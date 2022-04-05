 Дочці ″Газпрому″ не вдалось вивести активи з Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

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Новини

Дочці "Газпрому" не вдалось вивести активи з Німеччини

Щодо Gazprom Germania запроваджено зовнішнє управління для захисту суспільної безпеки і порядку та забезпечення безпеки постачання, пояснив міністр економіки Німеччини.

Офіс Gazprom Germania у Берліні

Офіс Gazprom Germania у Берліні

Міністерство економіки Німеччини тимчасово призначило Федеральне агентство з мереж (BNetzA) довірчим керуючим групи Gazprom Germania. Як повідомили у відомстві у понеділок, 4 квітня, компанія керує критично важливою інфраструктурою у Німеччині, тож має велике значення для газопостачання.

Глава міністерства Роберт Габек (Robert Habeck) заявив, що "організація довірчого управління служить захисту громадської безпеки та порядку, а також забезпеченню безпеки постачання", і зазначив, що "безпека поставок наразі гарантована". Згідно з рішенням влади, довірче управління BNetzA триватиме до 30 вересня 2022 року.

Переказ активів не пройшов

Раніше видання Der Spiegel розповіло про спробу керівництва "Газпрому" швидко вивести частину активів берлінської "дочки" на маловідому компанію в Санкт-Петербурзі.

Як зазначено в пресрелізі міністерства економіки, йому відомо про непряме придбання Gazprom Germania російськими компаніями "Палмері" та "Газпром експорт бізнес-сервіси". "Оскільки Gazprom Germania керує критично важливою інфраструктурою, кожне придбання інвестором, який не входить до ЄС, має бути схвалено BMWK", - наголошується в документі.

Міністерство повідомило, що такої згоди не давало, зокрема, ще й тому, що не зрозуміло, хто "фінансово та юридично стоїть за двома згаданими компаніями". Усі юридичні дії, пов'язані з придбанням активів, вважаються недійсними.

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