

Кількість загиблих після падіння винищувача-бомбардувальника Су-34 на дев'ятиповерховий житловий будинок у російському місті Єйськ, яке розташоване у Краснодарському краї  неподалік від кордону з Україною, зросла до 13. Серед жертв є троє дітей. Про це у вівторок, 18 жовтня заявив помічник міністра охорони здоров'я РФ Олексій Кузнєцов.

19 осіб дістали поранень. За даними міністерства надзвичайних ситуацій Росії, серед потерпілих є дві вагітні жінки. У ході пошукових робіт вдалося врятувати 68 людей. Понад 360 осіб були евакуйовані, повідомляють місцеві ЗМІ.

Раніше в міністерстві надзвичайних ситуацій говорили, що загинули четверо осіб, постраждала ще 21 людина.

Причини аварії

За словами пілотів, які катапультувалися, причиною аварії літака стало займання одного з двигунів при зльоті, а на місці падіння Су-34 в дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива. Водночас опозиційні російські ЗМІ повідомляють, що після падіння вибухнув боєкомплект літака.

За версією міністерства надзвичайних ситуацій, вибуху після падіння літака не було, а пожежа виникла внаслідок розливу пального.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що основною версією падіння літака стала його технічна несправність. Слідчі допитують пілотів Су-34. Кримінальну справу відкрили за статтею про порушення правил польотів та підготовки до них.

Читайте також: На полігоні в Бєлгородській області РФ вбито 11 осіб

Російський десантник про "бардак" в армії РФ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Іранський дрон-вбивця в небі над Києвом

РФ домовилася з Іраном про подальше постачання зброї - ЗМІ

Конфлікти
3 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Російські "зелені чоловічки" захоплюють Крим, березень 2014 року.

"Ми вісім років робили вигляд, що ця війна не є війною"

"Ми вісім років робили вигляд, що ця війна не є війною"

Конфлікти
10 год. тому
Жінки демонструють за право на аборти

У Польщі судять активістку за пособництво в аборті

У Польщі судять активістку за пособництво в аборті

Суспільство
4 год. тому
Іранські дрони

Чим небезпечні для України іранські дрони і як їх збивають

Чим небезпечні для України іранські дрони і як їх збивають

Політика
22 год. тому
Фолькер Тюрк

Новий комісар ООН з прав людини - хто він?

Новий комісар ООН з прав людини - хто він?

Політика
23 год. тому
Протести вчителів у Будапешті 5 жовтня 2022 року

Угорщина: повстання в учительских

Угорщина: повстання в учительских

Політика
23 год. тому
Тегеран, 8 жовтня, протести в Ірані

Протести в Ірані: суспільство вимагає змін

Протести в Ірані: суспільство вимагає змін

Політика
17 жовтня 2022 р.
На головну сторінку