Кабмін ухвалив рішення про конфіскацію російського майна та активів в Україні

Кабінет міністрів України на засіданні в п'ятницю, 5 серпня, ухвалив рішення про конфіскацію російського майна та активів у країні.

На початку засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що йдеться про сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок і фінансових активів. "Все майно розділено на три категорії: перша - майно, яке належить російській державі, друга - активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, третя - активи російських банків", - розповів він.

Згодом сайт уряду повідомив, що на засіданні затвердили указ президента України Володимира Зеленського про передачу на користь України низки російських активів. "Сьогодні уряд затвердив указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій - це корпоративні права, 824 позиції - майно", - йдеться у повідомленні.

На черзі - конфіскація російських активів на Заході

Шмигаль зазначив, що конфісковані активи конвертуватимуться в кошти, які будуть спрямовані на оборону та відновлення України. За його словами, цей крок є першим у державній стратегії, наступним має стати конфіскація російських активів на Заході для відбудови України. "Над цим працює і уряд, і Офіс президента з командами найкращих юристів та з командами міжнародних експертів, наших партнерів і союзників", - каже прем'єр.

На конференції з відновлення України в липні Шмигаль заявив, що план відбудови країни оцінюється у 750 мільярдів доларів. За його словами, ключовим джерелом фінансування мають стати конфісковані російські активи.

Раніше конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями Європейського Союзу, задля відшкодування збитків, заподіяних Росією у війні проти України, підтримував голова Європейської Ради Шарль Мішель, хоч і визнавав певні юридичні труднощі з реалізацією цього задуму.

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