ФРН завершує націоналізацію німецької "дочки" "Газпрому"

Німеччина ухвалила рішення націоналізувати дочірній холдинг "Газпрому", завершуючи процеси, які тривали з весни. Націоналізують активи російської компанії і в Польщі.

Після погодження з Європейською Комісією, влада Німеччини оголосила намір націоналізувати холдинг Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), який раніше називався Gazprom Germania, повідомило у понеділок, 14 листопада, агентство dpa.

В міністерстві економіки та захисту клімату ФРН (BMWK) зауважили, що кінцеве право власності над холдингом необхідно встановити, адже без цього із SEFE неохоче співпрацюють контрагенти. Німеччина "вживає заходів для забезпечення енергетичних потреб країни у міру того, як відмовляється від залежності від постачання з Росії".

Як націоналізовували Gazprom Germania

Вперше німецький уряд почав розглядати можливість націоналізації Gazprom Germania навесні, так само, як і "дочки" "Роснєфті" Rosneft Deutschland. До таких заходів влада Німеччини вирішила вдатися на тлі стрімкого погіршення взаємин країн Європейського Союзу з РФ після повномасштабного вторгнення останньої в Україну, а також зважаючи на ключову роль компаній у системі енергопостачання ФРН. Зокрема на "доньку" "Газпрому" припадає 14 відсотків німецького ринку газопостачання та 28 відсотків потужностей газових сховищ у Німеччині.

"Газпром" спробував вивести Gazprom Germania з-під санкцій, передавши її активи маловідомій компанії з Санкт-Петербурга. Однак міністерство економіки ФРН не погодило цю угоду і натомість призначило Федеральне агентство з мереж (BNetzA) довірчим управителем групи Gazprom Germania. У Кремлі у відповідь на цей крок запровадили санкції проти колишньої "дочки" "Газпрому", заборонивши укладати з нею угоди.

Влітку уряд Німеччини створив холдинг для оперативної націоналізації Gazprom Germania, а німецький державний банк Kreditanstalt für Wiederaufbau виділив компанії рекордну суму в майже 10 мільярдів євро, щоб забезпечити її повноцінну діяльність. 12 листопада Єврокомісія схвалила виділення ще 225,6 мільйона євро для підтримки SEFE, зауваживши, що це "дозволить німецькій державі отримати 100 відсотків власності" компанії.

Націоналізація активів "Газпрому" в Польщі

Одночасно з переходом німецької "дочки" "Газпрому" у власність ФРН аналогічні заходи оголосила Варшава. Влада Польщі постановила вилучити в "Газпрому" частку в 48 відсотків місцевого оператора EuRoPol GAZ, який управляє польською частиною газопроводу "Ямал-Європа" і був створений російським концерном разом з польською стороною.

Компанія перебуває в нестійкому становищі з квітня, коли Варшава запровадила санкції проти "Газпрому", заблокувавши, зокрема, отримання дивідендів за акціями та іншими цінними паперами EuRoPol GAZ. У відповідь на це Росія, так само як і у випадку з Gazprom Germania, оголосила про запровадження санкцій до EuRoPol GAZ, по суті, заборонивши компанії використовувати газопровід "Ямал-Європа" для прокачування російського газу до ЄС.

Однак фактично постачання палива з РФ цим газогоном не здійснюють із кінця 2021 року - російський концерн перестав бронювати потужності трубопроводу і використовувати раніше зарезервовані.