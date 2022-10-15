На полігоні в Бєлгородській області РФ вбито 11 осіб

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 жовтня. На цій сторінці DW розповідала про події суботи, 15 жовтня (час київський).

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11 російських військових загинули і ще 15 отримали поранення через стрілянину на полігоні в Бєлгородській області, повідомили в міноборони РФ ввечері у суботу. Інцидент стався під час проведення заняття з вогневої підготовки з особами, які добровільно виявили бажання брати участь у війни проти України. Під час навчання двоє осіб, громадян неназваної "однієї з країн Співдружності незалежних держав", "відкрили вогонь зі стрілецької зброї по особовому складу підрозділу". Обох нападників, яких у МО РФ назвали "терористами", було вбито.

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Віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю американському журналу Newsweek заявила, що якщо закінчити війну з Росією зараз переговорами, то із накопиченим військовим досвідом Росія стане сильнішою. "Ця війна дає РФ, російській армії цінний досвід боротьби, фактично, з армією НАТО, яку було навчено за стандартами НАТО, командними ланцюгами НАТО, озброєною найновішим озброєнням НАТО. Тому вони стануть сильнішими, навіть попри те, що їм завдають поразки", - зауважила вона. Тому, вважає Стефанішина, війну слід вести доти, доки стане зрозуміло, що наступної війни РФ не почне. "Найбільшим і найважливішим інтересом України, перед тим, як почнуться будь-які переговори, це забезпечити, що не буде наступної війни", - зауважила віцепрем'єрка.

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з новою президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яною Еггер шляхи просування в питанні доступу до українських полонених в Оленівці. "Закликав Мір'яну Еггер зробити все можливе для направлення місії Червоного Хреста до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України. Україна готова всіляко сприяти такій місії", - повідомив чиновник. Єрмак висловив переконання, що 17 жовтня представники МКЧХ мають прибути на лінію розмежування на сході України. "Це стало б дуже важливим кроком", - зауважив він.

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Російська влада під приводом "евакуації" може пограбувати кримські музеї та установи інших тимчасово окупованих територій України, заявляють у міністерстві культури та інформаційної політики України. "Відповідний план "зовнішньої евакуації" з музеїв АР Крим на територію РФ передбачає першочергове вивезення найбільш цінних предметів, зокрема, археологічних знахідок з коштовних металів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства. Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України "буде співмірним з пограбуванням музеїв під час Другої світової війни та має кваліфікуватися відповідно", наголосили у мінкульті. Міністерство звернулося до ЮНЕСКО та усіх міжнародних партнерів України із закликом не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором, відмовитися від співпраці з російськими музеями та іншими установами і вживати заходів з протидії нелегальному трафіку культурних цінностей та легалізації державою-агресором незаконно привласнених цінностей.

Маск оплатить "старлінки" для України

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Американський бізнесмен, голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск погодився безкоштовно забезпечувати роботу систему супутникового інтернету Starlink в Україні. "Дідько з ним… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав він у Twitter в суботу.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що шляхом до миру є перемоги України, подальша підтримка країни з боку вільного світу, а також запровадження подальших санкцій проти РФ. "Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу - захист санкціями, захист допомогою Україні, - тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста - усе це шлях до миру", - сказав Зеленський у відеозверненні ввечері у суботу. За його словами, "мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор".

Президент нагадав, що кількість загиблих російських окупантів з початку війни наближається до 65 тисяч осіб. "І по тому, як іде російська "могилізація", можна сказати, що і сто тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось замислитися", - зауважив Зеленський. Він також звернувся російською мовою до росіян, "які не хочуть брати участь у цій злочинній війні, але яких відправляють на війну", закликавши їх здаватися в український полон для збереження свого життя. "Усі, хто здаються в український полон, зберігають своє життя. Усі, хто продовжують воювати в російській армії або серед найманців, такої можливості немає", - заявив він.

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У Світовому банку (СБ) констатують значне погіршення проблеми бідності в Україні через агресивну війну, яку Росія веде проти країни. Як повідомив агенції Reuters регіональний директор СБ у Східній Європі (Україна, Молдова і Білорусь) Аруп Банерджи, є загроза, що удари Росії по українській критичній інфраструктурі ще більше загострять ситуацію. За його словами, якщо до початку війни понад два відсотка жителів України жили за межею бідності, то на кінець цього року у СБ очікують, що їхня частка зросте до 25 відсотків. Наступного ж року проблема може ще більше погіршитися - якщо війна триватиме, за межею бідності на кінець 2023 року може опинитися понад половина жителів, прогнозують у Світовому банку.

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Мешканки Санкт-Петербурга продовжують повідомляти про спроби вручити їм повістки, попри запевнення влади про те, що мобілізація стосується лише чоловіків. Про випадки спроб вручення повісток пише видання "Фонтанка " - згідно з опублікованими виданням фото, у повістках дійсно вказані жіночі імена Катерина та Олена, при цьому, за повідомленням "Фонтанки", одній із жінок повістку намагалися вручити особисто, попри її коментар про те, що вона не є військовозобов'язаною.

ЗСУ відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів

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Російські підрозділи протягом 15 жовтня завдали чотири ракетних, 17 авіаційних ударів, та 10 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню критичну інфраструктуру та житло цивільного населення більш ніж в 20 населених пунктах. "Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136", - повідомив у вечірньому зведенні генеральний штаб Збройних сил України.

Від обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії російських військ також постраждали десятки населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Сили оборони України відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українська авіація завдала 30 ударів, вразивши 23 райони зосередження озброєння та техніки противника, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія ЗСУ вразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження військ і техніки, 3 склади боєприпасів РФ.

++19.40++

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс пропонує партнерам України об'єднатися і разом оплачувати послуги супутникового інтернету Starlink. За його словами, інтернет-зв'язок є надто важливим для України, "щоб залишити його у руках однієї приватної особи (мається на увазі американський бізнесмен Ілон Маск, який відмовився надалі оплачувати Starlink для України. - Ред.)". "Давайте шукати шлях для створення коаліції союзників України, щоб платити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок", - написав Ландсбергіс у Twitter у суботу.

++19.07++

15 жовтня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з українських портів "Одеса" та "Південний" вийшло сім суден з 101 тисячею тонн агропродукції, яку будо направлено до країн Азії та Європи, повідомили в міністерстві інфраструктури України. З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 7,5 мільйона тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 341 судно з агропродукцією до країн Азії, Європи та Африки.

++18.40++

Власники московських готелів та хостелів стали отримувати від влади звернення з вимогою допомагати їм у пошуку ухилянтів від мобілізації, повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Мосміськдуми Євген Ступін. Як підтвердження цього Ступін опублікував фото двох документів. В одному з них, датованому 11 жовтня, адміністрація одного з районів вимагає від власників готелів надавати дані про постояльців-чоловіків віком від 18 до 55 років.

++18.12++

Німецькі Зелені під час партійного з'їзду у суботу переважною більшістю голосів висловилися за постачання більшої кількості зброї в Україну. Делегати з'їзду відхилили кілька пропозицій, у яких критикувався відхід від пацифістської традиції партії. Євродепутат Серґей Лаґодінскі (Sergey Lagodinsky), коментуючи такі ініціативи, наголосив на необхідності підтримувати право України на самозахист, адже вона, за його словами, не зможе "захищатися соняшниками", які зображено на партійному логотипі німецьких Зелених, пише dpa. У підсумку більшість делегатів відхилили пропозиції внести зміни до основного зовнішньополітичного курсу партійного керівництва, який передбачає підтримку України, зокрема, й поставками озброєння.

++17.30++

Прокачування нафти нафтопроводом "Дружба" через Польщу відновлено, повідомив польський оператор трубопроводу, компанія PERN. Нафтопровід припиняв роботу через витік, виявлений 12 жовтня. При цьому польська влада та місцевий оператор "Дружби" не вважають, що причиною витоку була диверсія.

++17.08++

Колишній посол України у ФРН Андрій Мельник, який у суботу покинув Берлін, закликав до створення "європейського танкового альянсу" для підтримки Києва. "Дюжина держав мають понад дві тисяч танків "Леопард-2", - сказав Мельник в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag. - Якщо кожна з цих держав передасть десять відсотків з них Україні, ми зможемо сформувати цілу армію з 200 або більше танків, щоб швидше звільнити від Росії окуповані українські території". Він наголосив, що Україна потребує від партнерів якнайшвидше усієї зброї, яку лише можна оперативно поставити. Найвищий пріоритет при цьому, за його словами, мають танки "Леопард-2", БМП Marder, артилерія та боєприпаси.

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Під Бєлгородом горить нафтобаза

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У Бєлгородській області РФ сталася пожежа на нафтобазі, яка, як стверджує місцева влада, потрапила під обстріл. "У нас знову обстріл. Один із снарядів потрапив до нафтобази на території Бєлгородського району", - написав губернатор області В'ячеслав Гладков. Він стверджує, що загрози розповсюдження вогню немає.

++16.30++

Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування після повідомлень про вбивство російськими окупантами головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка.

++16.10++

Росія не переможе у війні проти України, але при цьому нікуди "не зникне" - після кінця війни у відносинах РФ та Заходу настане довга зима, заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен в інтерв'ю місцевому телеканалу Yle. При цьому міністр вважає, що Путін не застосовуватиме ядерну зброю в Україні, оскільки це було б її "останньою помилкою".

++15.35++

Росіяни активно намагаються вивести з ладу систему супутникового інтернету Starlink в Україні, стверджує засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск. "Щоб захиститися, SpaceX скерувала величезні ресурси на оборону. Незважаючи на це, Starlink все одно може померти", - написав Маск у Twitter.

"Мирна" риторика Лукашенка

++15.20++

Встановлення миру в Україні залежить від США і Великобританії, вважає правитель Білорусі Олександр Лукашенко. "Якщо ви зрозумієте і погодитеся, що завтра треба сісти за стіл і домовитися, повірте, протягом тижня домовимось (про мирне врегулювання в Україні - Ред.)", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії NBC, повідомляє "Інтерфакс". Лукашенко переконаний, що переговорний процес між Росією та Україною зупинився через те, що президенту України Володимиру Зеленському "заборонили вести переговори". "Хто? Здогадайтеся з трьох разів", - сказав білоруський правитель, який надає Росії свою країну як плацдарм для нападу на Україну. На його думку, спочатку треба зупинити війну і "домовитися", а потім - розбиратися, "хто правий, а хто винний".

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++14.42++

Жителів Житомирської та Черкаської областей теж закликали обмежити сьогодні енергоспоживання. Відповідний заклик озвучив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який закликав жителів Житомирщини і Черкащини обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 23:00. "Хочу закликати всіх громадян на Київщині, у Києві, на Житомирщині, Черкащині та Чернігівщині мінімізувати сьогодні з 17:00 до 23:00 використання електроенергії", - сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу, цитує "Інтерфакс-Україна".



"Якщо не зберемося і не мінімізуємо енергоспоживання, справді можуть бути відключення", - зазначив Тимошенко. Він також звернувся до комерційних підприємств - заправок, невеликих магазинів, кафе також обмежити сьогодні споживання електроенергії, зокрема вимкнути підсвічування біля входів. Тимошенко наголосив, що фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу. "Сподіваюся, що сьогодні все буде відновлено й потрібно буде перечекати один день", - сказав він.



Раніше обмежити споживання електроенергії увечері 15 жовтня закликали жителів Києва, а також Київської та Чернігівської областей.

++14.07++

До Білорусі вночі прибули перші ешелони з підрозділами російських військ, що входять до складу "регіонального угруповання", заявило міноборони РБ. Згідно із заявою відомства, спільне угруповання російських і білоруських військових створено "виключно в інтересах посилення охорони й оборони державного кордону Союзної держави на території Білорусі".



Напередодні в заявах представників влади країни була плутанина: глава МЗС РБ Володимир Макей оголосив про запровадження в країні режиму контртерористичної операції, а в КДБ заявили, що це не відповідає дійсності, а потім самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив запровадження в країні "режиму підвищеної терористичної небезпеки".

++13.53++

У російському Примор'ї виявили тіло військового комісара Партизанського міського округу Романа Малика. Про смерть повідомила окружна адміністрація, офіційна причина-зупинка серця. Водночас Telegram-канал AmurMash пише, що тіло Малика знайшли ввечері біля паркану на одній з міських вулиць. За даними каналу, поліція розглядає як версії вбивство і суїцид.

++13.47++

Німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-t SLM вже бере участь у бойових діях в Україні. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що ЗСУ мають у своєму арсеналі модифікацію комплексу, якої поки не має жодна інша армія світу, в тому числі Бундесвер. "Ця система вже працює в Збройних силах, десь на південному напрямку", - повідомив Ігнат.

++13.31++

Російські військові застрелили у власному будинку херсонського диригента Юрія Керпатенка за відмову співпрацювати з окупаційною владою, повідомило міністерство культури та інформаційної політики України. "14 жовтня стало відомо про жорстоке вбивство головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Після того як Юрій Керпатенко відмовився співпрацювати з окупантами, російські військові застрелили його у власному будинку", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці відомства .



Юрій Керпатенко з 2000 року працював у Херсонській обласній філармонії. У 2004 році він став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Виступав головним диригентом камерного оркестру "Гілєя". Керпатенко відкрито виявляв свою громадянську позицію та відмовився їхати з окупованого Херсону. Як повідомляє сайт "Херсон.онлайн", до 1 жовтня, міжнародного дня музики, окупанти разом із колаборантами у філармонії планували у Херсоні святковий концерт за участю камерного оркестру "Гілея". Проте диригент оркестру Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з окупаційною владою. "Висловлюємо найглибші співчуття близьким та колегам Юрія. Вічна пам'ять", - додали в мінкульті.

++12.47++

У нещодавно деокупованому селищі міського типу Козача Лопань у Харківської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами тортур та насильницької смерті, зокрема переломи кісток черепа, щелепи та ребер. "Правоохоронці знайшли тіла двох загиблих в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури Тіла скеровано на проведення судово-медичних експертиз. Встановлюють усі обставини скоєння чергового воєнного злочину російських окупаційних військ, ідеться в повідомленні.

++12.37++

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав жителів Києва та Київської області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години через обстріл російськими військами об'єкта енергетичної інфраструктури.

"Звертаюся до киян та жителів області. Після підступного обстрілу об'єкта енергетичної інфраструктури на Київщині, маємо серйозні наслідки, але їх можна мінімізувати. Все, що необхідно, - сьогодні максимально раціонально підійти до споживання електроенергії. Це дозволить пройти ці труднощі усім нам менш помітно", - написав посадовець у Telegram-каналі . Тимошенко наголосив, що в іншому разі доведеться "знов діставати свічки та отримувати всі супутні з відсутністю електрики наслідки". "Тому моє звернення абсолютно просте: жителі Києва та Київщини, будь ласка, сьогодні максимально обмежте використання електроенергії з 17 до 23 години. І все буде добре", - закликав чиновник.

++11.39++

Вранці суботи російські окупаційні війська знову завдали удару по житлових кварталах Нікополя, попередньо поранено трьох людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Ранком росіяни знову завдали удару по Нікополю. Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії. Попередньо, поранені троє людей. Чоловік та дві жінки. У місті понівечені будинки та адмінбудівлі. Деталі уточнюються", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++10.44++

У нещодавно деокупованому місті Лиман Донецької області виявили тіла шести цивільних, убитих російськими загарбниками під час окупації, про що повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Росія вбиває цивільних! За 14 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини - в Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих під час окупації. Ще шестеро людей за вчора дістали поранення", - написав посадовець у Telegram-каналі.



++10.36++

Українські військові 14 жовтня завдали удару по військовій базі росіян у місті Мелітополі Запорізької області, повідомив мер окупованого російськими силами міста Іван Федоров у своєму Тelegram-каналі. "Вчора ввечері було гучно в районі аеродрому: 4 потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними, ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре зазнала втрат", - написав посадовець. За словами Федорова, після серії вибухів російські військові вивозили звідти знищену техніку.

++10.22++

"Укренерго" повідомило про руйнування важливого енергооб'єкта внаслідок російського удару по Київській області. "Об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці енергокомпанії. Також споживачів закликають ощадливо споживати електроенергію й попереджають про можливість застосування аварійних відключень.

++10.09++

Оголошене Путіним завершення мобілізації в Росії "приблизно через два тижні", ймовірно, пов'язано з тим, що 1 листопада в країні почнеться осінній призов, пишуть у своєму зведенні аналітики з Американського Інституту вивчення війни (ISW). "Мобілізація в Росії стає важким тягарем для бюрократії російських військових комісаріатів, які контролюють піврічний призовний цикл", - констатує ISW. Призупинення або припинення мобілізації - вимушений захід, покликаний вивільнити бюрократичні ресурси для щорічного призову на військову службу, вважають аналітики.



Путін може розраховувати, що мобілізовані чоловіки будуть "затикати проломи на лінії фронту Росії" досить довго, щоб осінні призовники пройшли певну підготовку і сформували додаткові підрозділи для підвищення бойової потужності Росії в 2023 році, припускає ISW.

++09.54++

Мобілізовані росіяни через корупцію в армії РФ оснащені ще гірше, ніж ті сили, які вже воюють в Україні. Про це йдеться у новому зведенні британської розвідки, опублікованому в Twitter міноборони країни в суботу, 15 жовтня.



За її даними, РФ за останні два тижні перекинула в Україну контингенти мобілізованих резервістів. Однак багатьом резервістам, імовірно, доведеться купувати власні бронежилети, зокрема бронежилет 6Б45, який мали б видавати бойовим підрозділам у межах програми індивідуального спорядження "Ратник". Наразі цей бронежилет продається у російських інтернет-магазинах за 40 тисяч рублів (приблизно 640 доларів) порівняно з приблизно 12 тисячами рублів (приблизно 190 доларів) у квітні.



"2022 року влада РФ оголосила, що російським військовим поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів "Ратник", чого було б достатньо для оснащення сил, які зараз дислокуються в Україні. Повсюдна корупція та вкрай незадовільна логістика залишаються одними з основних причин невдач військ Росії в Україні", - йдеться в аналізі британської розвідки.



++09.31++

Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя у суботу вранці пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад та автостоянку, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. "Вранці ворог атакував об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Є руйнація. Вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад та автостоянку", - написав він у Telegram-каналі . Куртєв зазначив, що комунальні служби вже починають працювати та усувати наслідки прильотів. За словами посадовця, обійшлося без постраждалих.

++09.03++

Двох людей госпіталізовано з пораненнями внаслідок нічного обстрілу Нікополя. Загалом у Нікопольському районі росіяни випустили понад 50 снарядів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину… Поранили двох людей. Били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській", - написав він у Telegram-каналі .

Резніченко уточнив, що вночі в Нікополь прилетіло понад 50 снарядів. За його словами, поранено двох людей - 35-річного чоловіка та 42-річну жінку. Обидва у лікарні. Стан середньої тяжкості. Крім того, внаслідок обстрілів постраждало понад 10 багатоповерхових і приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та кілька офісів, додав посадовець.

Також Резніченко поінформував, що в ніч проти суботи над Дніпропетровською областю ЗСУ було збито 5 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136". "Три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським", - написав він.

++08.54++

За минулу добу російські окупаційні війська різними видами озброєння здійснили 84 обстріли критичної інфраструктури та цивільних об'єктів, зокрема із застосуванням іранських ударних БПЛА, повідомили у Генштабі ЗСУ. "Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам", - йдеться у ранковому зведенні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ . Українські військові наголошують, що противник і надалі застосовує крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. "За минулу добу окупанти завдали 6 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснили 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - підрахували в Генштабі.

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Уночі та вранці суботи російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, а також обстріляли ракетами С-300, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "Уночі чотири авіаудари дронами, на ранок ще 10 ракет С-300. Ворог продовжує системний терор нашої області", - написав посадовець у Telegram-каналі .

Унаслідок атаки БПЛА Shahed-136 у Запоріжжі руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що були вчасно локалізовані рятувальниками. Постраждалих немає. "Вранці окупант випустив 10 ракет по обласному центру. Низка об'єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Старух.

++08.29++

Російська влада вивезла лише з Херсонської області на територію РФ кілька тисяч дітей. Як зазначив віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін, це було зроблено через "постійні обстріли". "Ідуть постійні обстріли, це небезпечно. Тому було запропоновано (виїхати. - Ред.) спочатку дітям. У нас кілька тисяч дітей вже перебувають на території інших регіонів Росії, відпочивають в будинках відпочинку, дитячих таборах", - визнав Хуснуллін.



У квітні МЗС України зверталося до ООН через незаконне вивезення та усиновлення українських дітей до РФ. "Росія в порушення міжнародного гуманітарного права й елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей і руйнуванням майбутнього української нації", - заявили в українському зовнішньополітичному відомстві. У середині серпня влада України повідомила, що близько 7000 дітей офіційно вважаються депортованими в РФ.

++08.17++

Одна з громад Київської області зазнала ракетного удару з боку росіян. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. "Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв", - написав посадовець у Telegram-каналі.



++08.10++

Президент США Джо Байден підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. Ці кошти будуть витрачені на продукцію оборонного призначення, послуги міністерства оборони, а також на військову освіту і військовий вишкіл, йдеться в повідомленні Білого дому.



Згодом у Пентагоні уточнили , що цей пакет допомоги міститиме додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, 23 тисячі артилерійських боєприпасів, 500 високоточних артилерійських снарядів, 5000 дистанційних протитанкових мінних систем RAAM, 5000 одиниць протитанкового озброєння, понад 200 армійських бронемашин HMMWV, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, стрілецьку зброю і більш як 2 мільйони набоїв до неї, а також медичне приладдя.

Вашингтон: у Росії закінчується мікроелектроніка для ВПК

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Міжнародні санкції позбавили російський військово-промисловий комплекс можливості виробляти й обслуговувати озброєння, яке "критично важливо для операцій в Україні", стверджує заступник міністра фінансів США Воллі Адейомо .



"У Росії закінчується мікроелектроніка, яка має вирішальне значення для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що їм бракує іноземних компонентів", - заявив Адейомо. За його словами, два найбільших російських виробників мікроелектроніки були змушені тимчасово призупинити виробництво через відсутність критично важливих закордонних технологій. Утім, Адейомо не уточнив, про які компанії йдеться.

++07.12++

НАТО з 17 по 30 жовтня проведе навчання з ядерного стримування Steadfast Noon ("Непохитний полудень"). На офіційному сайті Північноатлантичного альянсу наголошується, що це щорічні планові маневри, які не пов'язані з поточними світовими подіями. Їхня основна частина пройде на відстані понад 1000 кілометрів від Росії. У навчаннях візьмуть участь 14 країн і 60 літаків різних типів, зокрема бойові літаки, здатні доставляти ядерні боєзаряди, винищувачі, літаки-розвідники й літаки-заправники. "Як і в попередні роки, візьмуть участь американські дальні бомбардувальники В-52, які в цьому році здійснять польоти з авіабази Мінот в Північній Дакоті. Тренувальні польоти пройдуть над Бельгією, що приймає навчання, а також над Північним морем і Великобританією. Бойова зброя застосовуватися не буде", - зазначено в повідомленні НАТО.

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++07.04++

Ер-Ріяд перерахує Україні 400 мільйонів доларів, що надійдуть як гумдопомога, передає саудівське державне новинне агентство SPA. Раніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну бесіду з принцом-наступником Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом і подякував йому за підтримку територіальної цілісності України під час голосування щодо відповідної резолюції на Генеральній Асамблеї ООН. "Домовилися про взаємодію у звільненні українських військовополонених. Домовилися про надання Саудівською Аравією макрофінансової допомоги Україні", - написав Зеленський у мікроблозі Twitter.



