Німеччина взяла під своє управління Rosneft Deutschland

Довірче управління над Rosneft Deutschland здійснюватиме німецьке Федеральне агентство з мереж. Це робиться для забезпечення безперебійної роботи нафтових заводів у трьох містах ФРН.

Уряд Німеччини з метою забезпечення безперебійної роботи нафтопереробних заводів у Шведті, Карлсруе та Фобурзі перевів під довірче управління компанію Rosneft Deutschland, яка є власницею контрольного пакету акції цих підприємств. Частки PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург), які належать Rosneft Deutschland, перейшли під управління Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur), повідомило міністерство економіки ФРН у п'ятницю, 16 вересня.

Цей захід має ліквідувати загрозу енергетичній безпеці. Він супроводжується реалізацією масштабного плану заходів із підтримки нафтопереробних підприємств і перетворень у регіоні для забезпечення постачання нафти альтернативними маршрутами, пояснили у міністерстві.

На Rosneft Deutschland припадає близько 12 відсотків нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить компанію однією з найбільших у країні в цій галузі, зазначає агентство dpa. Компанія PCK досі залежала від постачання нафти з РФ нафтопроводом "Дружба".

Після розв'язання Росією повномасштабної війни в Україні Німеччина та інші західні країни прагнуть позбавитись залежності від російських енергоносіїв. Із 1 січня 2023 року набуде чинності нафтове ембарго Європейського Союзу.

Націоналізація німецької філії "Газпрому"

У серпні уряд Німеччини створив холдинг для оперативної націоналізації німецької філії російського "Газпрому" - Gazprom Germania, яка після початку повномасштабної війни в Україні була перейменована і знаходиться під наглядом німецького Федерального агентства з мереж.

Раніше стало відомо, що колишній "дочці" російського газового монополіста "Газпром" не вистачає коштів, щоби залишатися на плаву, попри масштабну допомогу Німеччини.

Читайте також: Для Німеччини почалося життя після "Газпрому". Як це буде?