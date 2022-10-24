Скільки коштуватиме відбудова України?

Поки Росія ракетами атакує українську енергетичну інфраструктуру, на двох самітах у Берліні обговорюють повоєнну відбудову країни. Німеччина запропонувала "План Маршалла" для Києва. Але хто його фінансуватиме?

Через вісім місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України російські війська посилюють свої атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Російські бомби та безпілотники після кількох місяців перерви знову б'ють і по цілях у багатьох українських містах, включно з Києвом, у відповідь на нещодавні військові успіхи Збройних сил України (ЗСУ) на фронті.

Тоді як Москва ескалює конфлікт, Німеччина приймає у Берліні два саміти, покликані допомогти Україні швидко відбудувати критичну інфраструктуру та забезпечити повоєнну відбудову країни.

Перший захід - Німецько-український економічний форум 24 жовтня, а другий - Конференція з відбудови України 25 жовтня, організована Німеччиною, яка нині на ротаційній основі головує у Великій сімці (до якої також входять Франція, Італія, Японія, Канада, Великобританія та США) та Європейською Комісією.

Берлін наполягає на тому, що на саміті у вівторок зберуться експерти, а не донори. При цьому очікується, що до конференції долучаться представники Великої сімки та Великої двадцятки, а також міжнародних організацій, громадянського суспільства та лідери бізнесу.

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Вартість відбудови збільшується з кожним днем війни

Тим часом величезні кошти, спрямовані на підтримку України у війні проти Росії, зростають із кожним днем агресії Москви. Щонайменше третина кредитних та грантових коштів міжнародної підтримки, яку отримує Україна, йде на покриття дефіциту українського бюджету, який становить близько чотирьох мільярдів євро на місяць.

За підрахунками Інституту світової економіки в німецькому Кілі (IfW), США, ЄС та інші країни, включно з Великобританією та Канадою, від лютого до початку жовтня вже виділили близько 93 мільярдів євро на допомогу Україні, які пішли на зброю, кредити та гуманітарну допомогу.

Україна, ВВП якої, за оцінками міністерства економіки країни, за підсумками перших трьох кварталів скоротився на 30 відсотків, вже зараз зіткнулася з породженими війною економічними проблемами, вже не кажучи про обслуговування зовнішнього боргу та власну реконструкцію.

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Яким буде "План Маршалла" для України?

На тлі погіршення фінансової ситуації в Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликали до створення міжнародного "Плану Маршалла XXI століття" для України - за аналогією до багатомільярдної програми відбудови повоєнної Європи, реалізованої Вашингтоном.

У спільній статті, опублікованій 24 жовтня в німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), вони зазначили, що зусилля, спрямовані на відбудову України, треба починати докладати негайно. "Відбудова зруйнованого житла, шкіл, доріг, мостів, інфраструктури та енергозабезпечення - за все це треба братися вже зараз, щоб країна змогла швидше стати на ноги", - переконані Шольц та фон дер Ляєн. Саме від відбудови залежатиме, якою країною буде Україна у майбутньому, додали вони. "На кону стоїть створення нового Плану Маршалла XXI століття", - зазначили політики.

У відеоподкасті напередодні Шольц зазначив, що міжнародна спільнота повинна буде взяти на себе величезні зобов'язання щодо відновлення України, щоб "ті, хто живе в Україні, мали хороше майбутнє", а необхідну країні фінансову підтримку треба буде надавати "багато, багато років", а може, й "десятиріч".

Завдані Росією Україні збитки оцінюються у 750 мільярдів доларів США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив FAZ 22 вересня, що збитки, яких зазнала Україна внаслідок російського вторгнення, вже сягають "понад 750 мільярдів доларів США".

У серпні Світовий банк, Єврокомісія та український уряд презентували звіт, згідно з яким збитки, завдані Україні у період до 1 червня, оцінювалися у понад 252 мільярди доларів, а вартість відбудови країни та її економіки - у 348,5 мільярда доларів США.

Однак ці оцінки були зроблені ще до того, як Росія пішла на ескалацію, атакувавши українські об'єкти енергетичної інфраструктури у різних містах країни. У нещодавній редакційній статті американського видання The Washington Post оцінки вартості майбутньої відбудови Україні сягають навіть одного трильйона доларів США.

Шмигаль закликав розблокувати російські активи, заморожені внаслідок накладання західних санкцій після початку російського вторгнення, для того, аби їх можна було спрямувати на відбудову України. "Нам потрібно розробити механізм конфіскації російських активів", - зазначив він.

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Донорам потрібна прозорість

Країни-донори нині самі стикаються з великим рівнем заборгованості, зростанням інфляції та уповільненням економічного зростання. І вони вимагатимуть від Києва залізних гарантій того, що надані кошти будуть витрачені за призначенням. Урешті-решт, за оцінкою Transparency International, Україна вважається третьою найбільш корумпованою країною Європи - після Росії й Азербайджану.

The Washington Post у своїй редакційній статті зазначає, що сотні мільйонів доларів іноземної допомоги останніх років опинилися в кишенях українських олігархів, описуючи, як уряд допомагав їм використовувати українські державні компанії як банкомати.

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Запобіжники для корупції

Саме сумнівами, пов'язаними з корупцію, можна пояснити ту нерішучість ЄС у виділенні та розподілі коштів на підтримку київського уряду у порівнянні зі США, яка спостерігається і донині, зазначається у вже згаданому звіті Інституту світової економіки. "США зараз виділяють майже вдвічі більше коштів, ніж усі країни та інституції ЄС разом узяті, - констатує Крістоф Требеш (Christoph Trebesch), керівник групи науковців у німецькому Кілі, яка складала цей звіт. - Це мізерний показник для великих європейських країн, особливо з огляду на те, що багато з обіцяного надходить в Україну з великим запізненням".

Бельгійський євродепутат Гі Верхофстадт розкритикував роль ЄС у допомозі Україні. "Європа не поспішає давати обіцянки і ще повільніше їх виконує", - написав політик на Twitter, назвавши таку політику "політичним аматорством і геополітичним божевіллям".

Зацікавлені у тому, щоб вчитися на помилках, допущених під час повоєнної відбудови в Афганістані, Іраку та Боснії, європейські лідери, ймовірно, наполягатимуть на тому, аби Україна продемонструвала конкретні плани у забезпеченні верховенства права та здійсненні судової реформи, необхідної для викорінення корупції, перш ніж виділити мільярдні кошти на реконструкцію країни.