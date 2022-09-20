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Фото: Thibaut Durand/Hans Lucas/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Рада ЄС офіційно затвердила 5 млрд макрофіну для України

Євгенія Наконечна
42 хв. тому

Фінансову допомогу використають для забезпечення функціонування держави та підтримки критичної інфраструктури. Вона є частиною великого пакету допомоги розміром 9 мільярдів євро.

https://www.dw.com/uk/rada-es-oficijno-zatverdila-5-milardiv-makrofinu-dla-ukraini/a-63180486

Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні 5 мільярдів євро у якості додаткової макрофінансової допомоги. Ця  допомога доповнює іншу підтримку ЄС для Україні в гуманітарній сфері, розвитку, митній справі та обороні, йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Ради ЄС у вівторок, 20 вересня.

Як повідомлялось, рішення про виділення коштів було схвалено під час неформальної зустрічі міністрів фінансів країн-членів Європейського Союзу у Празі 9 вересня. У вівторок виділення цієї допомоги була офіційно затверджено після виконання необхідних формальних кроків протягом лише 11 днів.

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Міністр фінансів Чехії,  яка наразі головує в ЄС, Збинек Станюра висловив підтримку Україні та функціонуванню її ключових інституцій під час війни: "Європейський Союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки та допомагаємо забезпечити, щоб українська держава та її ключова інфраструктура могли продовжувати функціонувати попри агресивну війну Росії".

Україна отримає ще три мільярди пізніше

Позика, підкріплена гарантіями держав-членів ЄС, є частиною загального пакету в дев'ять мільярдів євро, оголошеного в травні. Один мільярд євро з цього пакету Україна отримала на початку серпня.

Збинек Станюра додав, що на наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань він "сприятиме швидкому досягненню угоди про надання решти трьох мільярдів євро, для чого ми також маємо домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти".

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