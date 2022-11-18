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Європейський Союз заморозив російські активи на суму близько 68 мільярдів євроФото: Cristian Ștefănescu/DW
ПолітикаЄвропа

ЄС заморозив російські активи на 68 мільярдів євро - ЗМІ

Ганна Мельникова | Степан Смишляєв
1 год. тому

90 відсотків заморожених активів перебувають у Бельгії, Люксембурзі, Італії, Німеччині, Ірландії, Австрії та Франції.

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Європейський Союз заморозив російські активи на суму близько 68 мільярдів євро, повідомило у п'ятницю, 18 листопада, американське видання Politico, у розпорядженні якого є відповідний внутрішній документ Європейської Комісії.

За даними журналістів, з них активи на суму близько 50 мільярдів євро перебувають у Бельгії, ще на 5,5 мільярда - у Люксембурзі. На ці країни разом із Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією припадає понад 90 відсотків заморожених статків.

Однак наразі ЄС не може точно сказати який обсяг державних резервів Росії заморожений через санкцій за агресію проти України. Попередньо їхня сума оцінюється в 33,8 мільярда євро.

Ухиляння від санкцій досі не визнали злочином

Попри те, що Єврокомісія ще у травні запропонувала визнати ухилення від санкцій злочином, вона досі очікує, коли Рада ЄС затвердить відповідне рішення, зазначає Politico. Це має полегшити процедуру конфіскації активів у разі ухвалення обвинувального вироку. Складнощі з цим виникають, зокрема, у Польщі. Її представник пояснив, що у Варшаві повністю підтримують ініціативу ЄС, але для її реалізації необхідно ухвалити відповідний національний закон.

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До санкційних списків Євросоюзу наразі внесено 1241 фізичну особу та 118 юридичних - їх вважають причетними до підриву територіальної цілісності та суверенітету України. Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС.

Публічно наприкінці жовтня в ЄС визнавали заморожування російських активів лише на суму близько 17 мільярдів євро. "Наразі заморожені активи 90 осіб, понад 17 мільярдів євро у семи державах-членах, у тому числі 2,2 мільярда євро в Німеччині", - повідомив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke 29 жовтня. Однак тоді він не уточнив суму заморожених державних активів Росії.

Також наприкінці жовтня було оприлюднене дослідження Єврокомісії, в якому вказувалося: попри обмежувальні заходи проти РФ, в Євросоюзі близько 1,4 тисячі компаній перебувають у власності російських громадян, які входять до підсанкційних списків, виявило дослідження Єврокомісії.

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