Падіння Су-34 в Єйську в РФ: кількість загиблих різко зросла

Внаслідок аварії винищувача-бомбардувальника в Єйську загинули 13 осіб, з яких троє - діти. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу про порушення правил польотів і підготовки до них.

Кількість загиблих після падіння винищувача-бомбардувальника Су-34 на дев'ятиповерховий житловий будинок у російському місті Єйськ, яке розташоване у Краснодарському краї неподалік від кордону з Україною, зросла до 13. Серед жертв є троє дітей. Про це у вівторок, 18 жовтня заявив помічник міністра охорони здоров'я РФ Олексій Кузнєцов.

19 осіб дістали поранень. За даними міністерства надзвичайних ситуацій Росії, серед потерпілих є дві вагітні жінки. У ході пошукових робіт вдалося врятувати 68 людей. Понад 360 осіб були евакуйовані, повідомляють місцеві ЗМІ.

Раніше в міністерстві надзвичайних ситуацій говорили, що загинули четверо осіб, постраждала ще 21 людина.

Причини аварії

За словами пілотів, які катапультувалися, причиною аварії літака стало займання одного з двигунів при зльоті, а на місці падіння Су-34 в дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива. Водночас опозиційні російські ЗМІ повідомляють, що після падіння вибухнув боєкомплект літака.

За версією міністерства надзвичайних ситуацій, вибуху після падіння літака не було, а пожежа виникла внаслідок розливу пального.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що основною версією падіння літака стала його технічна несправність. Слідчі допитують пілотів Су-34. Кримінальну справу відкрили за статтею про порушення правил польотів та підготовки до них.

Читайте також: На полігоні в Бєлгородській області РФ вбито 11 осіб