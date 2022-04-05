Дочці "Газпрому" не вдалось вивести активи з Німеччини

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Щодо Gazprom Germania запроваджено зовнішнє управління для захисту суспільної безпеки і порядку та забезпечення безпеки постачання, пояснив міністр економіки Німеччини.
Міністерство економіки Німеччини тимчасово призначило Федеральне агентство з мереж (BNetzA) довірчим керуючим групи Gazprom Germania. Як повідомили у відомстві у понеділок, 4 квітня, компанія керує критично важливою інфраструктурою у Німеччині, тож має велике значення для газопостачання.
Глава міністерства Роберт Габек (Robert Habeck) заявив, що "організація довірчого управління служить захисту громадської безпеки та порядку, а також забезпеченню безпеки постачання", і зазначив, що "безпека поставок наразі гарантована". Згідно з рішенням влади, довірче управління BNetzA триватиме до 30 вересня 2022 року.
Раніше видання Der Spiegel розповіло про спробу керівництва "Газпрому" швидко вивести частину активів берлінської "дочки" на маловідому компанію в Санкт-Петербурзі.
Як зазначено в пресрелізі міністерства економіки, йому відомо про непряме придбання Gazprom Germania російськими компаніями "Палмері" та "Газпром експорт бізнес-сервіси". "Оскільки Gazprom Germania керує критично важливою інфраструктурою, кожне придбання інвестором, який не входить до ЄС, має бути схвалено BMWK", - наголошується в документі.
Міністерство повідомило, що такої згоди не давало, зокрема, ще й тому, що не зрозуміло, хто "фінансово та юридично стоїть за двома згаданими компаніями". Усі юридичні дії, пов'язані з придбанням активів, вважаються недійсними.