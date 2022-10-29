В ЄС заморозили російські активи на 17 мільярдів євро

За три місяці обсяг заморожених активів зріс майже у півтора раза. На Німеччину припадає 2,2 мільярда євро з них.

В Євросоюзі з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заморозили російських активів більш ніж на 17 мільярдів євро, повідомив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, оприлюднене у суботу, 29 жовтня.

"Наразі заморожені активи 90 осіб, понад 17 мільярдів євро у семи державах-членах, у тому числі 2,2 мільярда євро в Німеччині", - розповів Рейндерс.

У липні єврокомісар повідомляв, що члени ЄС заморозили яхти, нерухомість, рахунки та інші російські активи на суму близько 13,8 мільярда євро. Тоді Рейндерс не назвав країни, в яких вони були, лише звернув увагу на те, що більша частина з них - понад 12 мільярдів євро - припадає всього на п'ять держав-членів. Тепер кількість країн зросла до семи, а обсяг заморожених активів - майже у півтора раза.

Заморожені активи можуть використати для відновлення України

Загалом з початку російського вторгнення в Україну Євросоюз запровадив вісім пакетів санкцій проти РФ, і тепер "вивчає, що ще можна зробити", заявив Рейндерс.

Українські політики неодноразово вимагали, щоби заморожені активи були використані для відбудови країни після війни. Рейндерс припустив такий розвиток подій. "Якщо ЄС конфіскує кримінальні гроші, то можна направити їх до компенсаційного фонду для України. Однак цієї суми недостатньо для фінансування відбудови", - пояснив він, нагадавши, що в межах західних санкцій було заморожено 300 мільярдів євро з валютних резервів російського Центробанку.

"На мій погляд, ці 300 мільярдів євро як мінімум можна зберегти як гарантію доти, доки Росія добровільно не візьме участь у відновленні України", - сказав Рейндерс.

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