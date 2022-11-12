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Енергетична криза
Вивіска Gazprom Germania
Остаточну націоналізацію Gazprom Germania схвалила Європейська комісія.Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa ZB/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Брюссель схвалив націоналізацію німецької "дочки" "Газпрому"

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
2 год. тому

Компанія, яка відіграє ключову роль у системі енергопостачання ФРН, також отримала дотації для продовження роботи. Тепер вона може перейти під повний контроль уряду Німеччини.

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Європейська Комісія у суботу, 12 листопада, схвалила виділення 225,6 мільйона євро для підтримки компанії Securing Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH), що раніше називалася Gazprom Germania. "Цей захід дозволить німецькій державі отримати 100 відсотків власності SEFE GmbH замість Gazprom Export LCC, щоб гарантувати безпеку постачання газу для німецької економіки", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Кошти виділені в рамках кризового механізму, що дозволяє компаніям, які потерпають від наслідків енергетичної кризи, отримувати дотації у разі нестачі приватного капіталу. SEFE зазнала значних збитків після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Як націоналізували Gazprom Germania

Через вторгнення і стрімке погіршення взаємин країн Європейського Союзу з РФ, навесні німецький уряд почав вивчати можливість націоналізації "дочок" російських "Газпрому" і "Роснєфті" - Gazprom Germania та Rosneft Deutschland, які відіграють ключову роль у системі енергопостачання ФРН. Зокрема на "доньку" "Газпрому" припадає 14 відсотків німецького ринку газопостачання та 28 відсотків потужностей газових сховищ у Німеччині.

"Газпром" спробував вивести Gazprom Germania з-під санкцій, передавши її активи маловідомій компанії з Санкт-Петербурга. Однак міністерство економіки ФРН не погодило цю угоду і натомість призначило Федеральне агентство з мереж (BNetzA) довірчим управителем групи Gazprom Germania. У Кремлі у відповідь на цей крок запровадили санкції проти колишньої "дочки" "Газпрому", заборонивши укладати з нею угоди.

Влітку німецький державний банк Kreditanstalt für Wiederaufbau виділив компанії рекордну суму в майже 10 мільярдів євро, щоб забезпечити її повноцінну діяльність. У вересні уряд Німеччини перевів під довірче управління BNetzA і Rosneft Deutschland.

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