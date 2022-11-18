Україна очікує 2,5 мільярда євро від ЄС вже наступного тижня

Київ також розраховує на подальшу підтримку Брюсселя в сферах оборони, відновлення енергетики та повоєнної відбудови.

Україна очікує вже наступного тижня отримати черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 2,5 мільярда євро, заявив у п'ятницю, 18 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками переговорів у Києві з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, повідомляє пресслужба уряду.

Питання невідкладної фінансової підтримки України до кінця 2022 року та у 2023 році обговорювалось і на зустрічі Домбровскіса з президентом України Володимиром Зеленським. "Надзвичайно важливою є спроможність України і надалі витримувати агресію Росії, спроможність нашого бюджету витримати фінансові виклики, енергетичну кризу, що спричинена війною", - цитує президента його пресслужба.

Українські посадовці також привітали ініціативу Єврокомісії щодо виділення Україні в 2023 році ще 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. "В умовах війни така підтримка є для нас критично необхідною. Надання цих ресурсів Україні дозволить уряду фінансувати видатки, зокрема, на гуманітарну та соціальну сфери", - зазначив Денис Шмигаль.

За підсумками переговорів він повідомив, що Київ сподівається отримати першу частину нового фінансування Європейського Союзу вже у січні 2023 року.

Відновлення енергетики і оборона

Український прем'єр також подякував ЄС за схвалення вже п'ятого пакету фінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро на підтримку постачання зброї та військового обладнання для Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС надав вже 3,1 мільярда євро за цим напрямом. "Розраховуємо на подальшу підтримку й допомогу. Це надзвичайно ефективний і важливий для нас інструмент", - зауважив Денис Шмигаль.

Він додав, що Україна розраховує і на фінансову й технічну підтримку Брюсселя для відновлення енергетичного сектору після російських атак. "У цьому зв’язку надзвичайно важливим для нас є оперативне постачання необхідного енергетичного обладнання, а також засобів ППО і ПРО", - додав прем'єр.

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Поглиблення інтеграції України до ринку ЄС

Серед інших важливих тем перемовин була і подальша євроінтеграція України, зокрема кроки для набуттям членства в ЄС. За підсумками переговорів сторони повідомили не тільки про плани поглиблення інтеграції України до єдиного ринку ЄС, але й про наміри переглянути план пріоритетних дій щодо впровадження угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Володимир Зеленський подякував європейським колегам за скасування торговельних бар'єрів на імпорт усіх українських товарів до ЄС до червня 2023 року, й "висловив сподівання на перетворення тимчасової лібералізації торгівлі на повну й постійну", повідомляє пресслужба українського президента.

Використання російських активів для відновлення України

В контексті планів з відбудови України, на зустрічах також обговорювалася можливість створення механізму, який би дозволяв використовувати для цих цілей російські активи, заморожені на території ЄС.

"Важливим кроком для посилення тиску на Росію стала пропозиція Єврокомісії розширити список злочинів, вчинення яких дає законні підстави для конфіскації активів, їх продаж та використання цих коштів для відновлення України й української інфраструктури", - зауважив Денис Шмигаль. За його словами, Єврокомісія готова налагодити співпрацю з Україною в питаннях пошуку, арешту й конфіскації російських активів.