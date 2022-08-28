ФРН створила холдинг із націоналізації ексфілії "Газпрому"

Уряд Німеччини створив холдинг для оперативної націоналізації німецької філії російського монополіста "Газпром" - Gazprom Germania, яка після початку повномасштабної війни в Україні була перейменована на Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) і знаходиться під наглядом німецького Федерального агентства з мереж. Про це у неділю, 28 серпня, повідомив німецький тижневик Welt am Sonntag.

За його даними, холдингова компанія має схожу назву - Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG). Так 3 червня перейменували одну зі старих, але непрацюючих фірм.

В акціонерній угоді, текст якої є в ​​розпорядженні видання, йдеться: "Мета компанії - гарантування безпеки енергопостачання". Крім того "предметом діяльності компанії є придбання, володіння та управління частками на підприємствах".

Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини підтвердило, що йому відомо про створення SEEHG. "Цей захід підготували в травні виключно як пересторогу на випадок будь-яких кроків щодо реструктуризації", - зазначила представниця міністерства. За її словами, такий підхід "не є незвичайним у корпоративно-правових випадках реструктуризації". Джерела у відомстві заявили, що юридична фірма діє від імені уряду.

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Колишній філії "Газпрому" не вистачає коштів

Раніше стало відомо, що колишній "дочці" російського "Газпрому" не вистачає коштів, щоби залишатися на плаву, попри масштабну допомогу Німеччини. "З санкціями (щодо Росії через війну в Україні. - Ред.) ми тоді втратили все: і трубопровідний газ, і скраплений природний газ. Згідно з нинішнім станом, для підтримки ліквідності компанії необхідно трохи більше чотирьох мільярдів євро, а для забезпечення заміни непоставленого російського газу - трохи більше ніж п'ять мільярдів", - сказав глава компанії Еґберт Леге (Egbert Laege) в інтерв'ю газеті Der Spiegel 19 серпня.

SEFE сподівається отримати додаткову допомогу від держави після того, як у Німеччині з жовтня почне діяти націнка на газ. Раніше німецький державний банк Kreditanstalt für Wiederaufbau вже виділив компанії рекордну суму в майже 10 мільярдів євро.

"Газпром" перестав контролювати свою німецьку "доньку" з 1 квітня. Після цього Gazprom Germania передали в управління Федеральному агентству з мереж.

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