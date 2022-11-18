Республіканці анонсували розслідування щодо Байдена

Республіканці вирішили розслідувати комерційну діяльність сина президента США, Хантера Байдена, та можливу причетність до цього його батька Джозефа.

Республіканці, які отримують більшість у Палаті представників США, оголосили намір розслідувати ділові зв'язки президента Джозефа Байдена та членів його родини.

Як заявив 17 листопада конгресмен Джеймс Комер, який за прогнозами очолить комітет з питань нагляду, це розслідування стане пріоритетним у цій галузі на час роботи Конгресу нового скликання.

За словами республіканця, розслідування передбачає перевірку двох звітів, отриманих від великих банків, і заяв інформаторів, які вказують на зв'язок між діяльністю президента США та комерційними справами його 52-річного сина-бізнесмена Хантера Байдена.

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"Комітет дасть оцінку взаємовідносинам Джо Байдена та іноземних партнерів його родини, а також встановить, чи є він скомпрометованим президентом та, чи залежить від іноземних коштів і впливу", - цитує Комера інформаційна агенція Reuters.

Також республіканців цікавитиме, "чи був Джо Байден безпосередньо причетний до пов'язаних з бізнесом Хантера Байдена справ", додав Комер, слова якого наводить американський новинний телеканал NBC.

Білий дім у відповідь на цю заяву звинуватив республіканців у "політично вмотивованих нападках, заснованих на давно розвінчаних теоріях змови". "Президент Байден не дозволить цим політичним нападкам відірвати його від зосередження на пріоритетах американців", - запевнили в Білому домі.

За Трампа сина Байдена вже звинувачували в порушеннях

Колишній президент США Дональд Трамп і його союзники протягом кількох років звинувачували Хантера Байдена в порушеннях, пов'язаних із його діяльністю, зокрема, в Україні та Китаї. Республіканці переконані, що Хантер намагався скористатися політичним впливом і вагою батька заради своїх ділових інтересів, а нинішній президент США знав про цю діяльність свого сина.

2020 року Байден-молодший заявив, що федеральні прокурори проводять перевірку податкових документів, хоча й не висунули йому жодних обвинувачень. А Джо Байден запевняв, що не розмовляв зі своїм сином про його іноземний бізнес, і висловив надію, що міністерство юстиції США зберігатиме незалежність у будь-яких розслідуваннях щодо членів його родини.

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